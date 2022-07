De grands espoirs de Fred Kerley, 8e dans la liste de tous

L’Américain en forme Fred Kerley a lancé un coup de semonce à ses rivaux pour la couronne mondiale du 100 m masculin avec une victoire sensationnelle de 9,79 secondes lors de la première manche à Eugene, Oregon, vendredi.

Kerley, qui a établi une avance mondiale de 9,76 secondes en remportant les essais américains sur la même piste de Hayward Field ou huitième dans la liste des plus rapides de tous les temps, a pris un bon départ et a traversé la ligne sans sembler transpirer.

Si Kerley a souligné son statut de favori pour l’épreuve du ruban bleu, trois autres Américains ont remporté leurs manches pour ouvrir la perspective d’un troisième balayage aux championnats du monde.

Marvin Bracey a remporté sa manche en 10,05 secondes avant que Trayvon Bromell ne réalise un rapide 9,89 secondes, les deux sprinteurs profitant du soutien partisan.

Puis est venu le tour du tenant du titre Christian Coleman, qui a raté les JO de Tokyo après avoir raté trois contrôles antidopage.

Coleman s’est calmé bien avant la ligne d’arrivée, avec un temps de 10,08 secondes devant le champion olympique du 200 m André de Grasse du Canada, également double médaillé de bronze olympique du 100 m.

De Grasse a identifié Kerley comme un bon pari dans ce qu’il a surnommé “une bonne époque pour l’athlétisme en ce moment”, avec les Américains, les Jamaïcains et d’autres qui courent vite.

“Il va falloir quelque chose de rapide pour gagner”, a déclaré le Canadien.

« Kerley n’a aucune pression. C’est un coureur de 400m qui est descendu sur 100 et 200, il s’amuse. Beaucoup d’entre nous le font depuis longtemps, c’est naturel pour lui.

“Il a aussi cette force de 400 m, cela l’aide à atteindre cette vitesse de pointe.”

Mais De Grasse a insisté : « C’est la course de n’importe qui. Tout le monde est compétitif, on ne sait jamais qui va gagner.

La Jamaïque sera représentée dans les demi-finales de samedi par Oblique Seville, qui a réussi un chrono gagnant de 9,93 secondes, et le champion du monde 2011 Yohan Blake.

– Pas à 100% –

Le champion olympique en titre Marcell Jacobs, d’Italie, vainqueur du choc à Tokyo qui a lutté contre les blessures cette saison, a avancé dans le sillage de Séville.

Jacobs a admis qu’il avait lutté.

“Je ne suis pas à 100%”, a déclaré l’Italien.

“Courir 10.04 à la moitié de ce que je peux courir, je peux dire que ma forme physique va bien. J’ai juste besoin de préparer mes jambes.

Blake a terminé derrière la sensation adolescente du Botswana Letsile Tebogo, dont le temps de victoire de 9,94 secondes était un nouveau record du monde des moins de 20 ans.

Le Japonais Abdul Hakim Sani Brown a remporté la manche finale en 9,98 secondes devant le Kenyan Ferdinand Omanyala, qui a couru 9,77 secondes en septembre dernier pour se classer neuvième sur la liste de tous les temps.

Ce fut un résultat remarquable pour Omanyala, qui a tout juste réussi à obtenir un visa de dernière minute pour se rendre aux États-Unis et a pris la piste quelques heures seulement après avoir atterri sur le sol américain.

“On dirait que tout le monde parle de moi, mais j’espère que c’est pour une bonne raison”, a déclaré Omanyala. « C’est motivant de pouvoir attirer autant d’attention comme ça.

« Je veux juste me concentrer sur la course et pas sur les autres choses autour. L’essentiel était d’atteindre les demi-finales. Je suis content de l’avoir fait.

Omanyala a ajouté : « Mon corps est lourd maintenant. Mais même si je n’y arrivais pas des chaleurs, le voyage vaudrait la peine de venir ici. Je sens vraiment que j’ai quelque chose à offrir.

De Grasse a sympathisé avec l’arrivée tardive du Kenyan, mais a ajouté que la lutte contre le décalage horaire faisait partie intégrante du circuit d’élite d’une journée.

“C’est très difficile”, a-t-il déclaré à propos du dernier spectacle d’Omanyala.

“Je le fais tout le temps pour Diamond League. Cela fait partie du sport. Et pour les championnats, vous venez généralement cinq, six jours avant, donc vous êtes frais.

Samedi, les demi-finales sont prévues à 01h00 GMT, la finale se déroulant à 02h50 GMT.

