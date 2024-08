De grosses grêles et des vents de 70 mph sont possibles lundi après-midi dans la région de Sioux Falls

MISE À JOUR : Les modèles de prévision du soir continuent de montrer la menace de fortes tornades avec une supercellule monstrueuse ancrée à la surface de la dépression de l’est du Dakota du Sud lundi soir se déplaçant vers le sud-ouest du Minnesota. Ces supercellules laisseront également tomber de la grêle de gorille. Nous allons activer un… pic.twitter.com/HJBWh9yGrX — Reed Timmer, Ph. D. (@ReedTimmerUSA) 26 août 2024

Selon le National Weather Service, la région de Sioux Falls pourrait être confrontée à des conditions météorologiques violentes en fin d’après-midi et en fin de nuit lundi.

Alors que la région restera sous avis de chaleur de 13 heures à 20 heures lundi, de fortes tempêtes apportant la possibilité de grosse grêle, de vents violents et même de quelques tornades devraient se déplacer entre 16 heures et 1 heure du matin, avec le risque le plus élevé entre 17 heures et environ 22 ou 23 heures, selon le NWS.

« De violentes tempêtes devraient se développer dans une zone s’étendant des hautes plaines du nord et du centre vers l’est jusqu’au Wisconsin lundi après-midi jusqu’à la nuit », selon un communiqué du centre de prévision des tempêtes du NWS. « De la grêle de grande à très grande taille et des bandes de rafales violentes, potentiellement destructrices, sont attendues, en particulier dans le Dakota du Sud et jusqu’au Minnesota. Quelques tempêtes violentes produisant de fortes rafales et de la grêle sont également attendues dans le sud de la Nouvelle-Angleterre. »

Ce type d’activité attendue à la fin de l’été a attiré l’attention du célèbre chasseur de tempêtes Reed Timmer, qui a annoncé sur les réseaux sociaux dimanche qu’il se rendrait dans le Dakota du Sud pour capturer le résultat.

Comme prévu, le Storm Prediction Center a relevé le risque de temps violent lundi à RENFORCÉ, y compris un risque de tornades ! Nous nous dirigeons vers le nord pour chasser cela bien sûr. Restez à l’écoute ! pic.twitter.com/gxUgz16qV5 — Reed Timmer, Ph. D. (@ReedTimmerUSA) 25 août 2024

Selon la dernière mise à jour du NWS à 16h30 dimanche, la confiance des météorologues dans le moment exact des tempêtes était encore faible, tandis que la confiance dans le type de tempêtes violentes qui pourraient traverser la région n’était « que modérée ».

Le NWS a décrit deux scénarios probables dans cette mise à jour, mais a suggéré que l’événement météorologique réel pourrait se dérouler dans un scénario quelque part entre les deux.

Un graphique montre comment des conditions météorologiques extrêmes pourraient se dérouler le lundi 26 août 2024 dans la région de Sioux Falls.

Quels sont les scénarios ?

Scénario n°1 :

Le NWS prévoit que deux vagues de tempêtes pourraient se former, la première dans l’après-midi et le soir dans le sud-ouest du Minnesota. La deuxième vague pourrait se déplacer dans la soirée et la nuit depuis le centre du Dakota du Sud.

Scénario n°2 :

La première vague de tempêtes devrait frapper dans l’après-midi, directement au-dessus de la région de Sioux Falls, et les tempêtes devraient être plus fortes et traverser la région plus rapidement que la deuxième vague. La deuxième vague frapperait dans la soirée et n’aurait pas autant d’impact, a déclaré le NWS.

Quel est le risque global ?

Le NWS indique que de la grosse grêle de 2 pouces ou plus de diamètre, ainsi que des vents de 70 mph ou plus, de fortes pluies et quelques tornades sont possibles avec ce système de tempête.

Restez avec l’Argus Leader et actualisez cette page pour connaître les dernières informations sur les tempêtes en développement lundi.

Cet article a été publié à l’origine sur Sioux Falls Argus Leader : De la grêle, des vents violents et des tornades sont possibles lundi à Sioux Falls