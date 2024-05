De graves turbulences sur le vol 321 de Singapore Airlines en provenance de Londres font 1 mort et d’autres blessés, selon la compagnie aérienne

Une personne à bord d’un vol de Singapore Airlines est décédée et des dizaines d’autres ont été blessées lorsque l’avion reliant Londres à Singapour « a rencontré des turbulences extrêmes et soudaines », a annoncé mardi la compagnie aérienne. Le vol SQ321 en provenance de l’aéroport d’Heathrow de Londres a été détourné vers Bangkok et a atterri mardi à 15h45, heure locale, à l’aéroport de Suvarnabhumi, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué publié sur son site Internet. la page Facebook.

« Nous pouvons confirmer qu’il y a des blessés et un mort à bord du Boeing 777-300ER », a déclaré un communiqué. une déclaration antérieure disaitajoutant qu’il y avait 211 passagers et 18 membres d’équipage à bord de l’avion.

Le passager décédé était un Britannique de 73 ans, ont indiqué les autorités. Sept personnes, dont certaines avec des blessures à la tête, ont été grièvement blessées, et des dizaines d’autres ont été blessées avec des blessures diverses, a déclaré le directeur de l’aéroport de Suvarnabhumi, Kittipong Kittikachorn, lors d’une conférence de presse.

L’hôpital Samitivej Srinakarin de Bangkok a déclaré avoir soigné 71 personnes au total, dont six grièvement blessées, ont rapporté les agences de presse.

Une image tirée d’une vidéo montre un Boeing 777-300ER de Singapore Airlines assis sur le tarmac de l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, entouré de véhicules d’urgence le 21 mai 2024, après que le vol SQ321 de Londres à Singapour ait été détourné après avoir rencontré de graves turbulences. Pongsakornr Rodphai via Reuters



Réseau partenaire de CBS News BBC News signalé que l’homme décédé aurait subi une crise cardiaque pendant les turbulences.

Une vidéo de l’aéroport thaïlandais montre des passagers descendant une rampe menant au tarmac depuis l’avion, qui était entouré de véhicules d’urgence.

Plusieurs personnes ont pu être vues allongées sur une bâche sous une tente dans une zone de triage bondée de personnel aéroportuaire et médical.

La compagnie aérienne a présenté « ses plus sincères condoléances à la famille du défunt » et a déclaré qu’elle fournirait une assistance à tous les passagers et à l’équipage du vol.

Boeing a également présenté ses condoléances à la famille du passager décédé dans un déclaration publiée sur les réseaux sociaux. Le géant américain de l’aérospatiale s’est déclaré en contact avec Singapore Airlines et prêt à soutenir la compagnie dans l’enquête sur l’incident.

L’intérieur du vol SQ321 de Singapore Airlines est photographié après que le vol a été détourné pour atterrir à l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok en Thaïlande après avoir rencontré de graves turbulences, le 21 mai 2024. Reuters/Stringer



Suivi des données du Conscient des vols Le site Internet montrait l’avion de Singapore Airlines tombant soudainement d’une altitude d’environ 37 000 pieds à 31 000 pieds en l’espace d’environ cinq minutes seulement. La chute s’est produite environ 10 heures après le début du vol depuis Londres, alors que le Boeing 777 terminait de traverser la mer d’Andaman et s’approchait de la côte thaïlandaise. Des orages ont été signalés dans la région.

« Soudain, l’avion a commencé à s’incliner et il y avait des tremblements, alors j’ai commencé à me préparer à ce qui se passait, et très soudainement, il y a eu une chute très dramatique, donc tout le monde assis et ne portant pas de ceinture de sécurité a été immédiatement projeté dans le plafond », a déclaré le passager Dzafran Azmir. l’agence de presse Reuters. « Certaines personnes se sont cogné la tête contre les cabines à bagages au-dessus de leur tête et l’ont cabossée. Ils ont heurté les endroits où se trouvent les lumières et les masques et ont traversé la cabine. »

Les médecins d’urgence évaluent et traitent les personnes touchées par de graves turbulences à bord du vol SQ321 de Singapore Airlines, dans une zone de triage à l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, le 21 mai 2024, après que le vol de Londres à Singapour ait été détourné vers l’aéroport thaïlandais. Pongsakornr Rodphai via Reuters



Un autre passager, Andrew Davies, qui s’est entretenu mardi avec BBC News à propos du vol éprouvant, a publié un série de messages sur les réseaux sociaux décrivant plus tôt l’incident.

« Une expérience horrible », a-t-il déclaré. « Beaucoup de personnes ont été blessées, y compris les stewards qui étaient stoïques et ont fait tout ce qu’ils pouvaient. »

Davies a déclaré qu’il y avait eu « très peu d’avertissement » avant que l’avion ne s’effondre, mais que le voyant d’avertissement de ceinture de sécurité s’était allumé.

« J’ai immédiatement mis ma ceinture de sécurité, puis l’avion s’est posé », a-t-il déclaré, décrivant le chaos dans la cabine alors que les gens réclamaient un défibrillateur et que les passagers ayant une formation médicale tentaient d’aider les blessés.

« L’un des membres d’équipage de Singapore Airlines a déclaré que c’était de loin le pire de ses 30 années de vol », a déclaré Davies dans un tweet, ajoutant: « La leçon est la suivante: portez une ceinture de sécurité à TOUT MOMENT. Toute personne blessée ne portait pas de ceinture de sécurité. ceinture de sécurité. »

Quatre Américains étaient à bord, selon la compagnie aérienne. Le reste des passagers comprenait 56 d’Australie, 47 du Royaume-Uni, 41 de Singapour, 23 de Nouvelle-Zélande, 16 de Malaisie, cinq des Philippines, quatre d’Irlande, trois d’Inde, deux du Canada, deux d’Indonésie, deux du Myanmar et deux du Myanmar. Espagne, et un d’Allemagne, d’Islande, d’Israël et de Corée du Sud.

Même si les turbulences en vol sont de plus en plus fréquentes sur de nombreuses routes, les décès et les blessures graves sont rares. Quatre des gens ont été blessés par de fortes turbulences sur un vol intérieur américain en Floride en juillet 2023.

Une enquête est en cours sur l’incident de Singapore Airlines.

« Il est extrêmement rare qu’un événement de turbulence entraîne des décès », a déclaré Robert Sumwalt, analyste aéronautique de CBS News et ancien président du NTSB.

« Ce que j’appellerais cela à l’heure actuelle est un bouleversement en vol – que cela soit le résultat de turbulences atmosphériques ou le résultat de quelque chose d’autre », a-t-il déclaré, ajoutant: « Il est trop tôt pour en être sûr à ce stade. »



Comment le changement climatique aggrave les turbulences des vols

Bien que les causes de cet incident ne soient pas encore claires, les climatologues ont a averti les voyageurs de se préparer pour davantage de retards et d’annulations de vols et des turbulences plus fréquentes et plus sévères, en particulier sur les routes traversant les océans du monde qui se réchauffent rapidement, en raison du changement climatique.

Tracy Wholf, productrice du climat à CBS News, affirme que les impacts du changement climatique sur le transport aérien vont bien au-delà de la simple augmentation des turbulences, avec les aéroports touchés par des inondations exacerbéesune chaleur et des précipitations extrêmes entravant les décollages et les atterrissages et même une augmentation des éclairs en vol.

–Kris Van Cleave et Alex Sundby ont contribué au reportage.

