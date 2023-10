De grands changements à venir à la Banque mondiale, mais cela ne suffit pas – Enjeux mondiaux

Crédit : Agence de presse européenne pour Glasgow Actions Team

LONDRES, 19 oct (IPS) – C’est officiel : la Banque mondiale a officiellement pour mission de lutter contre le changement climatique. Du moins sur le papier. Cette semaine, l’organe directeur de la Banque mondiale a approuvé un nouvel énoncé de vision qui précise que la Banque peut lutter contre le changement climatique dans le cadre de sa mission visant à réduire la pauvreté mondiale sur « une planète vivable ». Cette semaine également, le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a suggéré qu’il envisagerait deéloigner les subventions des combustibles fossiles et vers l’action climatique.

Ce n’est pas suffisant. La Banque mondiale continue de consacrer chaque année des milliards de dollars à l’industrie des combustibles fossiles, par le biais de mécanismes de financement directs et indirects. Urgewald estime qu’ils ont investi 3,7 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz l’année dernière.

Et ce, malgré le fait qu’ils se sont engagés à s’aligner sur l’Accord de Paris sur le climat et faire ce qu’il faut pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius. Pour ce faire, les experts de l’Agence internationale de l’énergie averti qu’il n’y a « aucune place » pour le développement de nouveaux combustibles fossiles si nous voulons atteindre cet objectif.

L’AIE a également déclaré que les subventions aux combustibles fossiles constituent un moyen inefficace d’aider les consommateurs. Malgré cela, Banga admis il n’avait pas l’intention de « se débarrasser de toutes » les subventions aux combustibles fossiles. Juste que le sujet « doit être discuté ».

Pourtant, il est difficile d’imaginer que cette nouvelle déclaration de vision soit publiée il y a un an, sous la direction de l’ancien président négationniste du changement climatique, David Malpass. Après que son déni du changement climatique ait provoqué l’indignation du public – et des protestations dans le monde entier – il a démissionné et le président américain Joe Biden a nommé un nouveau président.

Banga a commencé avec un mandat sociétal clair visant à accélérer l’action climatique à la Banque mondiale. Il a reçu un plan de 100 jours pour mettre fin au financement des combustibles fossiles, financer une transition juste et verte et promouvoir la transparence.

La semaine dernière, l’opportunité de Banga s’est présentée lors des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech. Les premières réunions organisées par Banga après des mois pendant lesquels il a fait valoir ses références en matière de changement climatique.

Des organisations du monde entier se sont associées à des militants marocains locaux pour faire pression. Cela a commencé avant le début des réunions, avec des panneaux publicitaires partout dans la ville. Ils avaient deux revendications principales : mettre fin au financement fossile et abandonner la dette.

Pourquoi mettre fin à la finance fossile ?

Parce que la Banque mondiale, malgré ses engagements envers l’Accord de Paris sur le climat, a continué à consacrer des milliards de dollars à des projets liés aux combustibles fossiles par le biais de mécanismes directs et indirects.

Et pourquoi abandonner la dette ? Parce que la dette mondiale atteint un niveau record depuis des décennies, avec des habitants de 54 pays vivant actuellement dans une crise de la dette, et à moins que ces accords coloniaux sur la dette ne puissent être réglés, de nombreux pays en développement ne peuvent pas se permettre d’investir dans les solutions climatiques dont ils ont si désespérément besoin.

L’action s’est poursuivie toute la semaine. Le premier jour des réunions, nous nous sommes tenus devant le lieu de la réunion pour accueillir tous les délégués de la Banque mondiale qui entraient. De nombreux groupes ont participé aux réunions et ont remis une pétition à Banga lui-même, avec 40 000 personnes lui demandant de mettre fin à la finance fossile.

Jeudi dernier, des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Marrakech. Et le dernier jour de la conférence, les militants sont retournés sur le lieu de la conférence pour un dernier rassemblement et une dernière journée d’action.

Parallèlement, la Banque doit tenir compte de la relation intime entre l’allégement de la dette des pays en développement et la durabilité environnementale. Offrir un allégement de la dette peut libérer des ressources, permettant à ces pays d’explorer et d’investir dans les technologies vertes.

Cela les aiderait non seulement à lutter contre le changement climatique, mais les propulserait également vers une trajectoire économique durable. Banga a décrit quelques étapes pour augmenter considérablement le financement pouvant transiter par la Banque mondiale.

Mais nous devons nous assurer que cette augmentation des financements ne continue pas à contraindre les pays en développement à conclure des accords dont ils ne pourront jamais se sortir. Il est vrai que le monde a besoin de beaucoup plus de financement dans les industries des énergies propres si nous voulons passer à une économie durable. Nous avons besoin d’un financement qui aide ceux qui en ont besoin, et non qui leur fait du mal.

Le fait que la Banque mondiale reconnaisse qu’elle doit faire son travail sur une « planète vivable » est le strict minimum. C’est comme si un employé mettait le feu à son imprimante mais disait à son manager : « Au moins, je n’ai pas incendié tout le bureau. »

Des décennies après que les plus grands scientifiques du monde ont reconnu que le changement climatique constituait une menace existentielle, la Banque accorde une place au changement climatique dans son énoncé de vision. Mais que serait une vision sans un plan ? Et qu’est-ce qu’un plan sur une planète morte ?

Les manifestants ont fait leur part, en articulant une vision d’une économie mondiale plus verte et plus juste. La balle est désormais dans le camp d’institutions comme la Banque mondiale. Alors que les tambours de l’activisme s’éteignent et que les pancartes sont rangées, le monde attend la prochaine étape.

Qu’est-ce qu’il serait?

André Nazdin est directeur de l’équipe Glasgow Actions

L’équipe d’actions de Glasgow s’est formée autour de la Conférence des Nations Unies sur le climat en 2021 à Glasgow, qui a conduit à un accord historique mettant le monde sur la voie de la fin du financement des combustibles fossiles. L’organisation s’engage à pousser les champions mondiaux du climat à aller plus loin, en dénonçant ceux qui bloquent et en dénonçant les négationnistes. Tout au long des Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale, ils ont mené plusieurs actions appelant la Banque mondiale à se conformer aux objectifs climatiques de Paris : cesser de financer les combustibles fossiles, investir dans les énergies renouvelables et devenir une institution plus transparente et démocratique.

Pour en savoir plus, suivez l’équipe Glasgow Actions sur Twitter, Instagram, ou consultez le site web.

