De grands repas en argenterie et des ustensiles plaqués or pour les invités du sommet du G20

Les chefs d’État et d’autres dirigeants mondiaux participant au Sommet du G20 se verront servir de grands repas sur de l’argenterie sur mesure portant des motifs finement gravés inspirés de l’héritage culturel de l’Inde, a déclaré une entreprise de métallurgie basée à Jaipur.

Iris Jaipur a présenté mardi une partie de son argenterie à New Delhi et a déclaré que divers hôtels de luxe lui avaient demandé de commander de la vaisselle et de l’argenterie sur commande qui seront utilisées par les clients étrangers lors de leur séjour dans les hôtels et pour des dîners somptueux et déjeuners qui leur seront offerts.

La plupart des ustensiles de table ont une base en acier ou en laiton ou un mélange des deux avec un élégant revêtement d’argent, tandis que certains articles comme les assiettes qui porteront les verres à utiliser pour servir les boissons de bienvenue sont plaqués or, a déclaré Laksh Pabuwal de la société d’argenterie à PTI.

Environ 15 000 pièces d’argenterie fabriquées par 200 artisans ont été fabriquées à l’occasion du Sommet du G20, a-t-il indiqué.

L’entreprise de métallurgie est dirigée par lui et son père Rajeev Pabuwal.

Iris Jaipur a déclaré que 50 000 heures de travail ont été consacrées à leur fabrication, sur lesquelles ont travaillé des artisans de Jaipur, du Bengale occidental, de l’Uttar Pradesh, du Karnataka et d’autres régions du pays.

« Les designs se caractérisent par des détails méticuleux, des bordures perlées et une fusion de savoir-faire semi-usiné à la main avec des techniques de moulage contemporaines. La finition argentée électrolytique ajoute une touche de sophistication, s’alignant parfaitement avec la grandeur de l’événement », a déclaré Rajeev Pabuwal.

Les articles de vaisselle méticuleusement sélectionnés allient tradition et esthétique moderne, devenant ainsi le joyau du sommet du G20, a déclaré l’entreprise.

Les créations de vaisselle et d’argenterie sont un clin d’œil au riche héritage de l’Inde et à son importance mondiale, a déclaré Rajeev Pabuwal.

« La vaisselle et l’argenterie représentent le glorieux héritage culturel de l’Inde, des motifs de fleurs, de paon, notre animal national ornent les assiettes et d’autres objets. Et l’argenterie éblouira les chefs d’État avec leur éclat culturel, et ils le feront et criez wow », a-t-il déclaré à PTI.

Le Sommet des dirigeants du G20 devrait se tenir au nouveau centre international de congrès et d’expositions – Bharat Mandapam – à Pragati Maidan.

« Tout cela est plaqué argent et l’argent est censé être plus hygiénique et était utilisé par les Maharajas dans les temps anciens. L’Inde est très bien avec la culture, même dans les meilleurs des meilleurs endroits du monde, ces objets plaqués argent ont « C’est un alliage composé de cuivre et de différents matériaux », a déclaré Rajeev Pabuwal.

Les modèles de vaisselle et d’argenterie reflètent le riche héritage et l’importance mondiale de l’Inde, selon les fabricants.

« Auparavant, nous importions des produits d’autres pays, mais tous ces argenterie que vous pouvez voir ont été conçus et fabriqués en Inde même. C’est un très bon effort pour promouvoir le « Make in India » et le « Made in India ». Nous avons a créé une fusion de savoir-faire artisanal semi-usiné avec des techniques de moulage contemporaines », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que de l’argenterie spéciale avait été conçue pour conserver les guirlandes et autres objets qui seront utilisés pour accueillir les invités VVIP.

« Il y a un paon comme vous pouvez le voir ici, des motifs de fleurs, du paon, notre animal national ornent les assiettes et surtout des feuilles de bananier thali. Tout est hautement argenté », a déclaré Rajeev Pabuwal, ajoutant qu’il a créé de l’argenterie pour divers événements clés. dans le passé également.

