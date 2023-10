De hauts généraux préviennent que les alliés – y compris le Canada – manquent dangereusement d’obus d’artillerie

Un haut responsable de l’OTAN et le plus haut commandant militaire du Canada ont tous deux averti leurs alliés la semaine dernière que leurs pénuries de munitions avaient atteint un état de crise et ont appelé à une action urgente pour augmenter la production de munitions d’artillerie critiques.

Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense, a récemment déclaré à un comité de la Chambre des communes que si les troupes canadiennes étaient appelées à tirer avec leurs gros canons au même rythme que les troupes ukrainiennes qui luttent pour repousser l’invasion russe, leur réserve d’obus durerait. pendant seulement quelques jours.

Lors du Forum sur la sécurité de Varsovie cette semaine, l’amiral Rob Bauer, chef du conseil militaire de l’OTAN, a averti que « le fond du baril est désormais visible » en termes de quantité de munitions dont l’alliance dispose pour transférer vers l’Ukraine.

Le président du comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer, à gauche, et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly assistent à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Oslo le 1er juin 2023. (Lise Aserud/AP)

La plupart des alliés signent des accords sur les munitions

La plupart des principaux alliés du Canada ont signé ces derniers mois des accords avec des fournisseurs de munitions pour augmenter la production mensuelle de munitions d’artillerie – principalement des munitions de 155 millimètres, du type utilisé par les obusiers canadiens M-777.

Le gouvernement fédéral n’a pas encore conclu son propre accord pour accroître l’approvisionnement en obus, a-t-on appris jeudi devant le comité de la défense de la Chambre des communes.

« Je suis très préoccupé par nos stocks de munitions », a déclaré Eyre. « Les forces de haut niveau de préparation de l’OTAN nous demandent de disposer de ce qu’on appelle 30 jours de ravitaillement.

« Si nous devions consommer des munitions [at] au même rythme que nous les voyons [fired] En Ukraine, dans certains cas, nous serions absents en quelques jours et il nous faudrait des années pour nous réapprovisionner. »

Cette semaine à Varsovie, Bauer a déclaré que la production devait augmenter parmi les alliés, car des décennies de sous-investissement ont laissé certains entrepôts de munitions à moitié pleins – voire plus vides – à la suite de dons à l’Ukraine.

Bien qu’il soit difficile d’obtenir des estimations, les forces ukrainiennes tireraient jusqu’à 5 000 obus d’artillerie par jour pour repousser l’invasion russe.

Le Canada produit 3 000 obus d’artillerie de 155 millimètres par mois dans le cadre d’un cadre appelé Programme d’approvisionnement en munitions. Il s’agit d’un accord permanent avec cinq entreprises du secteur privé – la plus importante étant General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Canada (GDOT-C) – pour maintenir les stocks et fournir une capacité de pointe en temps de crise.

Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la défense, s’est dit « très préoccupé » par l’état des stocks de munitions de l’armée. (Justin Tang/CP)

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, a déclaré Eyre, la production n’a pas augmenté.

« Nous n’avons pas produit une seule cartouche supplémentaire dans ce pays depuis le 22 février », a-t-il déclaré à la commission. Eyre a appelé à un sentiment d’urgence accru et a déclaré que davantage de lignes de production devraient être ouvertes dès que possible.

« C’est quelque chose qui me préoccupe énormément », a-t-il déclaré.

Le Canada a besoin de meilleures munitions, dit Eyre

Le chef de la Défense a également déclaré que le Canada devait produire une cartouche de 155 millimètres, plus meurtrière et plus précise, connue sous le nom de variante M-795. Sa portée et son rayon d’explosion sont plus longs que les cartouches M-107 actuellement produites dans le cadre du gouvernement fédéral.

Au cours de la même audition du comité, le vice-ministre de la Défense, Bill Matthews, a déclaré que des discussions étaient en cours avec les entreprises impliquées dans le programme d’approvisionnement en munitions. L’un des sujets de ces discussions, a-t-il déclaré, est le fait que le Canada ne produit pas « la variante la plus souhaitable » des obus de 155 millimètres.

« C’est un long processus qui nécessite des investissements, et des discussions sont en cours sur la possibilité d’investir pour améliorer la production, mais ce n’est pas une solution miracle », a déclaré Matthews.

