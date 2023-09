De Grasse étourdit le peloton du 200 m pour devenir le premier champion canadien de la Ligue de diamant depuis 2011

Le Canadien Andre De Grasse a réalisé une impressionnante performance de la saison au 200 mètres masculin pour remporter son premier titre dans la Ligue de diamant à la Classique Préfontaine, dimanche.

Le natif de Markham, en Ontario, a montré son équipement final d’époque tout au long de la dernière ligne droite pour prendre les devants et franchir la ligne d’arrivée en 19,76 secondes.

Les Américains Kenny Bednarek (19,95) et Erriyon Knighton (19,97) se sont classés respectivement deuxième et troisième. Aaron Brown, de Toronto, a terminé sixième (20,23).

De Grasse, le champion olympique en titre du 200 m, a connu des difficultés pendant une grande partie de la saison – y compris une sixième place aux championnats du monde en août – mais il a repris le dessus ces derniers temps.

REGARDER | De Grasse remporte le 200 m en finale de la Ligue de Diamant : Andre De Grasse étourdit le peloton pour remporter le titre de la Diamond League sur 200 m Andre De Grasse, de Markham, en Ontario, a réalisé le meilleur temps de la saison en 19,76 secondes pour remporter le titre de la Ligue de diamant sur 200 m à Eugene, en Oregon. Son compatriote Aaron Brown, de Toronto, a terminé 6e avec un temps de 20,23 secondes.

« L’année prochaine sera évidemment une grande année avec les Jeux olympiques, alors je voulais essayer de tout donner pour voir où j’en serais la saison prochaine », a déclaré De Grasse. « Pour moi, il s’agit simplement de rester en bonne santé. Je sais de quoi je suis capable si je suis en bonne santé. Évidemment, j’ai eu quelques défis cette année avec ma santé et j’ai juste essayé de retrouver ma forme physique et ma vitesse. Je vois ça revient maintenant. «

Il est le premier champion canadien de la Ligue de diamant depuis le lanceur de poids Dylan Armstrong en 2011.

« C’est mon premier, donc je suis très reconnaissant pour cela, de pouvoir en obtenir un, de le mettre dans ma boîte à trophées avec toutes mes médailles. J’ai vraiment hâte d’en obtenir plus à l’avenir, mais celui-ci me fait du bien. j’en aurai mon premier », a déclaré De Grasse.

De Grasse et Brown se sont préparés pour la finale avec leurs courses les plus rapides sur 200 m en deux ans – respectivement 19,89 et 19,98 secondes la semaine dernière à Bruxelles.

De Grasse, qui a remporté l’or olympique il y a deux ans, a terminé sixième (20,43) lors de la course de fin de saison de l’année dernière après avoir lutté contre le COVID-19 et une blessure à un orteil. Il a terminé deuxième du doublé sprint lors de la finale 2021.

Brown, 31 ans, a terminé deuxième derrière Noah Lyles (19,52) au 200 m lors de la finale de l’année dernière, avec un temps de 20,02, son meilleur temps de la saison pour devancer Alex Ogando, de la République dominicaine, lors d’une photo-finish. Brown n’avait jamais terminé parmi les trois premiers de l’épreuve lors de la finale, se classant quatrième pendant quatre années consécutives de 2017 à 2021.

REGARDER | Couverture complète des événements de dimanche depuis Hayward Field dans l’Oregon : Finale de la Ligue de Diamant Eugene : Jour 2 Regardez la dernière journée d’action de la finale de la Diamond League à Eugene, Oregon.

Arop établit un record canadien

Marco Arop, d’Edmonton, a abaissé son record personnel sur 800 mètres à 1 minute 42,85 secondes, battant la marque nationale de 1:43:20 de Brandon McBride de 2018 pour terminer deuxième.

Arop a pris les commandes très tôt, se plaçant en tête du peloton derrière le meneur et partenaire d’entraînement Navasky Anderson. Il a tenu la tête jusqu’à la moitié de la ligne droite à Hayward Field, lorsque Emmanuel Wanyonyi, du Kenya, l’a dépassé pour atteindre l’arrivée avec un record de la compétition et un temps de pointe mondial de 1: 42,80.

Nijel Amos, du Botswana, détenait la marque précédente de 1:43,63 depuis le 31 mai 2014.

