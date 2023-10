De hauts responsables du Hamas tués – militaire israélien

L’armée israélienne a déclaré que Jawad Abu Shamala et Zakaria Abu Ma’amr avaient dirigé des frappes contre l’État juif.

Le ministre de l’Economie du Hamas et un autre haut membre du bureau politique ont été tués par les forces israéliennes lundi soir, ont indiqué les Forces de défense israéliennes (FDI) dans un communiqué. Leurs décès ont été signalés peu après que Tsahal a lancé plus de 100 frappes aériennes sur Gaza.

Jawad Abu Shamala a été ministre de l’Économie au sein de l’aile politique du Hamas, tandis que Zakaria Abu Ma’amr a été décrit par Tsahal comme un proche collaborateur du chef du groupe à Gaza, Yahya Sinwar.

Abu Shamala était responsable de « financer et diriger le terrorisme » tandis qu’Abou Ma’amr « a été impliqué dans la prise de décision de l’organisation et dans la planification de nombreuses actions contre la sécurité de l’État d’Israël », » a déclaré mardi l’armée israélienne dans un communiqué.

Le Hamas a confirmé peu après la mort des deux hommes sur son site officiel, affirmant qu’ils avaient été tués. « martyrisé à la suite du bombardement de la bande de Gaza par l’occupation sioniste. »

Les avions de combat israéliens bombardent la bande de Gaza depuis samedi, avec 250 cibles touchées dans le quartier d’al-Furkan de la ville de Gaza entre lundi et mardi.

L’armée israélienne a décrit ce quartier comme un « nid de terreur » et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré que les frappes aériennes « Continuez avec toutes vos forces. »

Les pertes civiles seraient élevées, le ministère palestinien de la Santé déclarant mardi que 770 personnes ont été tuées et 4 000 autres blessées lors des frappes. Il y a 140 enfants parmi les morts, a ajouté le ministère.

La campagne de bombardements a été lancée en réponse à une attaque à grande échelle du Hamas contre Israël. Des barrages de roquettes ont été tirés sur le pays depuis Gaza à partir de samedi matin, certaines touchant des cibles aussi loin que Tel Aviv. Alors que les sirènes des raids aériens retentissaient dans le sud d’Israël, les combattants du Hamas ont traversé la frontière et ont pris d’assaut les colonies juives près de Gaza.

ממשיכים בכל העוצמה pic.twitter.com/2ZTfc2zlin — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) 10 octobre 2023

Mardi, au moins 800 Israéliens ont été tués et plus de 2 000 blessés. Le Hamas détiendrait au moins 150 Israéliens en otages et a menacé d’exécuter ces captifs en direct à la télévision si Israël continue de lancer des frappes aériennes sans avertissement sur Gaza.

Les responsables israéliens n’ont montré aucun signe de recul. « Les animaux humains doivent être traités comme tels » » a déclaré mardi le général de division israélien Ghassan Alian, faisant référence aux habitants de l’enclave palestinienne. « Il n’y aura ni électricité ni eau [in Gaza], il n’y aura que destruction. Tu voulais l’enfer, tu auras l’enfer. a-t-il prévenu dans un message vidéo.