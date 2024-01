De hauts responsables des Gardiens de la révolution iraniens tués dans une frappe en Syrie imputés à Israël

La population et les forces de sécurité se rassemblent devant un bâtiment détruit dans une explosion à Damas samedi

Les Gardiens de la révolution islamique iraniens ont imputé cette attaque à Israël, qui, selon eux, a tué quatre conseillers militaires ainsi qu’un certain nombre de forces syriennes.

De telles frappes se sont intensifiées depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza, suite aux attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.

De hauts responsables des Gardiens de la révolution – une force militaire, politique et économique majeure en Iran – sont présents en Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011, aidant à soutenir le régime du président Bachar al-Assad contre une rébellion généralisée contre son régime.

L’attaque de samedi aurait eu lieu dans le quartier de Mazzeh, au sud-ouest de Damas, une zone abritant un aéroport militaire, ainsi que le siège de l’ONU à Damas, des ambassades et des restaurants.

Un habitant a déclaré à l’agence de presse AFP avoir vu des “explosions” dans la région ouest de Mazzeh et “un grand nuage de fumée”.

“Le bruit était semblable à celui d’une explosion de missile, et quelques minutes plus tard, j’ai entendu le bruit d’ambulances”, a-t-il ajouté.

L’agence de presse arabe syrienne, dirigée par l’État, a cité une source militaire affirmant qu’elle avait réussi à arrêter certains missiles, mais que les attaques avaient tué plusieurs personnes et « blessé un certain nombre de civils ». Des bâtiments ont également été détruits, selon le communiqué.

Des vidéos, que la BBC n’a pas vérifiées, montraient un important nuage de fumée et des bâtiments détruits.

Le Moyen-Orient est en état d’alerte depuis le 7 octobre, date à laquelle le Hamas a lancé une attaque contre le sud d’Israël, tuant environ 1 300 personnes, principalement des civils, et ramenant 240 otages à Gaza. Plus de 132 otages seraient toujours détenus sur le territoire.

Plus de 24 900 personnes ont été tuées à Gaza depuis qu’Israël a lancé sa réponse militaire, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Israël affirme que ses opérations terrestres et aériennes à Gaza visent à détruire le Hamas.

Le conflit a suscité des inquiétudes quant à une guerre plus large qui se propagerait dans la région, en particulier entre les féroces rivaux Israël et l’Iran, et au milieu d’une série de crises qui se chevauchent.