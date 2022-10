De hauts responsables américains tiennent leur première rencontre en personne avec les talibans depuis que les États-Unis ont tué le chef d’Al-Qaïda en juillet

CNN

Les hauts responsables de l’administration Biden ont rencontré en personne les talibans samedi pour la première fois depuis que le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri a été tué par les États-Unis dans son appartement à Kaboul fin juillet, ont déclaré deux responsables au courant des pourparlers.

L’administration a envoyé le directeur adjoint de la CIA et le haut responsable du département d’État responsable de l’Afghanistan à Doha, la capitale qatarie, pour des entretiens avec la délégation des talibans, qui comprenait leur chef du renseignement, Abdul Haq Wasiq.

Après la mort de Zawahiri lors d’une frappe, les États-Unis ont accusé les talibans d’une “violation claire et flagrante de l’accord de Doha”, négociée par l’administration Trump, qui a déclaré que les talibans n’abriteraient pas de terroristes si les forces américaines se retiraient d’Afghanistan, qu’ils fait en août 2021.

Après qu’un drone américain ait tiré des missiles mortels Hellfire sur Zawahiri, des responsables américains ont accusé les dirigeants talibans du réseau Haqqani de savoir où se trouvait Zawahiri tandis que les talibans ont condamné avec colère l’opération.

Depuis lors, les États-Unis ont continué à dialoguer avec les talibans, notamment en négociant la libération du citoyen américain Mark Frerichs. Mais les hauts responsables ne s’étaient pas rencontrés en personne depuis quelques jours avant que Zawahiri ne soit tué le 31 juillet.

La présence du directeur adjoint de la CIA David Cohen et de Wasiq des talibans à la réunion de samedi indique l’accent mis sur le contre-terrorisme. Le mois dernier, la Maison Blanche a qualifié la coopération avec les talibans de lutte contre le terrorisme de “travail en cours”.

Cohen était accompagné du représentant spécial du département d’État pour l’Afghanistan, Tom West, qui a souvent dirigé l’engagement avec les talibans depuis le retrait américain l’année dernière.

Frerichs a été libéré il y a près de trois semaines après plus de deux ans de captivité, avec l’aide du Qatar. Les responsables de l’administration ont déclaré avoir passé des mois à négocier avec les talibans pour sa libération et avaient averti les talibans après la grève de nuire à Frerichs. La meilleure façon de rétablir la confiance, ont-ils dit aux talibans, serait de le libérer.

Au moins un autre Américain, un cinéaste du nom d’Ivor Shearer, est actuellement détenu par les talibans après avoir été arrêté avec son producteur afghan, Faizullah Faizbakhsh, en train de tourner dans la région où Zawahiri a été tué, selon le Comité pour la protection des journalistes. Shearer aurait été convoqué à plusieurs reprises par les talibans pour interrogatoire avant sa détention.

La CIA et le Département d’État ont refusé de commenter.

Alors que les talibans entretiennent des liens avec al-Qaïda, ils font face à une insurrection de la branche de l’État islamique connue sous le nom d’ISIS-K. Le groupe cible régulièrement la minorité ethnique Hazara en Afghanistan. Au moins 25 personnes, principalement des jeunes femmes, ont été tuées dans un attentat-suicide la semaine dernière dans un centre éducatif d’un quartier à prédominance hazara de Kaboul. Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité.

“Les talibans luttent pour empêcher les attaques de l’Etat islamique, ce qui les fait paraître impuissantes, en particulier à Kaboul”, a déclaré Beth Sanner, ancienne directrice adjointe du renseignement national qui a dirigé l’analyse de l’Afghanistan à la CIA. Sanner est également un contributeur de CNN.

“[Cohen] est susceptible de délivrer un message ferme que nous mènerons davantage de frappes comme nous l’avons fait contre Zawahiri si nous découvrons que des membres d’Al-Qaïda en Afghanistan soutiennent des opérations qui menacent les États-Unis ou leurs alliés », a déclaré Sanner. « ISIS-K représente désormais une menace interne afghane, pour les talibans et la stabilité sectaire étant donné que ISIS-K se concentre sur le meurtre des chiites, mais il y a une inquiétude raisonnable que ISIS-K pourrait finalement se tourner vers un complot externe si les talibans sont incapables. pour les contenir. »

Le mois dernier, l’administration Biden a annoncé qu’elle avait créé un “Fonds afghan” de 3,5 milliards de dollars avec de l’argent afghan gelé pour promouvoir la stabilité économique. Les fonds n’ont pas encore été débloqués car les États-Unis ne croient pas qu’il existe une institution de confiance pour garantir que les fonds bénéficieront au peuple afghan, ont déclaré deux responsables à CNN.

Au lieu de cela, il sera administré par un organisme extérieur, indépendant des talibans et de la banque centrale du pays.

Les responsables de l’administration ont également évoqué à plusieurs reprises le sort des femmes et des filles dans leurs conversations avec les talibans. Le mois dernier, le rapporteur des Nations Unies pour les droits de l’homme en Afghanistan a qualifié de « stupéfiante » la régression des femmes et des filles dans la société afghane.

“Dans aucun autre pays, les femmes et les filles n’ont disparu aussi rapidement de toutes les sphères de la vie publique”, a déclaré Bennett. “Malgré cela, les femmes et les filles restent à l’avant-garde des efforts visant à maintenir les droits humains et continuent d’appeler à la responsabilisation.”