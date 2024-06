De hauts législateurs américains invitent Netanyahu d’Israël au Congrès au milieu de la guerre à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les plus hauts législateurs des États-Unis ont officiellement invité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à prononcer un discours devant le Congrès, dans le cadre de la dernière démonstration de soutien à Israël dans le cadre de sa guerre contre Gaza.

L’invitation des dirigeants républicains et démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants intervient vendredi alors que la Cour pénale internationale envisage d’émettre un mandat d’arrêt contre Netanyahu pour crimes de guerre présumés.

« Pour bâtir sur notre relation durable et souligner la solidarité de l’Amérique avec Israël, nous vous invitons à partager la vision du gouvernement israélien pour défendre la démocratie, combattre le terrorisme et établir une paix juste et durable dans la région », indique la lettre.

Il n’a pas précisé de date pour le discours.

J’ai l’honneur d’inviter le Premier ministre israélien Netanyahu à prendre la parole lors d’une réunion conjointe du Congrès. pic.twitter.com/rYKx0Z1p93 – Président Mike Johnson (@SpeakerJohnson) 31 mai 2024

La lettre a été signée par le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, le leader démocrate à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le chef de la minorité républicaine Mitch McConnell.

S’il accepte l’invitation, Netanyahu surpasserait le regretté ancien Premier ministre britannique Winston Churchill en tant que dirigeant étranger ayant prononcé le plus de discours lors d’une session conjointe du Congrès.

Churchill – qui a dirigé son pays pendant la Seconde Guerre mondiale et a contribué à vaincre l’Allemagne nazie – et Netanyahu se sont chacun adressés au Congrès à trois reprises.

Netanyahu est confronté à l’indignation mondiale face aux abus apparents d’Israël à Gaza, où l’armée israélienne a tué plus de 36 000 personnes et détruit de grandes parties du territoire.

Israël a également imposé un blocus strict à Gaza, amenant le territoire au bord de la famine.

Le gouvernement de Netanyahu a défié ses alliés occidentaux, dont les États-Unis, ce mois-ci en lançant une attaque majeure à Rafah, dans le sud de Gaza, où près de 1,5 million de Palestiniens s’étaient réfugiés. L’offensive a déplacé un million de Palestiniens.

Un bombardement israélien contre un camp de personnes déplacées à Rafah au début du mois a tué 45 Palestiniens et suscité l’indignation internationale.

Mais le Congrès américain reste résolument pro-israélien, même si certains démocrates se montrent de plus en plus critiques à l’égard de Netanyahu.





En mars, Schumer a appelé à de nouvelles élections en Israël et a qualifié Netanyahu d’obstacle à la paix, citant l’opposition du Premier ministre israélien à la solution à deux États.

L’invitation du Congrès vendredi a suscité la colère des défenseurs des droits palestiniens. L’actrice Cynthia Nixon l’a qualifié de « honteux » dans un message sur les réseaux sociaux s’adressant à Schumer.

« Peut-être que Netanyahu pourra être arrêté pour ses crimes de guerre au Sénat », a-t-elle écrit.

Plus tôt vendredi, le président américain Joe Biden a présenté une proposition qui, selon lui, mènerait à un cessez-le-feu « durable » à Gaza.

Le plan en trois phases verrait la libération des captifs israéliens sur le territoire, ainsi que des centaines de prisonniers palestiniens détenus en Israël, a déclaré Biden.

L’initiative, qui, selon Biden, a été proposée par Israël, marque un changement de position de l’administration américaine, qui n’avait recherché qu’une trêve temporaire tout en soutenant l’objectif d’Israël d’éliminer le Hamas.

« Le président Biden comprend que laisser cette guerre traîner bien au-delà de son élection ne sera pas quelque chose qui fonctionnera réellement pour lui politiquement », a déclaré l’analyste palestino-américain Omar Baddar à Al Jazeera.

« C’est incroyablement coûteux et préjudiciable pour lui, et je pense que c’est la raison pour laquelle il met le pied à terre à ce stade et exerce une pression énorme sur Israël pour qu’il accepte l’accord de cessez-le-feu. »