Arop, 24 ans, a réalisé un chrono de 1:43,24 pour terminer deuxième le 2 septembre lors d’une compétition de la Diamond League à Xiamen, en Chine, derrière le numéro un mondial Wanyonyi, qui a réalisé un temps de 1:43,20 pour un record mondial à l’époque. .

Mais Arop, classé deuxième au monde, a pris le dessus sur son rival le mois dernier aux Championnats du monde d’athlétisme, avec un temps de 1:44,24 pour devancer Wanyonyi (1:44,53).

REGARDER | Arop ajoute la marque canadienne aux titres mondiaux et nationaux : Marco Arop, d’Edmonton, bat le record canadien du 800 m et termine 2e de la finale de la Ligue de diamant Le champion du monde en titre Marco Arop a battu le record canadien de Brandon McBride, en courant le 800 mètres masculin en 1:42,85, pour terminer deuxième derrière le Kenyan Emmanuel Wanyonyi lors de la finale de la Ligue de diamant à Eugene, Oregon.

En septembre dernier, le Canadien venait tout juste de décrocher le bronze mondial à Eugene lorsqu’il a fait un pas avec un tour à faire lors de la finale de la Ligue de diamant à Zurich. Il a mené dans la dernière ligne droite mais a été rattrapé par Emmanuel Korir du Kenya à moins de 10 mètres de la ligne d’arrivée, se classant deuxième derrière le champion olympique en titre avec un record de la saison en 1:43,38. Il a terminé quatrième en 2021 avec un temps de 1:45,23.

Dans tant de courses, je me sentirai bien lors des derniers 200, 150, 100 [metres] et les 50 derniers je commence à m’effondrer ou [break] formulaire. — Détenteur du record canadien du 800 mètres Marco Arop

Depuis sa première année à l’Université d’État du Mississippi, Arop a dû travailler sur ses 100 derniers mètres, essayant de comprendre son dernier coup de pied ou sa dernière poussée.

« Dans tant de courses, je me sentirai bien lors des derniers 200, 150, 100 [metres] et les 50 derniers je commence à m’effondrer ou [break] formulaire. Cela peut en partie être mental », a-t-il déclaré à CBC Sports cette semaine. « Peut-être que c’est trop d’efforts pour atteindre la ligne d’arrivée. J’avais l’avance et un bon élan [last year in Zurich] entrer dans la courbe finale.

« Je me souviens avoir pensé : « Gardez la forme » et avoir entendu le niveau de bruit de la foule augmenter. Je savais que quelqu’un était là. [gaining ground on me]. À ce moment-là, je me suis un peu énervé, j’ai essayé de me forcer ou de travailler plus fort. Il y a un juste équilibre dans lequel il faut pousser sans en faire trop. Ça va mieux mais il y a encore beaucoup de choses que je pourrais améliorer. »

Arop a souligné que la défaite lors de la finale de l’année dernière l’avait laissé « plus affamé que jamais » et a déclaré qu’être couronné champion de la Diamond League « consoliderait cette année comme étant ma meilleure ».

Ce fut quand même une campagne remarquable qui lui a valu son deuxième titre national consécutif et son troisième au classement général au niveau senior, une performance de 1:44,64 à Langley, en Colombie-Britannique.

Chris Woods, l’entraîneur d’Arop depuis 2019, a souligné les quatre ou cinq dernières années d’expérience en course et la confiance acquise par le coureur de demi-fond qui l’a amené à trouver des moyens de gagner des courses, qu’il s’agisse de surpasser les gens dans les 100 derniers mètres ou de remporter une course. sortir rapidement et retenir les gens à l’écart.

« Marco a un plafond incroyablement haut », a déclaré Woods plus tôt cette semaine depuis MSU. « Nous n’avons pas fait beaucoup de travail de vitesse ces dernières années. Il a le potentiel, historiquement, pour être l’un des plus grands athlètes de deux tours. »

REGARDER | Arop remporte l’or au 800 m pour une 2e médaille mondiale consécutive : Le Canadien Marco Arop remporte l’or au 800 m aux championnats du monde Le coureur d’Edmonton a remporté la toute première médaille d’or du Canada au 800 mètres après un deuxième tour dominant.

