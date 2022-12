De grands espoirs pour les supporters argentins après que Lionel Messi mène la relance de la Coupe du monde contre la Pologne

Les Argentins ont renouvelé leurs espoirs dans l’équipe nationale de football du pays après avoir battu la Pologne 2-0 mercredi, réservant une place à l’équipe dirigée par la star Lionel Messi dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Un sentiment d’euphorie était dans l’air du pays, en particulier dans le quartier de Palerme à Buenos Aires, où des milliers de supporters en liesse se pressaient pour regarder le match sur un écran géant dans le parc.

« J’ai une grande confiance dans ce groupe. Depuis la Copa America, ils ont été excités, donc j’ai beaucoup confiance en eux”, a déclaré Nadir Cabrera, 25 ans, faisant référence à la victoire du pays au tournoi régional 2021.

L’Argentine avait besoin d’une victoire pour assurer sa progression vers les huitièmes de finale après une défaite surprise en match d’ouverture contre l’Arabie saoudite, suivie d’une victoire 2-0 plus convaincante contre le Mexique.

“Nous avons récupéré de l’Arabie et après ces deux grands matchs, nous nous sommes à nouveau excités!”, A déclaré à Reuters Uriel Vieitez, 19 ans, alors qu’il célébrait dans les rues de la capitale Buenos Aires portant un maillot et un chapeau argentins quelques minutes après la victoire de l’Argentine.

Les écoles ont suspendu les cours tôt et les bureaux ont suspendu le travail pendant deux heures dans le pays sud-américain pour regarder l’équipe “albiceleste” garantir sa place dans la phase à élimination directe.

L’équipe argentine cherche à être à nouveau couronnée championne du monde après 36 ans depuis sa dernière victoire en Coupe du monde lorsque Diego Maradona était la star du pays.

Après s’être assuré la première place du groupe C, l’Argentine jouera samedi contre l’Australie au premier tour à élimination directe. Le vainqueur de ce match affrontera ensuite le vainqueur entre les Pays-Bas et les États-Unis en quart de finale.

Messi, qui a brillé dans le match contre l’équipe dirigée par la star polonaise Robert Lewandowski, a de nouveau demandé aux supporters argentins, comme il y a une semaine, d’avoir la foi.

“Au peuple : la même qu’au début, quand on a mal commencé et avec une défaite, qu’on y va sereinement, que le groupe va continuer comme ça et j’espère qu’on pourra continuer à manifester comme aujourd’hui”, a-t-il déclaré après la match.

