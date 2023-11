De hauts responsables belges, dont le Premier ministre, critiquent les bombardements israéliens sur Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Bruxelles, Belgique – Les politiciens et responsables belges remettent de plus en plus en question l’ampleur et la légalité de l’offensive israélienne à Gaza, alors que de plus en plus de civils sont tués et qu’un désastre humanitaire se déroule dans cette enclave densément peuplée.

Lundi, lors d’une conférence à Bruxelles, le Premier ministre Alexander De Croo, un démocrate libéral, a qualifié la campagne israélienne à Gaza de « disproportionnée ».

« Si vous bombardez un camp de réfugiés entier avec l’intention d’éliminer un terroriste, je ne pense pas que ce soit proportionné », a-t-il déclaré, tout en insistant sur le fait que « la Belgique ne prendra pas parti ».

Mercredi, le vice-Premier ministre belge a lancé un rare appel européen à des sanctions contre Israël.

« Il est temps », a déclaré Petra De Sutter, une politicienne des Verts, au journal flamand Het Nieuwsblad. “La pluie de bombes est inhumaine.”

De Sutter a également exhorté le Hamas à libérer les otages et a déclaré que les flux d’argent vers « cette organisation terroriste » doivent être arrêtés immédiatement.

Un jour plus tard, Caroline Gennez, ministre belge de la Coopération au développement, a suggéré que le gouvernement envisageait de reconnaître l’État de Palestine.

« Cela est nécessaire pour parvenir à la paix à long terme », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Et Fourat Ben Chikha, vice-président du Sénat belge – la chambre haute du parlement fédéral – a déclaré vendredi à Al Jazeera : « Il n’est pas nécessaire d’être un professeur des droits de l’homme ou un avocat international pour comprendre que le droit international n’est plus respecté. dans cette guerre.

Il a déclaré que les partis progressistes comme les Verts, auxquels il appartient, ont commencé à élever la voix en faveur de la Palestine afin de renforcer la pression politique.

« Il n’y a plus aucune raison rationnelle aux morts et aux violences auxquelles nous assistons à Gaza. Même pour les Israéliens dont les proches ont été pris en otages, le bombardement de Gaza n’aide pas », a-t-il déclaré.

Ces déclarations contrastent avec celles de la plupart des dirigeants européens, où rares sont ceux qui ont directement critiqué la campagne de bombardements menée par Israël qui a débuté le 7 octobre, en réponse aux attaques sans précédent du Hamas.

L’opinion européenne générale est qu’Israël a le droit de se défendre, compte tenu des horreurs de l’incursion du Hamas, tant qu’il reste dans les limites du droit international.

L’assaut du Hamas a tué plus de 1 400 Israéliens et entraîné l’enlèvement de plus de 240 personnes. Les attaques israéliennes, officiellement destinées à anéantir le groupe palestinien qui dirige Gaza, ont tué plus de 11 000 personnes en 34 jours, dont plus de 4 500 enfants.

Après que De Sutter ait appelé à des sanctions contre Israël, l’homme politique allemand Reinhard Bütikofer a écrit sur X : « Ce n’est pas la position des Verts européens ».

« Les Verts allemands en particulier s’opposent totalement à une telle démarche qui accuserait Israël des crimes du Hamas qui utilise des civils comme boucliers humains. »

Mais ce changement de ton est bien accueilli par certains.

Abdalrahim al-Farra, ambassadeur de Palestine auprès de l’UE, de la Belgique et du Luxembourg, a déclaré avoir constaté « un changement clair dans la position du gouvernement belge ».

« Nous l’avons ressenti à travers la position de principe et morale de la ministre Caroline Gennez et de la ministre Petra De Sutter », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Leurs appels sont venus comme une contre-mesure à la violation par Israël du droit international et du droit humanitaire international, et à la punition collective infligée aux Palestiniens. »

La fille d’Al-Farra se trouve à Gaza et certains de ses proches ont été tués dans la bande assiégée à cause des attaques israéliennes la semaine dernière.

“Je suis convaincu que la position de la Belgique influencera de nombreuses positions de certains Etats membres”, a-t-il déclaré.

Les frappes dont sont victimes des civils innocents à Gaza sont disproportionnées et doivent cesser. Et les otages innocents retenus par le Hamas doivent être libérés. pic.twitter.com/GUWOmbMr1I — Alexandre De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 7 novembre 2023

Discuter de la question israélo-palestinienne peut être difficile en Belgique, en raison des divergences de vues entre les partis politiques en Flandre au nord, en Wallonie au sud et dans la région bruxelloise.

Historiquement, la Belgique est connue pour faire preuve de solidarité envers la Palestine, tandis que sa position officielle est également favorable à Israël. Comme beaucoup en Occident, la Belgique n’a pas appelé à un cessez-le-feu à Gaza, malgré les efforts de la gauche.

À l’ONU en 2012, le pays a voté en faveur de l’octroi à la Palestine du statut d’observateur « non membre ». Cette année, il a soutenu une résolution de l’ONU ordonnant à la Cour internationale de Justice d’enquêter sur l’occupation israélienne des territoires palestiniens.

En 2019, deux gouvernements locaux ont boycotté une mission commerciale en Israël.

Peter Mertens, secrétaire général du Parti des travailleurs de Belgique (Partij van de Arbeid van België), a déclaré que le gouvernement belge « a vraiment du mal » à s’exprimer clairement sur cette question « parce qu’il subit le lobbying d’Israël, et le lobbying de Washington est encore plus important. plus grand avec des institutions comme l’OTAN dont le siège est en Belgique.

Il a déclaré que le public et les médias ont fait pression sur le gouvernement pour qu’il adopte une position plus dure contre Israël « alors que les bombardements incessants de Gaza et le nettoyage ethnique des Palestiniens se poursuivent ».

« Nous avons vu des annonces positives comme un appel à des sanctions contre Israël, une aide accrue à Gaza et également un fonds de cinq millions d’euros (5,33 millions de dollars) pour soutenir la Cour pénale internationale (CPI) dans ses enquêtes sur les crimes de guerre. Mais ces appels ne proviennent pas de partis conservateurs comme la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), dont certains membres entretiennent des liens étroits avec Israël.

“Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de position unie de la part de la Belgique et même la résolution de notre parti appelant à un cessez-le-feu et au rappel de son ambassadeur en Israël a été rejetée”, a ajouté Mertens.

« Israël est en train de perdre cette guerre sur le front idéologique »

Dans les villes belges, des marches de solidarité ont éclaté semaine après semaine, appelant à la paix en Palestine et à la libération des otages israéliens.

À la fin du mois dernier, les syndicats belges des travailleurs des transports ont publié une déclaration refusant de charger et décharger du matériel militaire destiné à Israël, « alors qu’un génocide est en cours en Palestine ».

L’éminente militante belge Anuna De Wever Van der Heyden a déclaré que le siège et les bombardements de Gaza par Israël alimentent un sentiment de colère et de chagrin.

« Israël est en train de perdre cette guerre sur le plan idéologique et politique. La discussion entre [Belgian] les partis gouvernementaux en sont un signe », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

L’auteur belge Christophe Callewart a déclaré : « Israël a été délégitimé à un niveau jamais vu auparavant. Je ne vois pas comment ils pourraient un jour s’en remettre. »

Artists4Palestine Belgique, les syndicats et d’autres groupes pro-palestiniens, tels que BrusselsAgainstGenocide, se préparent à d’autres manifestations de solidarité avec Gaza samedi.