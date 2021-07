De grands changements à venir sur les appareils Alexa et Amazon Echo cette année

Amazon a annoncé – lors de sa conférence des développeurs appelée Alexa Live – qu’il apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités aux appareils Echo plus tard cette année.

Le plus gros changement est qu’une mise à jour logicielle ajoutera la prise en charge de Matter. Il s’agit d’une nouvelle norme de maison intelligente open source sur laquelle Amazon, Google, Apple, Samsung et d’autres sociétés travaillent depuis 2019.

C’est une excellente nouvelle dans l’ensemble, car ce ne seront pas seulement les propriétaires d’Echo qui en bénéficieront : l’idée est que Matter apportera la connectivité universelle pour la maison intelligente que les utilisateurs souhaitent depuis des années.

Pour les propriétaires d’Echo, cela devrait signifier que vous pouvez choisir l’assistant que vous souhaitez : Alexa, Siri, Google Assistant et autres.

Cela pourrait être de peu d’intérêt si vous connaissez déjà toutes les commandes et que vous maîtrisez Alexa, mais il y a aussi d’autres avantages.

Les appareils domestiques intelligents qui prennent en charge Matter fonctionneront bien avec les autres appareils compatibles Matter. Cela signifie qu’à l’avenir, vous devriez pouvoir choisir pratiquement tous les gadgets intelligents et qu’ils fonctionneront avec votre Echo, Google Home, Apple HomePod et d’autres appareils utilisés pour les contrôler.

Au-delà de cela, Amazon a également dévoilé une série de nouvelles fonctionnalités pour les haut-parleurs et écrans intelligents Echo. Tant que vous n’avez pas d’Echo ou de Dot de la première génération, ou d’Echo Tap, vos appareils Echo recevront les mises à jour.

Une fois la mise à jour déployée, votre écran Echo Show inclura des widgets. Ce sont effectivement des « compétences » interactives qui, tout comme les widgets sur l’écran d’un téléphone, peuvent afficher des informations et vous permettre d’interagir avec elles sans occuper le plein écran.

Ainsi, vous pouvez cocher quelque chose sur une liste de tâches ou contrôler des appareils domestiques intelligents, directement sur l’écran d’accueil de l’Echo Show.

Comme les autres nouvelles fonctionnalités, ils s’appuient sur les développeurs pour mettre à jour leurs compétences avec les nouvelles fonctionnalités.

Envoyer au téléphone

C’est comme un transfert entre votre Echo et votre téléphone. Cela vous permettra de démarrer quelque chose sur un Echo (ou tout autre appareil compatible Alexa) et de continuer sur votre téléphone.

Un exemple est la compétence McDonald’s qui peut vous dire où se trouve votre restaurant le plus proche, comment s’y rendre et les offres disponibles. Alexa peut envoyer les informations sur les offres sous forme de notification sur votre téléphone, ce qui vous amène à ces informations dans l’application McDonald’s.

Amazon dit que Twitter, Husqvarna et d’autres marques travaillent déjà sur des compétences qui utilisent cette nouvelle capacité.

Tâches personnalisées dans les routines

Les routines Alexa sont vraiment utiles pour faire bouger les choses à des heures définies, ou pour faire plusieurs choses avec une seule commande – « Alexa, bonne nuit » pourrait éteindre toutes les lumières et les prises intelligentes, par exemple.

Avec les tâches personnalisées, vous aurez un contrôle encore plus précis sur ce que ces routines peuvent faire. Par exemple, vous pouvez créer une routine déclenchée lorsque vous dites « Alexa, qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ? » et lui faire lire l’actualité sportive d’une compétence particulière.

Compétences rémunérées

Actuellement, il est gratuit d’activer n’importe quelle compétence sur Alexa. Mais le contenu premium sera disponible dans les compétences payantes.

On ne sait pas encore ce que cela sera car, encore une fois, les développeurs et les marques doivent proposer leurs propres idées.

Suggestions proactives

Les compétences auront la possibilité d’être plus proactives. L’exemple d’Amazon est que lorsque vous partez, une compétence peut vous inciter à verrouiller votre maison. Ou si vous commencez une course chaque matin, une compétence pourrait vous suggérer une liste de lecture musicale à écouter.

Pleins feux sur la musique

Tout comme la fonctionnalité similaire dans Apple Music, cela permettra une connexion plus directe entre les artistes et les fans. Les artistes pourraient l’utiliser pour envoyer un message spécifique, promouvoir une nouvelle musique ou montrer comment ils ont créé une nouvelle chanson.

Ziggy : la voix masculine d’Alexa

Alexa a une nouvelle voix. Comme repéré par The Ambient, les gens aux États-Unis peuvent désormais dire «Alexa, change ta voix» et elle changera de sexe et répondra à Ziggy.

Jusqu’à présent, Alexa n’avait qu’une voix féminine et répondait à Alexa, Computer ou Amazon.

Rien n’a été confirmé sur le moment où cette voix masculine sera disponible en dehors des États-Unis, mais ce sera probablement dans les prochains mois, tout comme la mise à jour Matter.

