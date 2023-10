De grands espoirs mais pas de solutions miracles – POLITICO

VARSOVIE — Le langage de la campagne électorale avant les élections générales polonaises de cette année est apocalyptique – les décrivant comme une bataille existentielle pour l’âme du cinquième pays le plus peuplé de l’UE – mais l’issue la plus probable est une impasse chaotique.

Si le parti nationaliste Droit et Justice (PiS) au pouvoir s’accroche au pouvoir pour un troisième mandat, il ne pourra pas faire grand-chose de plus pour détruire la Pologne sans quitter l’UE – et il y a peu de chances que cela se produise. Si l’opposition réussit un exploit et gagne, elle sera tellement encerclée par des tribunaux et des institutions contrôlées par le PiS et par un président hostile qu’elle ne pourra pas faire grand-chose d’autre que de modifier l’optique plutôt que d’éliminer chirurgicalement les excroissances ajoutées par Droit et justice.

Sur le plan international, la Pologne est trop importante pour rester éternellement au froid ; avec une économie en croissance rapide, une armée importante et un rôle clé dans l’approvisionnement de l’Ukraine, ce n’est pas la Slovaquie. Une victoire du PiS signifierait davantage d’efforts pour trouver un compromis avec Varsovie ; une victoire de l’opposition améliorerait considérablement l’atmosphère, mais il y a des limites à l’aisance de la Pologne, même dirigée par l’opposition, sur de nombreuses questions clés pour l’UE.

Une victoire de l’opposition pourrait affaiblir les avantages institutionnels du PiS qu’il utilise pour déséquilibrer les règles du jeu en sa faveur – ce qui pourrait conduire à un éloignement à plus long terme du parti de droite qui a dominé la politique polonaise au cours des huit dernières années. Mais ce n’est pas une solution miracle.

Rien de tout cela n’empêche les deux camps de prétendre que le vote du 15 octobre est le plus important depuis des décennies.

Selon le PiS, le chef de l’opposition Donald Tusk est un Polonais déloyal qui œuvre au nom de l’Allemagne et de la Russie pour transformer le pays en un État fantoche en laissant entrer des centaines de milliers de migrants.

Oh, et il veut aussi relever l’âge de la retraite.

Jarosław Kaczyński, le chef du PiS et véritable dirigeant de la Pologne, tonné à ses partisans dimanche : « Donald Tusk a dû accepter de soumettre la Pologne à l’Allemagne et donc à la Russie ».

« Arrêtez Tusk. Seul le PiS peut assurer la sécurité de la Pologne», claironne une annonce électorale.

Pour l’opposition, dirigée par la Coalition civique de Tusk, un nouveau mandat de quatre ans avec Droit et Justice à la barre signifie un réel danger pour l’avenir de la Pologne en tant que pays démocratique, ainsi qu’une atteinte aux droits des femmes grâce à une loi draconienne sur l’avortement et une minorité LGBTQ+ soumise aux attaques des responsables du parti au pouvoir.

« Le droit et la justice sont un poison », Tusk dit lors d’un rassemblement électoral cet été. « Chaque jour, chaque mois où ils sont au pouvoir constitue une menace croissante pour notre sécurité. »

Ces propos combatifs sont destinés à faire bouger l’électorat ; Le sondage de POLITICO montre que le PiS est à 37 pour cent tandis que la Coalition civique est à 30 pour cent – ​​ce qui signifie que tout nouveau gouvernement devra bricoler une coalition avec des partis plus petits.

Le vice-Premier ministre polonais et leader du parti au pouvoir Droit et Justice (PiS), Jarosław Kaczyński, a promis que si son parti gagnait, il poursuivrait les changements du système judiciaire qui ont tant affligé l’UE | Marian Zubrzycki/EPA-EFE

Ce n’est pas que de la rhétorique.

« On a toujours tendance à dire que c’est l’élection la plus importante depuis 1989. [the election that ended communist rule], mais cette fois, il existe des arguments un peu plus solides en faveur de cet argument. Le niveau de polarisation en est la preuve », a déclaré Aleks Szczerbiak, professeur de politique à l’Université du Sussex au Royaume-Uni.

Des enjeux élevés

L’issue sera suivie de très près, de Bruxelles à Kiev.

Pour l’Union européenne, l’espoir est que si le PiS est évincé, la Pologne reviendra à la voie de Tusk, qui a été Premier ministre polonais pendant une remarquable période de courtoisie avec l’UE et avec l’Allemagne avant de devenir président du Conseil européen. . En guise d’adoucisseur supplémentaire, Bruxelles va probablement rapidement débloquer 36 milliards d’euros de prêts et de subventions du fonds de relance de l’Union en cas de pandémie, bloqués par les craintes que les réformes du système judiciaire du PiS ne portent atteinte à l’indépendance judiciaire.

