De grosses boules de champignons poussent à travers le Québec, pour le plus grand plaisir des butineuses

Mélanie Greffard et son mari se rendent habituellement dans une forêt voisine ou dans les Cantons-de-l’Est pour cueillir des champignons. Le duo a donc eu la surprise quand ils sont tombés sur un Calvatia gigantea — un puffball géant de la taille de deux ballons de basket dans leur cour près du centre-ville de Québec la semaine dernière. Il pesait près de six kilogrammes.

“Au début, c’est presque un peu effrayant, comme, ‘C’est quoi ce truc?'”, a déclaré Greffard en riant. “Nous avons été vraiment impressionnés par sa taille.”

Les vesse-de-loup géants sont de gros champignons, comestibles lorsqu’ils sont frais, qui poussent sur les zones herbeuses, souvent sur les pelouses ou les champs. Ils apparaissent généralement en août et septembre, mais les puffballs de la taille de Greffard sont rares.

Greffard, qui a grandi à la campagne, attribue à sa mère le mérite de l’avoir intéressée à la cueillette des champignons lorsqu’elle était enfant. Elle a dit que cette découverte était un pur hasard.

« Nous sommes en plein cœur de la ville de Québec… et la nature est tout autour de nous. C’est juste là, dans notre arrière-cour », a-t-elle déclaré. “C’est vraiment cool de voir ça.”

Greffard a trouvé un vesse-de-loup au même endroit l’année dernière, mais il était dans sa “phase de gonflement”, c’est-à-dire lorsque le champignon commence à changer de couleur à l’intérieur et commence à produire des spores et n’est plus comestible.

Alors elle était contente quand elle a vu que celui-ci était ferme à l’intérieur et “très beau et blanc”, signe qu’il est toujours bon à manger.

Greffard cuisine ce puffball géant qu’elle a trouvé dans son jardin depuis plus d’une semaine. (Soumis par Mélanie Greffard)

Greffald a fait deux soupes avec le champignon, en a déshydraté des parties et en a même donné des tranches à des amis. Mais une semaine plus tard, elle en avait encore dans son frigo.

La famille a finalement mangé les derniers morceaux vendredi, frits dans de la chapelure panko.

Greffard a dit qu’elle n’était pas trop triste que ce soit enfin parti, à l’exception de la soupe aux champignons encore dans son congélateur.

“Je fais une petite overdose de champignons maintenant”, a-t-elle déclaré. “Notre maison a senti les champignons pendant 24 heures, je pense, parce que nous avons dû en sécher au four.”

Facile à identifier

Robert Rebselj a également pu profiter du champignon géant cette année.

Le résident de Québec, qui cueille des champignons depuis une vingtaine d’années, est généralement celui de sa maisonnée qui trouve des boules de vesse-de-loup. Mais cette année, sa petite amie a frappé l’or aux champignons.

Elle a trouvé un puffball géant dans un parc de la ville qui pesait environ 3,5 kilogrammes. Rebselj a dit que c’était le plus gros puffball qu’il ait jamais vu.

“J’étais assez impressionné et un peu jaloux aussi, parce que je suis censé être le cueilleur de champignons ici”, a-t-il déclaré.

La petite amie de Robert Rebselj a trouvé ce vesse-de-loup géant dans un parc public de Québec qui pesait environ 3,5 kilogrammes. (Soumis par Robert Rebselj)

Rebselj a fait une soupe avec les champignons, en utilisant une recette qu’il a trouvée en ligne.

“J’ai à peu près tout coupé, et j’ai pris la plus grande marmite que nous avions pour faire bouillir, comme pour une taille d’ébullition de maïs”, a-t-il dit, “et je l’ai presque presque remplie.”

“Nous allons en manger pendant, genre, le mois prochain.”

Rebselj a déclaré que les puffballs ont une saveur similaire aux champignons blancs que l’on trouve couramment dans les épiceries, mais avec un goût légèrement plus noisette ou plus boisé. Il a dit que leur texture ressemblait à du tofu mou ou à des guimauves.

Il a dit que les champignons géants sont un bon champignon à surveiller pour les cueilleurs amateurs, car ils sont faciles à identifier et ne peuvent pas être confondus avec des champignons vénéneux.

Et bien qu’il garde secrets ses meilleurs endroits pour s’alimenter, Rebselj a déclaré que le meilleur endroit pour trouver des champignons est dans les forêts matures.

Mais attention, la cueillette des champignons “devient addictive, et vous voulez en savoir plus sur les autres”, a-t-il déclaré.

“C’est aussi une quête sans fin de connaissances, car il en existe tellement de types et de formes différentes.”