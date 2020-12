Wong, 24 ans, est connu à l’étranger pour son rôle de dirigeant étudiant des manifestations de la «Révolution des parapluies» à Hong Kong de 2014. Il a été condamné à 13 mois et demi de prison après avoir plaidé coupable d’avoir organisé et participé. 21 juin 2019 Manifestation devant le siège de la police de Hong Kong sur la loi d’extradition et le recours à la force par la police contre des manifestants.