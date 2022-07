De grands blâmes les ministres du cabinet, y compris les candidats à la direction des conservateurs, pour être restés si longtemps aux côtés de Johnson

Sir John Major a accusé les ministres du cabinet, y compris certains candidats à la direction, de s’exprimer contre Boris Johnson “uniquement lorsque leur silence est devenu autodestructeur”.

Dans des commentaires cinglants, l’ancien chef conservateur et Premier ministre a déclaré aux députés que la réputation de la Grande-Bretagne avait été sapée et a déclaré que la responsabilité des manquements incombait “principalement mais pas seulement au Premier ministre”.

“Beaucoup de membres du cabinet sont également coupables, de même que de nombreux autres à l’extérieur du cabinet qui l’ont encouragé”, a-t-il ajouté.

“Ils se sont tus alors qu’ils auraient dû s’exprimer et n’ont ensuite parlé que lorsque leur silence est devenu autodestructeur”.

Cependant, Sir John a souligné que “tout cela peut être corrigé” alors qu’il exhortait les parlementaires et le gouvernement à rétablir “les normes constitutionnelles et à se protéger de tout nouveau dérapage”.

Ses remarques interviennent moins d’une semaine après que M. Johnson a annoncé sa décision de démissionner de son poste de Premier ministre après avoir fait face à des démissions massives des rangs ministériels et à une révolte du cabinet.

Il restera au n ° 10 jusqu’à ce que le parti conservateur élise et annonce son successeur le 5 septembre, avec 10 candidats, dont d’anciens et d’actuels ministres, en lice pour lui succéder.

Frappant les actions de l’administration de M. Johnson au cours des trois dernières années, Sir John a averti que la réputation du Royaume-Uni et du Parlement avait été entachée “au pays et à l’étranger”.

Dans une déclaration à la commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles, le gouvernement a accusé le gouvernement de bafouer une “litanie” de conventions de longue date.

“Il a illégalement tenté de proroger le Parlement, ignoré un verrouillage national en enfreignant ses propres lois à Downing Street et tenté de modifier les règles parlementaires pour protéger l’un des leurs”, a-t-il déclaré.

“Les dommages qui en résultent sont étendus et dépassent le Parlement”.

Soulignant le recul de la démocratie dans certains pays du monde, il a souligné : « La démocratie n’est pas une fatalité. Il peut être défait étape par étape, action par action, mensonge par mensonge.

“Il doit être protégé à tout moment et il me semble que si notre loi et nos conventions acceptées sont ignorées, vous êtes sur une pente très glissante qui finit par réduire nos constitutions en lambeaux”.