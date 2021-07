De graves inondations inondent certaines régions du centre de la Chine, faisant au moins un mort

L’inondation du trafic au sol dans la ville a pratiquement cessé mardi, avec plus de 80 lignes de bus et le service de métro temporairement suspendu. L’aéroport de Zhengzhou a également annulé 260 vols, selon Xinhua, et certains quartiers manquaient d’eau et d’électricité. Au moins un hôpital de la région semble également avoir perdu son électricité, ont rapporté les médias locaux.