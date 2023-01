De grands changements attendent probablement la ligne défensive des Bears de Chicago – Shaw Local

LAKE FOREST – Il va y avoir des changements.

C’est juste un fait de la vie dans la NFL. Pour un joueur d’une équipe 3-14 qui a terminé bon dernier parmi 32 équipes de la NFL, c’est particulièrement vrai.

Pour le groupe de position le plus décevant des Bears, la ligne défensive, c’est l’éléphant dans la pièce. Les Bears ont produit les 20 pires sacs de la ligue cette saison. Des modifications seront apportées. Ils doivent être.

Pour les joueurs de ligne défensifs eux-mêmes, ce fait persiste pendant l’intersaison. Le travail de personne n’est sûr. L’ailier défensif de troisième année Trevis Gipson a déclaré que son état d’esprit cette intersaison était de simplement regarder les faits. Tout le reste n’est que spéculation.

“Nous allons certainement avoir des choix au repêchage, nous allons certainement devoir revenir aux OTA et nous allons certainement devoir travailler dur”, a déclaré Gipson la semaine dernière lorsque les Bears ont nettoyé leurs casiers. . “Avec ces trois choses qui ne changent pas, je pense que vous jouez un rôle avec les coups de poing sur tout ce qui est en dehors de cela.”

Gipson a connu une saison en petits groupes pour les Bears en 2021. Il a enregistré sept sacs au cours de sa deuxième année seulement dans la ligue. Les attentes étaient grandes qu’il pourrait produire encore plus en 2022.

Au lieu de cela, bien qu’il ait commencé 10 matchs et joué dans les 17, il n’a totalisé que trois sacs et quatre plaqués pour perte. Ce fut un microcosme de la saison des Bears sur la ligne défensive. Tout le monde a sous-performé. Le schéma défensif 4-3 de Matt Eberflus fonctionne mieux lorsque la ligne D peut perturber le QB avec seulement quatre rushers.

Malgré tous leurs efforts, et ils ont essayé tout au long de la saison, les Bears n’ont pas pu le faire avec seulement quatre lanceurs de passes.

“Je dirais vraiment que nous devons juste travailler sur notre ruée vers les passes, travailler ensemble, quatre comme un”, a déclaré Gipson. “Nous avons probablement besoin de sortir davantage en dehors du football. C’est créer une alchimie, un lien. Je pense que notre défense doit s’améliorer dans son ensemble. Nous avons des jeunes à l’arrière, nous avons aussi des jeunes à l’avant.

Les Bears ont plus d’espace de plafond salarial disponible que toute autre équipe. Ils détiennent neuf choix au repêchage, dont le premier choix au classement général. Le directeur général Ryan Poles abordera presque certainement la ligne défensive de manière majeure, que ce soit avec beaucoup d’argent ou avec un choix de repêchage élevé.

Pour la défense, il y a eu un avant et un après clair au cours de la saison 2022. Tout a changé la semaine où les Polonais ont échangé l’ailier défensif Robert Quinn et le secondeur Roquan Smith en échange de choix au repêchage.

Les Bears avaient une fiche de 3-4 lorsqu’ils ont distribué Quinn, remportant une victoire sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, sans doute leur meilleur match de la saison.

“L’équipe n’est plus la même depuis que nous avons échangé Roquan et Rob”, a déclaré le plaqueur défensif Justin Jones après la saison. « Nous n’avons pas gagné depuis. Cela montre à quel point Roquan et Rob étaient un leader pour notre défense. Vous pouvez voir le changement dans la production, évidemment, la production de statistiques défensives, les sacs, les TFL, les ruptures de passes et les interceptions. Tout cela a coûté cher. Mais rien ne remplace cela.

Jones a pris sur lui d’assumer un rôle de leadership après les métiers. Les joueurs l’ont élu capitaine d’équipe cette semaine-là. À seulement 26 ans, il a été propulsé dans un poste de direction vétéran. Mais personne n’allait remplacer la production laissée par ces deux joueurs.

Jones était l’un des rares points lumineux pour la première classe d’agent libre des Polonais. La classe d’agents libres de 2022 était pleine d’offres d’un an et de dépliants sur les joueurs qui pourraient surperformer leur valeur. Jones, qui a signé un contrat de deux ans, a terminé avec trois sacs, 12 plaqués pour perte et 52 plaqués combinés.

Cette saison n’a jamais été une question de victoires et de défaites. Mais les Polonais ont clairement du travail à faire cette intersaison sur le front défensif.

“Nous venons de jeter les bases, donc c’est difficile en ce moment, mais à la fin de la journée, nous allons obtenir quelques pièces ici”, a déclaré Jones. « Nous allons avoir de bons gars ici, mec. Nous allons le rendre fou.