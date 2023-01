De hauts responsables ukrainiens évincés lors d’une opération anti-corruption

Commentez cette histoire Commenter

KYIV, Ukraine – Plusieurs hauts responsables ukrainiens ont été démis de leurs fonctions mardi, dont un proche conseiller du président Volodymyr Zelensky, en partie à cause d’allégations de corruption, alors que Kyiv a agi rapidement pour montrer une tolérance zéro pour la corruption qui pourrait saper la confiance des nations occidentales qui ont maintenu le pays en vie grâce à de vastes cargaisons d’armes données et à des milliards d’aide économique.

Les limogeages et les démissions du chef de cabinet adjoint de Zelensky, Kyrylo Timoshenko, du vice-ministre de la Défense Vyacheslav Shapovalov et du procureur général adjoint Oleksiy Symonenko, ont représenté le plus grand bouleversement de la direction du pays depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février dernier.

D’autres fonctionnaires ont été purement et simplement démis de leurs fonctions, dont plusieurs gouverneurs régionaux.

La destitution de Shapovalov était directement liée à des informations parues dans les médias ukrainiens selon lesquelles des responsables du ministère de la Défense achetaient de la nourriture pour l’armée à des prix trois fois supérieurs à ceux des magasins locaux.

Le ministère a nié les allégations d’actes répréhensibles, mais a salué la démission de Shapovalov comme une mesure de confiance.

Sur sa chaîne officielle Telegram, le ministère de la Défense a déclaré que Shapovalov “avait demandé à être démis de ses fonctions afin de ne pas menacer le soutien stable des forces armées ukrainiennes” en raison “d’accusations liées à l’achat de services alimentaires”.

Cependant, le ministère a également déclaré que les accusations étaient “infondées et sans fondement” et que la démission de Shapovalov était “un acte digne dans les traditions de la politique européenne et démocratique”.

D’autres responsables n’ont pas immédiatement donné les raisons de leur démission.

Timoshenko, qui était un conseiller national clé de Zelensky, a remercié une liste d’agences gouvernementales et de fonctionnaires, dont Zelensky pour “la confiance et l’opportunité de faire de bonnes actions chaque jour et chaque minute”, mais n’a pas expliqué son départ.

Les médias locaux ont toutefois rapporté que sa démission était au moins en partie le résultat d’une enquête menée par Bihus.infoun média local, qui a déclaré que Timoshenko avait réquisitionné pour son usage personnel un SUV Chevrolet Tahoe qui avait été donné au gouvernement ukrainien pour des opérations d’aide humanitaire.

La voiture était l’un des 50 véhicules Tahoe que General Motors a envoyés en Ukraine plus tôt dans l’année pour aider à distribuer l’aide et à évacuer les civils de la zone de guerre. Timoshenko a confirmé qu’il conduisait la voiture, mais a déclaré qu’elle était destinée à un usage officiel.

Au cours du week-end, un vice-ministre de l’infrastructure, Vasyl Lozynsky, a été démis de ses fonctions dans le cadre d’une affaire de corruption portée par l’agence anticorruption ukrainienne.

L’Ukraine, sous la pression des États-Unis et surtout de l’Union européenne, a travaillé de manière agressive ces dernières années pour enrayer la corruption qui a longtemps été omniprésente au sein du gouvernement. Les nouvelles allégations sont particulièrement sensibles et troublantes car le pays, en temps de guerre, a été totalement dépendant des dons de pays étrangers – en armes pour lutter contre l’invasion russe, ainsi qu’en argent pour maintenir l’économie à flot.

Dans son discours habituel du soir lundi, Zelensky a déclaré qu’il avait pris des “décisions concernant le personnel” dans les “ministères, les organes du gouvernement central, les régions et le système d’application de la loi” du pays.

Il a également déclaré que les responsables ukrainiens ne seraient pas autorisés à voyager à l’étranger pour des vacances en temps de guerre.

“S’ils veulent se reposer maintenant, ils se reposeront en dehors de la fonction publique”, a déclaré Zelensky.

