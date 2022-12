De grands moments pour les femmes lors de la Coupe du monde masculine

Une version de cette histoire apparaît dans la newsletter What Matters de CNN. Pour le recevoir dans votre boîte de réception, inscrivez-vous gratuitement ici.





CNN

—



Un résultat inattendu de l’équipe nationale masculine des États-Unis atteignant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar est que l’équipe nationale féminine des États-Unis obtiendra son plus gros salaire collectif, partageant également 13 millions de dollars de gains avec les hommes.

C’est un gros problème pour les femmes américaines qui recherchent depuis longtemps l’équité salariale, et cela amplifie l’échelle mobile extrême des droits des femmes dans le monde.

Considérez que ce jour de paie pour les femmes américaines a été remporté lorsque l’équipe masculine américaine a battu l’Iran, un pays où les autorités sont réprimant brutalement les protestations des femmes qui veulent des droits humains fondamentaux droits.

L’équipe nationale féminine des États-Unis excelle au football et lutté dur pendant des années pour un salaire égal.

Les revenus qu’ils partageront avec le Les hommes américains pourraient grandir si les hommes continuent à progresser en Coupe du monde.

C’est le résultat d’un accord sans précédent sur l’égalité salariale finalisé plus tôt cette année. En savoir plus sur le prix en argent.

La FIFA verse des récompenses plus importantes au tournoi masculin, qui rapporte plus de revenus à l’instance dirigeante internationale du football, qu’au tournoi féminin. L’accord entre les hommes et les femmes des États-Unis est unique.

“Pour tout le monde, cela devrait indiquer l’ampleur de la disparité que la FIFA a créée entre la valeur qu’elle accorde au football féminin et au football masculin, et c’est la seule façon d’atteindre l’équité, si toutes les parties étaient d’accord – et elles l’ont fait”, a déclaré Briana Scurry. , un ancien gardien de but américain, apparaissant sur CNN mercredi.

Non seulement l’équipe nationale masculine des États-Unis a avancé pour gagner le jour de paie, mais elle a également accepté ce partage de pot sans précédent avec les meilleures femmes américaines plus tôt cette année.

“Ce sont des hommes du titre IX”, a déclaré Christine Brennan, chroniqueuse sportive et analyste de CNN, faisant référence à l’équipe masculine américaine lors d’une apparition sur “CNN Tonight” mardi. Elle faisait référence à la loi historique de 1972 qui interdit discrimination fondée sur le sexe dans les programmes ou activités d’éducation recevoir des fonds fédéraux. Il a révolutionné le sport féminin aux États-Unis et, selon Brennan, a également influencé les athlètes masculins.

« Ils n’ont pas été élevés comme leurs pères ou leurs grands-pères. Et ils ont une vision très différente, non seulement sur l’égalité des femmes en termes de salaire, mais ce sont les mêmes hommes qui ont parlé de se tenir aux côtés des manifestants iraniens », a déclaré Brennan.

Elle a fait l’éloge de Fédération américaine de football et l’équipe nationale masculine, qui s’est distinguée non seulement par sa progression, mais « encore plus par notre culture et les positions qu’elle a prises ».

Les femmes iraniennes, comme vous le savez en suivant la couverture des manifestations dans ce pays et à la Coupe du monde, se battent pour les droits fondamentaux.

CNN a rendu compte des célébrations en Iran lors de la défaite de l’équipe nationale face aux États-Unis. De ce rapport :

“Je suis heureux, c’est le gouvernement qui perd face au peuple”, a déclaré mercredi à CNN un témoin des célébrations dans une ville de la région kurde, que CNN ne nomme pas pour des raisons de sécurité.

Le groupe de défense des droits iranien Hengaw, basé en Norvège, a publié plusieurs vidéos de scènes similaires. “Les gens de Paveh célèbrent la défaite de l’équipe nationale iranienne contre l’Amérique lors de la Coupe du monde au Qatar, ils scandent” A bas Jash (les traîtres) “, a déclaré Hengaw dans un message.

Pendant ce temps, à Doha, au Qatar, un autre moment historique pour les femmes dans le sport le plus populaire au monde aura lieu jeudi, lorsque la première équipe d’arbitres entièrement féminine de l’histoire de la Coupe du monde masculine fera ses débuts dans un match charnière entre l’Allemagne et le Costa Rica.

Stéphanie Frappart, l’officielle principale française, a déjà supervisé des matches au plus haut niveau du football de clubs européens, alors “je sais comment y faire face”, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par la FIFA. Ce match, avec une audience potentielle de plusieurs milliards, montrera une femme aux commandes.

Si les hommes et les femmes des États-Unis sont sur la voie d’une sorte de parité – les hommes gagnent encore beaucoup, beaucoup plus avec leurs clubs – il y a des femmes au Moyen-Orient qui commencent tout juste à accéder au terrain.

L’équipe masculine d’Arabie saoudite a fait bonne figure lors de cette Coupe du monde avec sa défaite face à la légendaire Argentine au premier tour. Mais les Saoudiens n’ont pas réussi à dépasser la phase de groupes après avoir perdu contre le Mexique mercredi.

Entre-temps, femmes en Arabie Saoudite n’étaient autorisés qu’à l’intérieur des stades de football en 2018, et encore moins jouer.

Alors que l’Arabie saoudite envisage une candidature conjointe pour co-organiser la Coupe du monde masculine de 2030, le royaume est également dans les premières étapes de la constitution d’une équipe nationale féminine. Il faudra sûrement de nombreuses années avant que les femmes saoudiennes puissent être compétitives sur la scène mondiale, mais le simple fait de pouvoir jouer est certainement un progrès.

Becky Anderson de CNN, qui rapporte de Doha pendant cette Coupe du monde, s’est entretenue avec l’équipe féminine allemande la légende Monika Staab, qui entraîne l’équipe féminine saoudienne naissante. Elle a déclaré que le royaume développait ses femmes à travers trois académies de développement et souhaitait organiser un tournoi international en 2026.

Staab a déclaré l’équipe arbitrale entièrement féminine lors du match de jeudi au Qatar sera un symbole puissant pour les femmes musulmanes qui regardent.

“Les femmes peuvent faire comme les hommes”, a déclaré Staab sur CNN International mercredi soir. “Je pense que c’est un grand signe pour le monde entier. Nous en Arabie saoudite, nous jouons au football. Cela a un grand impact sur chaque fille musulmane qui veut jouer », a déclaré Staab.

Aux États-Unis, le football féminin a parfois attiré plus que le football masculin.

Environ 14 millions de téléspectateurs américains ont regardé la Coupe du monde féminine finale, mettant en vedette le vainqueur Équipe des États-Unis, en 2019. C’était plus que regardé la Coupe du monde masculine finale entre la France et la Croatie en 2018, mais bien en deçà des 20 millions qui ont regardé les États-Unis affronter l’Angleterre en phase de groupes samedi dernier à travers Fox et Telemundo.