Il n’est pas clair si ces investissements proviendraient des entreprises ou du gouvernement fédéral.

Depuis février 2022, le Pentagone a signé des contrats d’une valeur de 2,26 milliards de dollars américains pour produire des obus de 155 millimètres. Ces accords ont contribué à faire passer la production américaine de 14 000 obus par mois avant l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine à environ 20 000 par mois aujourd’hui. En août, de hauts responsables du ministère américain de la Défense ont déclaré que leur intention était d’augmenter encore la production pour atteindre 100 000 unités par mois d’ici 2025.

« Pourquoi n’y a-t-il pas d’urgence ?

Les critiques de l’opposition se disent déconcertés par le fait que le Canada n’a pas encore conclu d’accord pour accélérer la production avec GDOT-C, qui compte trois usines au Québec et 1 500 employés.

« Il s’agit du produit militaire le plus en vogue, peut-être le plus en vogue dans le monde à l’heure actuelle », a déclaré le député conservateur Pat Kelly lors de l’audition du comité de la défense la semaine dernière. « Pourquoi n’y a-t-il aucune urgence d’accélérer la production ? »

Christyn Cianfarani est présidente et directrice générale de l’Association canadienne des industries de défense et de sécurité (AICSC). Elle a déclaré cette semaine au comité de la défense des Communes que même si elle était au courant des propositions visant à augmenter la production d’obus, aucun accord juridiquement contraignant n’avait été signé à ce jour.

« Je n’ai pas vu ces propositions, mais je comprends de la part des entreprises que des propositions ont été soumises au gouvernement du Canada pour augmenter la production de coquilles afin de modifier les [production] lignes, notamment pour 155 [shells] », a déclaré Cianfarani.

Des soldats ukrainiens tirent à l’artillerie sur des positions russes près de Bakhmut, dans la région de Donetsk, le 20 novembre 2022. (Libkos/Associated Press)

Tard jeudi, témoignant devant le même comité, le responsable du ministère de la Défense chargé des achats, Troy Crosby, a déclaré que le gouvernement fédéral avait reçu il y a près d’un an des propositions de deux des entreprises qui font partie du cadre sur les munitions.

Il a déclaré qu’ils avaient proposé de mettre en place une ligne de production pour fabriquer la variante M-795 de l’obus – un plan de 200 millions de dollars a été approuvé et recommandé au gouvernement.

« Depuis, les estimations de l’industrie ont doublé pour atteindre 400 millions de dollars, et nous réexaminons maintenant cet investissement », a déclaré Crosby, soulignant que l’argent servirait uniquement à la mise en place des lignes de production, et non à l’achat des coquilles.

Il n’a proposé aucun calendrier pour une décision sur la proposition révisée. Une fois approuvé, il faudrait apparemment trois ans avant que les usines puissent commencer à produire des munitions, a déclaré Crosby.

Plus tôt cette année, l’Union européenne a réservé 2,2 milliards de dollars américains pour l’achat et la livraison conjoints d’un million de cartouches d’artillerie supplémentaires à l’Ukraine d’ici début 2024. Elle prévoit également de dépenser 550 millions de dollars supplémentaires pour stimuler l’industrie de défense de l’UE. capacités de production de munitions.

Il y a eu des discussions approfondies sur la production de munitions au niveau opérationnel entre les alliés de l’OTAN, a déclaré Crosby.

Depuis le début de l’invasion à grande échelle, le Canada a livré à l’Ukraine cinq expéditions distinctes de munitions d’artillerie de 155 millimètres, soit un total de 40 000 cartouches. La moitié a été achetée au gouvernement américain, tandis que l’autre moitié provenait des stocks de l’armée canadienne.

Le Canada a également fait don de 1 800 cartouches de char de 105 millimètres.

Le ministère britannique de la Défense affirme avoir fourni à l’Ukraine plus de 300 000 cartouches d’artillerie et a déclaré dans un récent communiqué qu’il s’engageait à en donner « des dizaines de milliers de plus » d’ici la fin de l’année.

Les États-Unis ont fait don de plus de deux millions de cartouches de munitions de 155 millimètres à l’Ukraine.