Les affaires judiciaires de l’UE, les résolutions parlementaires, les procédures d’infraction et les efforts déployés au titre de l’article 7 pour priver la Pologne de son droit de vote seraient également probablement mis de côté.

Le gouvernement allemand soupirerait également de soulagement de voir le dos d’un gouvernement qui a violemment attaqué Berlin à chaque occasion et qui a également demandé jusqu’à 1 300 milliards de dollars de compensation pour les destructions causées par l’occupation nazie ; même si l’opposition ne s’est pas coupée de cette exigence.

La Pologne a été l’un des plus ardents défenseurs de l’Ukraine pendant la guerre : elle a envoyé des chars et des chasseurs à réaction avant la plupart des autres pays, offert un soutien diplomatique, accueilli des millions de réfugiés qui ont fui les premiers jours de la guerre et servi de principal point de transbordement d’armes et d’armes. d’autres aides se dirigent vers l’est.

Mais la campagne électorale a détérioré cette relation.

Varsovie a mené la charge en bloquant les exportations de céréales ukrainiennes, craignant que cela ne fasse baisser les prix polonais et nuise aux agriculteurs – un bloc électoral clé. Lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a osé critiquer la Pologne à l’ONU, le président Andrzej Duda, furieux, a comparé l’Ukraine à un noyé qui représente un danger pour ses sauveteurs.

« Nous disons aux autorités ukrainiennes de ne pas faire ce qui va à l’encontre des intérêts des agriculteurs polonais ». donné une conférence Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré le mois dernier que la Pologne cesserait d’envoyer des armes à l’Ukraine le temps de reconstituer ses propres stocks.

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, n’a pas participé au sommet de cette semaine à Kiev. Remettre les relations sur un pied d’égalité demandera « un effort titanesque », dit-il. dit.

Défense promis une réinitialisation : « Nous ne pouvons pas permettre que les bonnes relations polono-ukrainiennes dépendent de la négligence et du chaos créés par le gouvernement polonais. »

Le chef de l’opposition polonaise et ancien Premier ministre Donald Tusk s’adresse aux participants d’un rassemblement à Varsovie le 1er octobre 2023 | Wojtek Radwanski/AFP via Getty Images

Une victoire du PiS enverrait une onde de choc à travers l’Europe.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, le plus proche allié de Kaczyński, construit sa démocratie antilibérale depuis plus d’une décennie. Alors que Rome est gouvernée par l’aile droite Giorgia Meloni, que le populiste slovaque Robert Fico a remporté la victoire aux élections de la semaine dernière et que le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne progresse rapidement dans les sondages, le signal est que la droite gagne en force sur tout le continent.

Cela risque d’éroder davantage le pouvoir précaire des partis centristes au Parlement européen lors des élections de l’année prochaine.

Cela bloquera également toute chance de parvenir à un accord sur un pacte migratoire pour lutter contre les milliers de personnes qui traversent les frontières de l’UE et tuera tout effort de réforme des institutions européennes avant une expansion aux pays des Balkans et à l’Ukraine.

«Un gouvernement PiS bloquera les réformes sur des questions telles que la fiscalité et la politique étrangère qui menacent le droit de veto national. Il existe également une approche différente de la migration », a prévenu un haut responsable du gouvernement polonais qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. « Nous avons un autre modèle d’Union européenne. »

La réalité blesse

Cependant, malgré la rhétorique, la réalité est qu’il est peu probable que les élections entraînent une détérioration radicale des relations entre Varsovie et Bruxelles.

Kaczyński a promis que si son parti gagnait, il poursuivrait les changements du système judiciaire qui ont tant bouleversé l’UE, après avoir admis que les réformes mises en œuvre jusqu’à présent n’ont pas fonctionné. Il juré: « Cette fois, ça va réussir. »

Mais son parti a déjà envoyé des sondeurs de paix à Bruxelles, essayant, sans succès jusqu’à présent, de revenir sur certains changements apportés aux plus hautes juridictions pour amener la Commission à débloquer les fonds bloqués.

Si Droit et Justice remporte un troisième mandat, les institutions européennes devront décider si elles veulent poursuivre la confrontation ou bien faire la paix avec une Pologne qui a fermement choisi une voie populiste.

« Il faut être deux pour danser le tango. Il y aura peut-être une volonté de compromis des deux côtés», a déclaré le responsable du gouvernement polonais.

L’ostracisme permanent est également intenable, comme la Hongrie l’a montré cette semaine en jouant un jeu habile pour amener l’UE à débloquer les fonds bloqués pour éviter qu’Orbán oppose son veto à l’aide à l’Ukraine.

Malgré les accusations de l’opposition selon lesquelles le PiS voudrait retirer la Pologne de l’UE dans le cadre d’un Polexit – un cri de certaines parties de l’extrême droite – Droit et Justice affirme qu’il n’a pas l’intention de suivre le Royaume-Uni hors du bloc.

