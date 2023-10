De hauts diplomates européens se réunissent à Kiev pour soutenir l’Ukraine alors que des signes de tension apparaissent entre alliés

KIEV, Ukraine (AP) — Certains des plus hauts diplomates européens se sont réunis lundi à Kiev pour manifester leur soutien à la lutte de l’Ukraine contre l’invasion russe, alors que des signes de tension politique émergent en Europe et aux États-Unis à propos de la guerre.

Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres de l’Union européenne ont convergé vers la capitale ukrainienne pour une réunion informelle inopinée qui, selon les responsables, examinerait le soutien du bloc à l’Ukraine et discuterait de la formule de paix proposée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que la première réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères en dehors des frontières de l’UE avait envoyé un signal selon lequel le soutien de l’UE était « inébranlable » et souligné l’engagement de l’UE envers l’Ukraine.

Les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni ont apporté un soutien militaire et financier massif à l’Ukraine, lui permettant de résister à l’attaque du Kremlin. Cette aide est cruciale pour l’économie affaiblie de l’Ukraine et est jusqu’à présent illimitée.

Mais l’incertitude s’est installée quant à la durée pendant laquelle les alliés de Kiev continueront à lui envoyer des milliards de dollars (euros).

Le président américain Joe Biden a rassuré dimanche ses alliés sur le soutien financier américain continu à l’effort de guerre, après que le Congrès ait évité une fermeture du gouvernement en adoptant un plan de financement à court terme qui a supprimé l’aide à l’Ukraine dans sa bataille contre la Russie.

De nombreux législateurs américains reconnaissent qu’il devient de plus en plus difficile d’obtenir l’approbation du Congrès pour l’aide à l’Ukraine à mesure que la guerre se poursuit.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré aux journalistes que l’Ukraine avait eu des discussions avec les représentants des deux partis au Congrès américain pour garantir l’arrivée d’une aide supplémentaire.

« La décision a été prise telle quelle, mais nous travaillons désormais avec les deux côtés du Congrès pour nous assurer qu’elle ne se reproduise en aucun cas », a déclaré Kuleba.

«La question est de savoir si ce qui s’est passé au Congrès américain le week-end dernier est un incident ou un système. Je pense que c’était un incident », a-t-il ajouté.

La réunion de l’UE à Kiev a eu lieu après la victoire électorale du week-end en Slovaquie, membre de l’UE, de Robert Fico, dont le programme pro-russe a accru les points d’interrogation sur le soutien continu de l’UE à Kiev.

Ce petit pays d’Europe de l’Est pourrait créer davantage de tensions dans les discussions de l’UE sur l’Ukraine, comme cela s’est produit avec l’attitude parfois froide de la Hongrie à l’égard de Kiev. Budapest entretient des relations étroites avec Moscou et s’oppose à la fourniture d’armes à l’Ukraine ou à sa fourniture d’une assistance économique.

Les ministres des Affaires étrangères de la Hongrie et de la Pologne n’étaient pas présents à la réunion de Kiev.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré que l’Europe devait être prête à fournir une aide supplémentaire « pour de nombreuses bonnes raisons ».

« Tout d’abord, pour soutenir l’Ukraine, mais aussi pour envoyer un signal transatlantique fort indiquant que ce qui se passe sur notre propre sol est quelque chose pour lequel nous devons assumer une grande responsabilité », a déclaré Løkke Rasmussen.

Susie Blann, Associated Press