De Grasse mène le Canada à la médaille d’or du relais 4x100m masculin aux championnats du monde

Andre De Grasse a fait un sacré retour sur la piste après son retrait de l’épreuve mondiale du 200 mètres – une épreuve en or qui plus est.

Ancrage d’une équipe avec Aaron Brown, Jerome Blake et Brendon Rodney, les Canadiens ont établi un record national et un temps record mondial de 37,48 secondes en route vers l’or au relais 4x100m masculin aux championnats du monde d’athlétisme samedi.

“(C’est) tout ce dont nous avons parlé – (nous) avons en fait une excellente chance d’être sur le haut du podium”, a déclaré De Grasse.

«Cette année, je pense que beaucoup d’entre nous étant plus frais – moi-même, courant environ six courses, puis Brendon venant pour le relais, je pense que cela nous a également aidés. Juste être capable de pratiquer davantage le relais et être capable d’aller là-bas et d’avoir cette chimie d’équipe.

Les Américains ont décroché l’argent (37,55), tandis que la Grande-Bretagne a décroché le bronze (37,83).

L’or était la troisième médaille du Canada aux championnats du monde.

De Grasse, aligné côte à côte avec l’Américain Marvin Bracy, le médaillé d’argent du 100 m, lors de la réception de leurs bâtons, a marqué la finale avec sa vitesse de fermeture caractéristique.

Le natif de Markham, en Ontario, a contracté le COVID-19 il y a à peine un mois et ne s’est pas qualifié pour la finale du 100 m avant de retirer son nom de la compétition du 200 m.

Cela semblait faire des merveilles pour le joueur de 27 ans, avec ce qui ressemblait à une foule locale encourageant l’équipe.

« C’est spécial. Il y a beaucoup de drapeaux canadiens là-bas, beaucoup de partisans nous encouragent — c’est vraiment agréable. Ce n’est pas techniquement à domicile, mais c’était un peu comme ça.

De Grasse n’était pas le seul à avoir été confronté aux effets du COVID-19.

L’entraîneur d’Athlétisme Canada, Glenroy Gilbert, a dû entraîner l’équipe via Zoom après avoir lui-même contracté le virus récemment.

Malgré tout ce qui s’est passé, la continuité et la chimie de l’équipe sont devenues le nom du jeu pour l’équipe canadienne.

« Nous avons couru ensemble aux Olympiques l’an dernier — nous avons la même équipe. Cette année, avec la chute de notre entraîneur-chef… C’était l’une de ces choses où nous nous faisons confiance et ouvrons un peu les marques et nous donnons une marge de manœuvre pour travailler », a déclaré Blake.

«C’était la chose la plus importante – faire bouger le manche. Une fois que nous avons le manche en mouvement, (il) ne ralentit pas.

La victoire survient également après quelques quasi-accidents de l’équipe canadienne.

Le Canada a remporté l’argent aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier et le bronze à Rio en 2016, ainsi que le bronze aux championnats du monde de 2015 à Pékin. Le Canada n’a pas participé à la finale des derniers championnats du monde en 2019 à Doha.

Dirigé par Donovan Bailey, le Canada a remporté l’or 4×100 aux championnats du monde de 1995 et 1997. Cette équipe comprenait Gilbert lui-même.

Dans plus d’action canadienne, Marco Arop poursuit son immense ascension dans les rangs masculins du 800 mètres.

Le natif d’Edmonton a remporté sa première médaille aux championnats du monde avec une médaille de bronze samedi. Pour le joueur de 23 ans, classé quatrième au monde, la boucle a été bouclée.

« Cela occupera une place spéciale dans mon cœur. Première médaille aux championnats du monde – la boucle est bouclée », a déclaré Arop. “Commencer par les champions du monde de Doha et se qualifier pour la finale, ne pas se classer parmi les trois premiers et ne pas se qualifier pour la finale olympique.

“C’est juste un grand moment.”

Arop n’est que le deuxième Canadien masculin à remporter une médaille dans la course aux championnats du monde. Gary Reed a remporté l’argent en 2007 à Osaka, au Japon.

Terminant huitième aux championnats du monde en salle en mars, Arop a commencé à prendre de l’élan en remportant les championnats nationaux canadiens, puis en réalisant le troisième temps le plus rapide au monde cette saison (1: 43,61) il y a trois semaines aux championnats pré-mondiaux sur invitation.

L’effort pour la médaille de bronze ne s’est pas fait sans frayeur, car Arop a dû retenir le quatrième place Emmanuel Wonyonyi du Kenya.

« Soulagement de ne pas avoir été attrapé à la ligne. Je veux dire, je me suis fait prendre, mais je suis content d’avoir remporté la médaille.

Emmanuel Korir du Kenya a remporté l’or avec un temps d’une minute 43,71 secondes. L’Algérien Djamel Sedjati a remporté l’argent en franchissant la ligne en 1:44.14.

Arop, qui a couru en 1: 44,28, a commencé la course régulièrement avant de se retrouver à égalité avec Wonyonyi au début de la course.

“Une partie de moi pensait juste, ‘détends-toi, reste calme. Vous pourriez toujours revenir.

Et qu’il a fait. Arop a pris la tête autour de la marque des 200 mètres et a réussi à la conserver pendant une grande partie du chemin.

“Je savais que si je ne sortais pas en 23 secondes, il me resterait quelque chose pour l’arrivée”, a-t-il déclaré.

“Une fois que j’ai pris les devants, je savais que je devais agir tôt sinon Korir et Sedjati allaient venir. Je savais qu’ils pouvaient fermer fort. Je me suis assuré de faire ce mouvement tôt (et) de retirer certaines personnes de la course.

Alors que le virage final arrivait, Korir commençait à pousser, alors qu’Arop semblait ralentir dans les 100 derniers mètres.

Après avoir perdu la tête à environ 50 mètres de la fin, Arop a été rattrapé par Sedjati à quelques mètres de la ligne d’arrivée.

Arop attend avec impatience les championnats du monde de l’année prochaine où il sent qu’il pourrait faire encore mieux.

“Une fois que j’ai fait quelque chose, j’ai l’impression que je pourrais le refaire”, a-t-il déclaré. “Je sais que l’année prochaine sera encore meilleure et plus grande et je pense que l’objectif restera le même.”

Pendant ce temps, la quête de Damian Warner pour un titre mondial en décathlon est terminée.

Le joueur de 32 ans de London, en Ontario, a subi une blessure aux ischio-jambiers à environ 120 mètres du 400 m samedi, la dernière épreuve de la première journée.

“Je ne suis pas encore sûr. Je dois revenir en arrière et voir », a déclaré Warner. “J’ai senti mes ischio-jambiers tirer plusieurs fois. J’étais dans le premier couloir donc j’avais l’impression que c’était assez serré et j’essayais de rester dans mon couloir. Dès que je suis sorti, j’ai eu l’impression que quelque chose s’était passé et je ne pouvais tout simplement pas continuer.

Le champion olympique canadien a été le meneur lors des quatre premières épreuves de la journée.

Pierce Lepage, de Whitby, en Ontario, a terminé deuxième après la première journée de samedi, avec 4 485 points. Ayden Owens-Delerme de Porto Rico a pris la tête après la blessure de Warner.

Warner n’a jamais remporté l’or mondial au décathlon. Il a une médaille d’argent et deux de bronze.

Aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, Warner a fracassé son record canadien et est devenu l’un des quatre décathloniens de l’histoire à franchir la barre des 9 000 points.

Abdulhamid Ibrahim, La Presse Canadienne