Les résultats des élections générales polonaises pourraient influencer les prochaines élections au Parlement européen et l’élection présidentielle polonaise en 2025 | Wojtek Radwanski/AFP via Getty Images

«La direction du PiS a toujours été tournée vers l’UE» dit Le député PiS Radosław Fogiel.

Et une Pologne dirigée par l’opposition ne serait pas non plus un partenaire facile pour Bruxelles. Après la vague initiale de chaleur, des problèmes récurrents réapparaîtront, comme la dépendance persistante de la Pologne aux centrales électriques au charbon, sa réticence à rejoindre l’euro et la suspicion à l’égard d’importants flux de migrants – également exprimée par Tusk pendant la campagne.

« Même en cas de changement de gouvernement, il y aura toujours une très forte opposition publique à un changement de politique migratoire », a déclaré Jacek Czaputowicz, ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement PiS, lors d’un discours au Forum sur la sécurité de Varsovie.

Le vaste et puissant secteur agricole polonais constituera un problème majeur pour les exportations céréalières ukrainiennes et pour les efforts futurs visant à recalibrer l’UE afin d’accueillir les nouveaux membres les plus pauvres.

Les politiciens ukrainiens espèrent que la guerre des mots avec Varsovie s’arrêtera après les élections.

« La guerre est épuisante pour l’Ukraine et pour la Pologne aussi, donc les émotions se font sentir des deux côtés, en plus de la campagne électorale en Pologne, qui tend à tout politiser, même les questions économiques », a déclaré Andriy Deshchytsia, ancien ambassadeur d’Ukraine en Pologne, ajoutant : « Cependant, la menace russe est toujours là, comme il y a un an… nous n’avons donc pas d’autre choix que de nous asseoir et de rechercher un compromis. »

Aussi mauvais que ça puisse être

Dans le pays, il est également peu probable que les élections aient l’impact bouleversant évoqué pendant la campagne.

Le PiS a fait beaucoup de dégâts au cours des huit dernières années, et il est difficile d’imaginer ce qu’il peut faire de plus tout en restant membre de l’UE. Les médias d’État sont une version euro-allégée de la Corée du Nord, les entreprises contrôlées par l’État sont remplies de hackers de parti, les plus hautes juridictions sont fermement sous contrôle politique, une grande partie de l’Église catholique romaine fonctionne comme un acolyte du PiS, la police ne s’en soucie pas. matraquant occasionnellement les manifestants de l’opposition, le bureau du procureur est devenu un jouet politique – abandonnant les enquêtes sur les personnes bien connectées tout en poursuivant farouchement les opposants au régime.

Mais il sera difficile d’étendre ce contrôle dans une économie dotée d’un secteur privé important et dynamique, d’une société civile forte et de médias privés importants.

Les opérateurs médiatiques non gouvernementaux appartiennent à des sociétés étrangères qui n’ont montré aucun signe de retrait du marché polonais ; une tentative antérieure de s’emmêler avec la société américaine TVN, le plus grand réseau de télévision privé du pays, a été rapidement réprimée par Washington.

L’UE travaille également sur un règlement visant à garantir l’indépendance des médias face aux pressions politiques et à favoriser le pluralisme ; La vice-présidente de la Commission, Věra Jourová, a averti que cela « constituerait un signal d’alarme majeur pour les États membres ».

Une victoire de l’opposition changerait radicalement la perspective avec Bruxelles, et un nouveau gouvernement annulerait toute nouvelle modification juridique des tribunaux. Mais tout effort visant à faire reculer ces réformes, ainsi que toute autre législation du PiS, se heurtera à un obstacle de taille : le président Duda.

Il est possible que le président polonais Andrzej Duda coopère, puisque Tusk a menacé de le poursuivre en justice pour violation de la Constitution | Léon Neal/Getty Images

Aucun sondage ne prédit une victoire de l’opposition si gigantesque qu’elle obtiendrait la majorité des deux tiers des députés nécessaire pour annuler le veto présidentiel. Les plus hauts tribunaux du pays sont remplis de juges nommés par le gouvernement actuel, ce qui signifie que la législation sera également prise dans des litiges sans fin.

« Même s’ils obtiennent une majorité absolue, ce qui semble peu probable pour le moment, il s’agit d’une opposition divisée en interne et ils font face à un président qui pourra opposer son veto à leur législation », a déclaré Szczerbiak.

Il est toutefois possible que Duda coopère, puisque Tusk a menacé de le poursuivre en justice pour violation de la Constitution.

« Duda est un négociateur », a déclaré Wawrzyniec Smoczyński, analyste politique et président de la New Community Foundation. « Tusk représente un gros risque pour lui et le moyen de le réduire est de conclure un accord. »

Si Duda ne joue pas le jeu, un gouvernement non-PiS pourrait se limiter à purger les entreprises publiques, le gouvernement et les médias des fidèles du PiS.

« Du jour au lendemain, vous obtiendrez le…