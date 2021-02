On ne peut nier que Face ID est une technologie pratique, vous permettant de déverrouiller votre téléphone et d’autoriser des achats en un seul coup d’œil, mais il y avait un problème imprévu avec la technologie d’Apple: les masques faciaux. Les masques faciaux, qui sont devenus un aliment de base de la vie quotidienne au cours de l’année écoulée, rendent la technologie de reconnaissance faciale d’Apple inutile, obligeant les utilisateurs avec des masques à s’appuyer sur la sauvegarde de l’utilisation du mot de passe de votre téléphone pour s’authentifier.

Cela supprime certainement un peu la magie de la série haut de gamme iPhone 12, mais cela devrait changer avec la sortie d’iOS 14.5. Non, votre iPhone n’est pas sur le point d’acquérir une sorte de puissance qui lui permet de voir à travers les masques faciaux – la solution de contournement prévue par Apple nécessite l’Apple Watch.

Juste après la sortie d’iOS 14.4 au public, Apple a commencé à proposer la première version bêta d’iOS 14.5 aux développeurs, et c’est une mise à jour nettement plus importante que les autres mises à jour « ponctuelles » du passé.

Entre autres fonctionnalités, y compris la possibilité de changer votre lecteur de musique par défaut, Apple introduit une fonctionnalité sur l’iPhone qui détecte un masque facial lorsque vous essayez d’utiliser Face ID, puis recherche une Apple Watch connectée pour authentifier la demande.

Si vous avez une montre allumée, qu’elle est déverrouillée et à proximité, votre iPhone devrait se déverrouiller sans vous demander votre mot de passe, mais ce n’est pas parfait.







En raison de la sécurité réduite qu’apporte la commodité, vous devrez toujours saisir votre mot de passe pour authentifier les achats. C’est aussi quelque chose que les utilisateurs devront choisir manuellement, qui se trouve enfoui profondément dans le menu Paramètres de la version bêta d’iOS 14.5. Oh, et si quelqu’un déverrouille votre iPhone à l’aide de votre Apple Watch, vous pouvez le verrouiller rapidement à partir de votre poignet.

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas à attendre la sortie officielle d’iOS 14.5 pour expérimenter la nouvelle méthode de déverrouillage par vous-même: suite à un retard, Apple a maintenant publié non seulement la version bêta publique pour iOS 14.5 mais aussi watchOS 7.4, un autre élément crucial pour que la technologie fonctionne comme prévu.

Il peut y avoir des bogues et d’autres problèmes avec la version bêta publique, d’où la nature bêta, et il n’est pas recommandé de l’installer sur votre appareil principal, mais bon, vous pouvez vous inscrire au programme bêta public si vous voulez l’essayer .

C’est une solution de contournement bienvenue pour ceux d’entre nous qui possèdent l’Apple Watch et portent des masques faciaux quotidiennement, mais cela se produira jusqu’à ce qu’Apple réintroduise inévitablement Touch ID.







La technologie a connu une résurgence de l’iPad Air de troisième génération, intégré dans le bouton d’alimentation, et les rumeurs suggèrent qu’il fera plus que probablement une apparition sur l’iPhone 13 plus tard cette année.

Selon les rapports, Touch ID ne remplacera pas complètement Face ID, mais au lieu de cela, il servira de sauvegarde sécurisée lorsque Face ID n’est pas disponible et, comme les alternatives Android, il pourrait être intégré à l’écran du prochain iPhone. En tant que personne qui manque la commodité de Touch ID, cet écrivain ne peut certainement pas attendre.

Contenu connexe