Jackson conserve le titre du 200 m

Shericka Jackson est sortie du virage avec une énorme avance pour conserver son titre de championne de la Diamond League du 200 m féminin en 21,57, mais n’a pas atteint son objectif de battre le record du monde de Florence Griffith-Joyner.

La Jamaïcaine Jackson a remporté le championnat de la Diamond League du 100 m un jour plus tôt et a terminé dimanche avec plus d’une demi-seconde devant l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, tandis qu’Anthonique Strachan des Bahamas a pris la troisième place en 22,15.

Tsegay pulvérise la marque mondiale du 5 km féminin

L’Éthiopien Gudef Tsegay a battu le record du monde du 5 000 mètres en 14:00,21.

Tsegay a battu le record de 14:05.20 établi par la Kenyane Faith Kipyegon plus tôt cette année à Paris. Le résultat de Tsegay était près de 12 secondes meilleur que son record personnel. La Kenyane Beatrice Chebet a terminé deuxième en 14:05.92.

REGARDER | Tsegay prend près de 12 secondes de son record personnel : L’Éthiopienne Gudaf Tsegay bat le record du monde du 5 000 m féminin lors de la finale de la Ligue de diamant L’Éthiopienne Gudaf Tsegay a presque franchi la barre des 14 minutes en courant le 5 000 m féminin lors de la finale de la Ligue de diamant à Eugene, Oregon, en 14:00.21, battant le record de la Kenyane Faith Kipyegon de 14:05.20 établi le 9 juin.

La Classique Préfontaine, qui se déroule normalement à la fin mai, était la dernière étape du circuit d’athlétisme de cette année. Les 32 champions couronnés au cours de la compétition de deux jours au Eugene’s Hayward Field devaient gagner 30 000 $ US chacun.

Duplantis élève le record du monde du saut à la perche à 6,23 m

Le Suédois ArmandDuplantis a battu son propre record du monde du saut à la perche en franchissant 6,23 mètres.

Cette performance a réduit d’un centimètre son précédent record de 6,22 établi en France en février.

Il s’agissait du septième record du monde pour le champion du monde consécutif, qui a dominé le reste du peloton lors du meeting de fin de saison alors que le Philippin EJ Obiena a terminé deuxième avec 5,82 et l’Américain Sam Kendricks troisième avec 5,72.

Le champion olympique Duplantis a poussé la barre alors qu’il franchissait le record de hauteur avant de sauter de joie avant de sprinter vers son équipe, qui l’a hissé dans les airs.

REGARDER | Le champion olympique Duplantis décroche le 7e record du monde : Le Suédois Armand Duplantis bat son propre record du monde du saut à la perche lors de la finale de la Ligue de Diamant Armand Duplantis a battu le record du monde du saut à la perche pour la septième fois de sa carrière, s’élevant à plus de 6,23 mètres pour remporter le titre de la Ligue de Diamant à Eugene, Oregon.

Dans une autre action :

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a remporté son deuxième trophée de la Ligue de diamant du week-end avec une victoire au 3000 m. Lors d’une photo-finish avec l’Éthiopien Yomif Kejelcha, Ingebrigtsen a franchi la ligne d’arrivée en premier en 7:23,63.

L’Américain Athing Mu a remporté le 800 m en 1:54,97, un nouveau record national et de compétition. Marileidy Paulino, de la République dominicaine, a remporté le 400 m en 49,58.

L’Ukranienne Yaroslava Mahuchikh a remporté l’or au saut en hauteur. Par la suite, elle a déclaré qu’il était important de montrer la résilience des Ukrainiens alors que la guerre avec la Russie se poursuit. « Je suis heureuse d’avoir l’opportunité de concourir et de montrer au monde entier que nous sommes les plus forts, que nous venons d’Ukraine », a-t-elle déclaré.

Femke Bol, des Pays-Bas, a remporté le titre au 400 haies en 51,98, tandis que Tobi Amusan, du Nigéria, a remporté le 100 haies en 12,33.

L’Américain Joe Kovacs a réalisé un lancer monstre de 22,93 mètres (75 pieds, 2 3/4 pouces) pour remporter le lancer du poids masculin, devant le natif de l’Oregon et détenteur du record du monde Ryan Crouser.

Le Jamaïcain Hansle Parchment a battu le triple champion du monde Grant Holloway au 110 mètres, terminant en 12,93.

