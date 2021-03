Laddoo: Ce délice sucré en forme de boule est un aliment traditionnel extrêmement spécial. Binge on besan, motichur, til, boondi laddoos et adoucissez votre Holi. Fait intéressant, Barsana dans UP est connu pour diriger Laddu Mar Holi. Ils chantent, dansent et se lancent des laddoos, qui sont ensuite consommés comme prasad.

Les festivals en Inde sont extraordinairement connus pour leur variété de cuisines. Notre penchant pour les gourmandises donne un autre niveau d’ambiance festive. Cela rapproche les gens, les rend plus à l’aise et renforce les liens. Cette année, en raison des restrictions liées à la pandémie, même si vous ne pouvez pas sortir et jouer avec le vibrant Holi «gulaal», pourquoi ne pas essayer de savourer ces plats savoureux et traditionnels et de passer un bon holi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy