De Grasse décroche le 1er top 3 au 100 m en plus d’un an, égalant le meilleur temps de la saison à Ostrava

Andre De Grasse a égalé son meilleur temps de la saison et a obtenu son premier top trois au sprint de 100 mètres en plus d’un an lors du 62e Golden Spike d’Ostrava en République tchèque.

Courant ses 100 premiers en un mois, le Canadien a terminé fort dans le couloir 5 et a franchi la ligne d’arrivée en 10,21 secondes, égalant sa performance de son premier match de la saison à la rencontre Tom Jones Memorial à Gainesville, en Floride.

Techniquement, De Grasse a couru plus vite mardi dans des conditions confortables et un léger vent arrière – 0,6 mètre par seconde, contre 1,6 m/s lors de l’événement de Floride en avril.

Akani Simbine était le seul athlète du peloton de huit hommes de mardi à courir sous les 10 secondes, l’emportant en 9,98 sur le champion d’Europe en salle Samuele Ceccarelli d’Italie (10,15).

REGARDER | De Grasse enregistre 10,21 secondes dans la 3e course de 100 m de la saison :

De Grasse termine 3e du 100 mètres à l'étape du Continental Tour à Ostrava

Pour De Grasse, il s’agissait de sa première performance parmi les trois premiers depuis le 16 juin 2022, lorsque le coureur de Markham, en Ontario, a terminé premier (10,05) aux Bislett Games à Oslo, en Norvège. Mardi était également sa 13e course consécutive au-dessus de 10 secondes depuis le 9 septembre 2021 lorsqu’il a arrêté le chronomètre en 9,89 lors de la finale de la Ligue de diamant, égalant son record personnel de la finale olympique de 2020 à Tokyo.

« Je peux voir les choses tourner »

Le 21 mai, De Grasse est allé 10.16 avec un vent arrière important (4,4 m/s) au Grand Prix des Bermudes.

« Je peux voir à l’entraînement que les choses changent – il court juste plus vite », a déclaré Coghlan dans une récente interview avec CBC Sports. « Ce n’est pas une garantie que cela se produira dans [his next race]. La vraie chose, c’est quand vous obtenez un bon entraînement constant sur une période significative. »

REGARDER | De Grasse affiche son meilleur temps de la saison à Oslo :

De Grasse termine 5e du 200 mètres lors de la course de la Ligue de diamant d'Oslo

Coghlan a ajouté que De Grasse n’était pas encore au sommet de sa forme mais « va dans la bonne direction ».

L’objectif est de jouer à un haut niveau aux Championnats du monde d’athlétisme du 19 au 27 août à Budapest, a déclaré l’entraîneur, ajoutant que la « véritable fin de saison commerciale » arriverait entre la mi-juillet et la fin août. Les championnats canadiens d’athlétisme, qui doublent les essais olympiques de Paris 2024, sont prévus du 27 au 30 juillet à Langley, en Colombie-Britannique.

De Grasse, 28 ans, revient sur la piste vendredi dans le 200 m lors de la rencontre de la Ligue de diamant Athletissima à Lausanne, en Suisse. Il passera au 100 deux jours plus tard lors d’une autre étape de la Diamond League à Stockholm.

Jerome Blake, coéquipier du relais 4×100 de De Grasse, s’est classé sixième en 10,33 lors de la rencontre d’or du World Athletics Continental Tour de mardi. C’était son premier 100 depuis qu’il avait couru 10.20 au Kip Keino Classic le 13 mai à Kasarani, Nairobi.

REGARDER | La clé de la vitesse de De Grasse :

Qu'est-ce qui rend André De Grasse si rapide ?

Le coureur de 27 ans de Kelowna, en Colombie-Britannique, a également couru le 200 m mardi, mais il a semblé soit rouillé lors de sa première course sur cette distance depuis la fin avril, soit fatigué du 100 m plus tôt.

Troisième du virage, Blake s’est évanoui dans la ligne droite et a atteint la ligne en 20,81, devant seulement Isaac Makwala, 36 ans, du Botswana (20,93).

REGARDER | Blake s'éloigne sur les 100 derniers mètres de la course 200:

Blake du Canada termine 6e au 200 mètres à Ostrava à l'étape du circuit continental

Le sprinteur libéro-américain Joseph Fahnbulleh, champion de la division 1 de la NCAA en 2022 au 200, s’est retiré de la course de mardi après s’être classé cinquième (10,26) au 100.

Luxolo Adams a mené un doublé sud-africain en 20.22 SB, suivi de Sinesipho Dambile (20.58) et du Slovaque Ján Volko (20.65).

Le coureur de demi-fond Kieran Lumb et la sauteure à la perche Alysha Newman étaient les autres Canadiens en compétition.

Lumb, de Vancouver, a terminé 10e des 19 finissants du 1500 m masculin, arrêtant le chronomètre en 3:36,97 minutes. Troisième aux championnats nationaux de l’an dernier, le joueur de 24 ans a un SB de 3: 35,43.

3e sans hauteur en 4 épreuves

L’Éthiopien Lamecha Girma a gagné avec un 3:33.15 PB après avoir pulvérisé le record du monde masculin du 3000 m steeple le 9 juin en France.

Newman, qui aura 29 ans jeudi, est entrée dans le saut à la perche féminin à Ostrava à 4,34 mètres et n’a pas réussi à effacer ses trois tentatives pour son troisième résultat sans hauteur au cours des quatre dernières épreuves en deux semaines.

Le 9 juin, le natif de London, Ont., a réussi un score de 4,46 lors de l’événement Meeting de Paris Diamond League après un record de la saison de 4,61, mais a chuté à 4,30 huit jours plus tard aux Jeux de Kuortane en Finlande. Newman n’a pas non plus été élevé aux Jeux Paavo Nurmi du 13 juin à Turku, en Finlande et 11 jours plus tard en Allemagne.

Elle a établi le record canadien de 4,82 en France au Meeting de Paris 2019.

Newman est revenue sur le circuit de la Diamond League pour l’ouverture de cette saison le 5 mai à Doha, au Qatar, sa première épreuve sur le circuit professionnel depuis mai 2021 après une commotion cérébrale persistante subie le mois précédent et une fracture de stress au talon gauche a mis fin prématurément à la perchiste 2022 saison.

Duplantis établit la marque mondiale du saut à la perche en plein air

Le sauteur à la perche suédois Armand Duplantis a franchi une saison de 6,12 mètres en plein air, leader mondial.

Le détenteur du record du monde de 23 ans a amélioré son précédent record en extérieur de 6,11 cette saison à Hengelo, aux Pays-Bas, plus tôt ce mois-ci.

Duplantis a dégagé 6,12 avec sa première tentative avant de manquer à 6,17.

« J’ai juste essayé de faire de mon mieux comme je le fais toujours et je suis assez content du 6.12 pour gagner », a déclaré Duplantis à la télévision publique tchèque.

Duplantis, d’origine américaine, qui représente la Suède, a établi un record du monde de 6,22 lors d’une compétition en salle à Clermont-Ferrand, en France, le 25 février.

Autre part:

Un autre détenteur du record du monde, le lanceur de poids américain Ryan Crouser, a dominé la compétition avec un lancer de 22,63 mètres pour améliorer son propre record du Golden Spike.

La championne olympique Jasmine Camacho-Quinn, de Porto Rico, a remporté le 100 m haies féminin en 12,42 secondes pour rester invaincue cette année.

