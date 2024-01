De hauts responsables israéliens ne sont pas d’accord sur la manière de gérer la guerre contre le Hamas à Gaza

JERUSALEM (AP) – Des divisions apparaissent parmi les hauts responsables israéliens sur la gestion de la guerre contre le Hamas à Gaza. Un membre du cabinet de guerre du pays a mis en doute la stratégie de libération des otages, tandis que le Premier ministre a rejeté les appels des États-Unis à réduire leur offensive.

Seul un accord de cessez-le-feu peut obtenir la libération des dizaines d’otages toujours détenus par les militants islamistes à Gaza, et prétendre qu’ils pourraient être libérés par d’autres moyens répand des « illusions », a déclaré l’ancien chef de l’armée Gadi Eizenkot, l’un des cinq membres du groupe. Cabinet de Guerre, dans ses premières déclarations publiques sur le déroulement de la guerre.

Les commentaires d’Eizenkot jeudi soir étaient le dernier signe de désaccord entre les dirigeants politiques et militaires sur la direction de l’offensive israélienne contre le Hamas, qui en est maintenant à son quatrième mois.

Déclenchée par un raid sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et pris environ 250 autres en otages, l’attaque israélienne a pulvérisé une grande partie de la bande de Gaza, où vivent quelque 2,3 millions de personnes. Israël a déclaré qu’il restait plus de 130 otages à Gaza, mais on ne pense pas qu’ils soient tous en vie.

L’offensive israélienne, l’une des campagnes militaires les plus meurtrières et destructrices de l’histoire récente, a tué près de 25 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza, et déraciné plus de 80 % de la population du territoire.

Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza a déclaré vendredi que 142 personnes avaient été tuées et 278 personnes blessées la veille, portant le bilan total des morts depuis le 7 octobre à 24 762. et le nombre total de blessés à 62 108.

Israël a également coupé tout approvisionnement, sauf un filet, dans la bande de Gaza assiégée, notamment de la nourriture, de l’eau et du carburant. Plusieurs dizaines de camions transportant des fournitures essentielles entrent désormais sur le territoire chaque jour, soit seulement une fraction du volume d’avant-guerre, qui était d’environ 500 camions. Les États-Unis et les Nations Unies ont déclaré qu’il fallait fournir davantage d’aide.

Une panne de communications dans le territoire en était à son septième jour vendredi, la plus longue panne de ce genre depuis le début de la guerre. Le manque de communications entrave la coordination des livraisons d’aide et des efforts de sauvetage.

Les États-Unis, l’allié le plus proche d’Israël, ont apporté un soutien militaire et politique important à la campagne, mais appellent de plus en plus Israël à réduire son assaut et à prendre des mesures pour établir un État palestinien après la guerre – une suggestion du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. a fermement rejeté.

S’exprimant jeudi lors d’une conférence de presse télévisée nationale, Netanyahu a réitéré son opposition de longue date à une solution à deux États, arguant qu’un État palestinien deviendrait une rampe de lancement pour des attaques contre Israël.

Israël « doit avoir un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain », a déclaré Netanyahu, ajoutant : « Cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté. Que pouvons-nous faire ?

Les États-Unis ont déclaré que l’Autorité palestinienne internationalement reconnue, qui gouverne les zones semi-autonomes en Cisjordanie occupée par Israël, devrait être « revitalisée » et revenir à Gaza. Le Hamas a chassé l’autorité de Gaza en 2007.

Washington a également appelé à des mesures en faveur de la création d’un État palestinien. Les Palestiniens cherchent à établir leur État à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ces zones ont été conquises par Israël en 1967.

S’exprimant mercredi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Blinken a déclaré que la solution à deux États était le meilleur moyen de protéger Israël, d’unifier les pays arabes modérés et d’isoler l’ennemi juré d’Israël, l’Iran. Il a déclaré que sans une voie vers un État palestinien, Israël ne parviendrait pas à « obtenir une véritable sécurité ».

Lors de la même conférence, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré que le royaume était prêt à établir des relations complètes avec Israël dans le cadre d’un accord politique plus large. “Mais cela ne peut se produire que par la paix pour les Palestiniens, par un Etat palestinien”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, qui dirige l’Autorité palestinienne, a déclaré jeudi soir qu’il ne pouvait y avoir « pas de sécurité ni de stabilité dans la région » sans un État palestinien.

Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant ont déclaré que les combats se poursuivraient jusqu’à ce que le Hamas soit écrasé, et affirment que seule une action militaire peut obtenir la libération des otages.

Le Hamas cherche à mettre fin à la guerre avant de discuter des libérations d’otages et a exigé la libération de milliers de Palestiniens emprisonnés par Israël en échange de ceux retenus captifs à Gaza.

Les commentateurs ont commencé à se demander si les objectifs de Netanyahu étaient réalistes, étant donné la lenteur de l’offensive et les critiques internationales croissantes, notamment les accusations de génocide devant la Cour mondiale des Nations Unies, qu’Israël nie avec véhémence.

Les opposants de Netanyahu l’accusent de retarder toute discussion sur les scénarios d’après-guerre afin d’éviter des enquêtes imminentes sur les échecs gouvernementaux, de maintenir sa coalition intacte et de reporter les élections. Les sondages montrent que la popularité de Netanyahu, jugé pour corruption, a chuté pendant la guerre.

Eisenkot, dont le fils a été tué en décembre à Gaza, a déclaré jeudi soir à l’émission d’investigation “Uvda” sur la chaîne de télévision israélienne Channel 12 que “les otages ne reviendront vivants que s’il y a un accord, lié à une pause significative dans les combats”. Il a ajouté que des opérations de sauvetage spectaculaires sont peu probables car les otages sont apparemment dispersés, la plupart d’entre eux dans des tunnels souterrains.

Prétendre que les otages peuvent être libérés par d’autres moyens qu’un accord, “c’est répandre des illusions”, a-t-il déclaré.

Dans une critique à peine voilée de Netanyahu, Eisenkot a également déclaré que des décisions stratégiques sur l’orientation de la guerre devaient être prises de toute urgence et qu’une discussion sur la fin du jeu aurait dû commencer immédiatement après le début de la guerre.

Il a également rejeté les suggestions selon lesquelles l’armée aurait porté un coup décisif contre le Hamas.

Gallant a déclaré que les troupes avaient désactivé la structure de commandement du Hamas dans le nord de Gaza, d’où un nombre important de soldats avaient été retirés plus tôt dans la semaine, et que l’accent était désormais mis sur la moitié sud du territoire.

“Nous n’avons pas encore atteint un résultat stratégique, ou plutôt seulement partiellement”, a déclaré Eisenkot. “Nous n’avons pas fait tomber le Hamas.”

Le groupe militant a continué à riposter à travers Gaza, même dans les zones les plus dévastées, et a lancé des roquettes sur Israël.

Dans son interview, Eisenkot a également confirmé qu’une frappe préventive contre la milice libanaise du Hezbollah avait été annulée à la dernière minute au début de la guerre. Il a déclaré qu’il faisait partie de ceux qui s’étaient opposés à une telle grève lors d’une réunion du Cabinet le 11 octobre qui, selon lui, l’avait laissé enroué à force de crier.

Une telle attaque aurait été une « erreur stratégique » et aurait probablement déclenché une guerre régionale, a déclaré Eisenkot.

L’ancien chef de l’armée a déclaré qu’il examinait chaque jour s’il devait rester dans le cabinet de guerre, qui comprend Netanyahu, Gallant, l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz et Ron Dermer, ministre des Affaires stratégiques du gouvernement Netanyahu.

Eizenkot est député de l’alliance d’opposition pour l’unité nationale dirigée par Gantz. Tous deux ont rejoint Netanyahu pour aider à mener la guerre.

“Je sais quelle est ma ligne rouge”, a déclaré Eisenkot lorsqu’on lui a demandé à quel moment il abandonnerait. “C’est lié aux otages, c’est l’un des objectifs, mais c’est aussi lié à la manière dont nous devons mener cette guerre.”

La guerre s’est propagée à tout le Moyen-Orient, avec des groupes soutenus par l’Iran attaquant des cibles américaines et israéliennes. Les combats entre Israël et les militants du Hezbollah au Liban menacent de dégénérer en guerre totale, et les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen continuent de cibler le transport maritime international malgré les frappes aériennes menées par les États-Unis.

Les États-Unis ont mené jeudi une cinquième frappe contre les rebelles houthis au Yémen, alors même que le président Joe Biden a reconnu que les bombardements des militants n’avaient pas encore mis fin à leurs attaques contre les navires dans le couloir crucial de la mer Rouge.