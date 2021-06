De hauts responsables internationaux de la santé s’inquiètent des nouvelles variantes de Covid qui pourraient échapper aux vaccins

« Il est de plus en plus préoccupant que cette pandémie soit entraînée par le cycle d’apparition et de réapparition de différentes variantes », a déclaré Nkengasong lors de la conférence Health Tech du Wall Street Journal. « La vitesse à laquelle ces virus dépassent les virus existants est incroyable. »

Le Dr John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, s’est dit « très préoccupé » par l’émergence d’une variante résistante au vaccin alors que la variante Delta détectée pour la première fois en Inde continue de se propager dans le monde. Des études ont montré que les vaccins actuels fonctionnent contre la nouvelle variante, mais pas aussi bien que contre le virus de type sauvage d’origine.

De hauts responsables de la santé en Europe et en Afrique ont déclaré mercredi qu’ils s’inquiétaient de l’émergence potentielle de nouvelles variantes de Covid qui pourraient rendre les vaccins actuels inutiles.

La variante Delta a été identifiée pour la première fois par des scientifiques en octobre s’est depuis propagée dans plus de 62 pays, dominant le Royaume-Uni et maintenant responsable de plus de nouvelles infections dans le pays que la variante Alpha – qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni

Le Dr Sharon Peacock, présidente exécutive du Covid-19 Genomics UK Consortium, a déclaré que la variante Delta est environ 40 % à 50 % plus transmissible que la variante Alpha, anciennement appelée B.1.1.7, une souche qui a émergé du Royaume-Uni l’automne dernier. et était plus contagieux que le virus d’origine.

« Donc, étant donné ce niveau de transmissibilité, je m’attendrais à ce que (la variante Delta) se soit en fait répandue dans le monde », a-t-elle déclaré lors de la conférence. Peacock a ajouté que la variante Delta est déjà présente dans la plupart des États américains, mais que la propagation n’en est qu’à ses débuts.

Le conseiller médical principal de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré hier aux journalistes que les États-Unis devaient vacciner davantage de personnes avant que la variante Delta ne s’installe dans le pays.

La variante Alpha est actuellement la variante dominante aux États-Unis, mais la variante Delta pourrait bientôt prendre le relais comme elle l’a fait au Royaume-Uni « Nous ne pouvons pas laisser cela se produire aux États-Unis », a déclaré Fauci hier.

« Je serais inquiet … que ce soit quelque chose qui puisse concurrencer les autres variantes en circulation de la manière que nous avons observée au Royaume-Uni », a déclaré Peacock. Elle a également déclaré que les variantes sont plus susceptibles d’émerger dans les zones partiellement vaccinées. Certains États des États-Unis ont des taux de vaccination supérieurs à 70 %, tandis que d’autres accusent un retard de 40 %.

Aux États-Unis, les scientifiques ne séquencent actuellement que 1,6% des nouvelles infections, a déclaré Peacocks. Elle et Nkengasong ont convenu qu’une surveillance génomique accrue est un moyen important de suivre la propagation de nouvelles variantes avant qu’elles ne s’installent.