De gros grêlons causent d’importants dégâts dans une petite ville allemande alors qu’une tempête frappe la Bavière

BERLIN (AP) — Une tempête accompagnée de gros grêlons a endommagé les quatre cinquièmes des bâtiments d’une petite ville du Land de Bavière, dans le sud de l’Allemagne, ont annoncé dimanche les autorités locales.

La tempête a balayé samedi le sud de la Bavière. À Kissing, juste à l’extérieur d’Augsbourg, la police a déclaré que 12 personnes avaient été blessées lorsqu’une tente à bière qu’elle tentait de monter a été renversée.

Toujours à Kissing, le vent a arraché les lattes de bois du toit d’une maison pour personnes âgées, tandis que la grêle a causé des dommages visibles à la façade d’un immeuble résidentiel, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Les dégâts les plus graves se sont produits à Bad Bayersoien, une municipalité d’environ 1 300 habitants située dans la région de Garmisch-Partenkirchen, près de la frontière autrichienne.

Les autorités du comté ont déclaré dimanche qu’il avait été touché par des grêlons mesurant jusqu’à 8 centimètres (plus de 3 pouces), qui ont endommagé des voitures en stationnement et brisé des tuiles et des lucarnes de grenier, tandis que la tempête a également arraché les toits de certains bâtiments. Selon eux, 80 % des bâtiments ont été gravement endommagés, mais personne n’a été blessé.

