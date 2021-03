SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Fraîchement arrêté à Tokyo, le haut diplomate et chef de la défense du président Joe Biden s’est rendu en Corée du Sud mercredi, un jour après que la Corée du Nord s’est assurée de retenir leur attention en avertissant les États-Unis de « s’abstenir de causant une puanteur »au milieu des négociations nucléaires dans l’impasse.

Comment faire revenir la Corée du Nord aux pourparlers sera un objectif majeur lorsque le secrétaire d’État Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin rencontreront des responsables sud-coréens cette semaine.

Cela fait plus de deux ans que les pourparlers nucléaires sont au point mort, et certains experts disent que les États-Unis et leurs alliés devraient se contenter d’un accord qui gèlerait le programme nucléaire de la Corée du Nord en échange d’un assouplissement des sanctions – et peut-être laisser en place les armes nucléaires déjà fabriquées de Pyongyang. .

Un avion transportant Austin a atterri sur une base aérienne américaine près de Séoul. Blinken devait arriver plus tard mercredi. À Séoul, ils rencontreront leurs homologues sud-coréens pour des entretiens séparés mercredi et une réunion conjointe «deux plus deux» jeudi, le premier contact de ce type entre les deux pays depuis cinq ans.

La Corée du Sud est la deuxième étape de leur tournée régionale visant à renforcer les alliances asiatiques américaines afin de mieux faire face aux défis croissants de la Chine et de la Corée du Nord. Tandis qu’ils étaient à Tokyo mardi, ils se sont associés aux responsables japonais pour critiquer «la coercition et l’agression» de la Chine et réaffirmer leur engagement à débarrasser la Corée du Nord de toutes ses bombes nucléaires.

La diplomatie dirigée par les États-Unis sur ce dernier sujet est dans les limbes depuis qu’un sommet de février 2019 entre le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est effondré à la suite de différends sur les sanctions dirigées par les États-Unis. Kim a depuis menacé d’élargir son arsenal nucléaire pour protester contre ce qu’il appelait l’hostilité américaine.

Mardi, la sœur de Kim et un haut fonctionnaire à part entière, Kim Yo Jong, ont critiqué les États-Unis pour leurs exercices militaires réguliers en cours avec la Corée du Sud, que la Corée du Nord considère comme une répétition d’invasion.

«Nous saisissons cette occasion pour avertir la nouvelle administration américaine», a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué. «S’il veut dormir en paix pendant (les) quatre années à venir, il vaudrait mieux s’abstenir de provoquer une puanteur à sa première étape.

Certains experts disent que la déclaration de Kim Yo Jong est une tactique de pression et que Pyongyang pourrait essayer de susciter davantage d’animosités avec des tests d’armes pour renforcer son influence dans les négociations futures avec Washington.

Interrogé sur la déclaration de Kim Yo Jong lors d’une conférence de presse à Tokyo, Blinken a déclaré qu’il était familier avec les commentaires et qu’il était plus intéressé à entendre des alliés et des partenaires.

Blinken a déclaré que Washington avait contacté la Corée du Nord par le biais de plusieurs canaux à partir de la mi-février, mais qu’il n’avait reçu aucune réponse. Il a déclaré que l’administration Biden était impatiente d’achever son examen de la politique sur la Corée du Nord dans les semaines à venir et envisageait à la fois d’éventuelles «mesures de pression supplémentaires» et des «voies diplomatiques».

Shim Beomchul, analyste à l’Institut coréen de recherche pour la stratégie nationale basé à Séoul, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’administration Biden poursuive un accord avec la Corée du Nord qui ressemble à un accord de 2015 qui a gelé le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions. Alors que les États-Unis ne renonceront probablement pas à leur engagement à long terme de dénucléariser la Corée du Nord, ramener les capacités nucléaires du pays à zéro n’est pas un objectif diplomatique réaliste à court terme, a-t-il déclaré.

Trump a fait sauter cet accord de l’administration Obama de 2015 en faveur de ce qu’il a appelé une pression maximale contre l’Iran, et le gouvernement Biden tente de le ressusciter.

Dans un éditorial du New York Times en 2018, Blinken, alors directeur général du Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, a fait valoir que le meilleur accord que les États-Unis pourraient conclure avec la Corée du Nord «ressemblera plus que probablement à ce que Barack Obama a réussi avec l’Iran. Il a déclaré qu’un accord intérimaire «gagnerait du temps pour négocier un accord plus global, y compris une feuille de route minutieusement séquencée qui nécessitera une diplomatie soutenue. C’est l’approche que M. Obama a adoptée avec l’Iran.

D’autres experts affirment qu’un accord de type iranien ne fonctionnera pas pour la Corée du Nord. L’Iran n’a construit aucune bombe, mais la Corée du Nord en a déjà fabriqué des dizaines. Ils disent que la Corée du Nord, qui a une histoire de déraillement des accords avec son rejet véhément des processus de vérification, ne trouvera aucune raison de dénucléariser lorsque certaines des sanctions les plus douloureuses seront levées.

«Tout le monde peut dire facilement que (se contenter) d’un gel nucléaire permettrait à la Corée du Nord de préserver ses armes nucléaires existantes. Mais je leur demande quelles autres options ont-ils »pour réaliser la dénucléarisation de la Corée du Nord, a déclaré Kim Yeol Soo, analyste à l’Institut coréen des affaires militaires de Corée du Sud.

Un autre sujet possible lors des pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Sud est de savoir si la Corée du Sud devrait participer activement aux efforts menés par les États-Unis pour freiner la montée en puissance de la Chine dans la région.

La Corée du Sud est un allié de longue date des États-Unis et accueille environ 28 500 soldats américains. Mais son économie est fortement dépendante du commerce avec la Chine, ce qui rend difficile toute démarche jugée provocante envers son plus grand partenaire commercial. Lorsque la Corée du Sud a autorisé les États-Unis à installer un bouclier antimissile anti-Corée du Nord sur son sol en 2017, elle a subi des représailles économiques de la Chine, qui considère le radar du système comme une menace pour la sécurité.

Le ministre sud-coréen de la Défense, Suh Wook, a déclaré aux législateurs mardi que les États-Unis n’avaient pas officiellement proposé à la Corée du Sud de rejoindre un format élargi du groupe dit «Quad» qui comprend les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde, et que les Américains ne fera probablement pas une telle proposition lors des discussions de cette semaine.

La Chine a qualifié le Quad de tentative de contenir ses ambitions.

Kim Yeol Soo a déclaré que les alliés discuteraient probablement de l’adhésion de Séoul à un format Quad élargi, connu sous le nom de Quad Plus, bien qu’ils ne l’annoncent jamais publiquement pour éviter de mettre la Chine en colère. Kim a déclaré qu’il serait «sage» que la Corée du Sud rejoigne le Quad Plus pour exprimer clairement ses opinions et éviter d’être mise à l’écart sur les questions concernant Séoul.

L’écrivain d’Associated Press Kim Tong-hyung a contribué à ce rapport.