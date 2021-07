Raheem Sterling achèvera un parcours remarquable de bouc émissaire vilipendé à légende anglaise si l’attaquant inspire son équipe à la victoire lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche.

Sterling a été le joueur le plus influent de l’Angleterre au cours de sa course historique à une première finale majeure en 55 ans.

L’équipe de Gareth Southgate est à une victoire de remporter le premier titre de champion d’Europe de l’Angleterre et son deuxième prix majeur après la Coupe du monde 1966.

Si l’Angleterre veut entrer dans l’histoire à Wembley ce week-end, elle a besoin que Sterling libère son rythme et sa ruse sur les Italiens.

Le joueur de 26 ans a été le catalyseur de la victoire 2-1 de l’Angleterre en demi-finale contre le Danemark mercredi.

Il a forcé l’égalisation contre son camp de Simon Kjaer, puis, alors que l’Angleterre s’efforçait de briser la défense danoise en prolongation, c’est Sterling qui leur a livré le combat avec ses raids incisifs.

La persistance de Sterling a finalement entraîné une faute de Joakim Maehle, remportant le penalty dont Harry Kane a marqué le vainqueur après que son effort initial ait été sauvé.

Sterling avait déjà marqué les trois premiers buts de l’Angleterre dans le tournoi et fourni la passe décisive pour le match d’ouverture des quarts de finale de Kane contre l’Ukraine, rendant ainsi hommage à Southgate après une saison difficile avec les champions de Premier League Manchester City.

Lorsque Sterling a commencé le premier match de groupe de l’Angleterre contre la Croatie, certains ont affirmé que c’était une erreur de le choisir à la place de Jack Grealish.

Les critiques ont souligné l’affichage apprivoisé de Sterling lors de la défaite finale de City en Ligue des champions contre Chelsea et ses longs séjours sur le banc pour l’équipe de Pep Guardiola.

Mais Southgate croit fermement en « la résilience et la faim incroyables » de Sterling et l’attaquant s’est montré à la hauteur avec le vainqueur de l’Angleterre contre la Croatie.

C’était son premier but dans un tournoi majeur après des expériences misérables sur les plus grandes scènes internationales.

Son reflux le plus bas est survenu à l’Euro 2016, lorsque les fans anglais se sont retournés contre lui après une série de performances médiocres, culminant avec la sortie humiliante contre l’Islande.

Intrépide et éloquent

Sur les réseaux sociaux, Sterling s’est qualifié de « détesté » pendant ce tournoi et il a dû faire face à des histoires négatives dans la presse sur son style de vie somptueux perçu.

Le contrecoup aurait pu ruiner quelqu’un avec une personnalité plus fragile, mais l’éducation difficile de Sterling l’a préparé pour les frondes et les flèches du football.

Sterling est né en Jamaïque et n’avait que deux ans lorsque son père a été abattu à Kingston.

Âgés de cinq ans, Sterling et sa sœur ont déménagé à Londres pour retrouver leur mère Nadine Clark, qui a quitté la Jamaïque peu de temps après la mort de leur père.

La vie était dure à Brent – ​​où il vivait à quelques pas de Wembley – et Sterling se souvient : « Ma mère travaillait comme femme de ménage dans certains hôtels pour gagner de l’argent supplémentaire afin de pouvoir payer son diplôme.

« Je n’oublierai jamais de me réveiller à cinq heures du matin avant l’école et de l’aider à nettoyer les toilettes de l’hôtel. »

La culture des gangs sur le domaine de St Raphael était un autre piège potentiel, mais Sterling a ignoré la vie de la rue pour se concentrer sur le football.

Sterling a dû prendre trois bus à travers Londres pour se rendre à ses séances d’entraînement avec QPR en tant que jeune adolescent.

Cet engagement a été récompensé lorsque Liverpool l’a signé avant son 15e anniversaire en 2010.

Sterling est depuis l’une des figures les plus captivantes du football anglais, à la fois sur le terrain et en dehors, où il a émergé avec une voix intrépide et éloquente dans la lutte contre le racisme.

Après ses problèmes avec City, Sterling a trouvé du réconfort dans l’étreinte chaleureuse de l’empathique Southgate, tandis que sa proximité avec son ancienne maison dans le nord de Londres a clairement inspiré ses performances en Angleterre.

« Il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles je n’ai pas marqué pour mon club et cela n’a plus aucune importance maintenant », a déclaré Sterling plus tôt dans le tournoi.

« Je suis ici avec l’Angleterre, j’apprécie mon football et c’est la chose la plus importante. »

Rendant hommage à son passé, Sterling s’est fait tatouer l’arc emblématique de Wembley sur le bras.

Si l’équipe de Southgate soulève le trophée dimanche, la position de Sterling en tant que grand anglais sera gravée de manière indélébile dans le cœur des fans qui l’ont renié autrefois.

