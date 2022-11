De grandes voix livrent le «Sound of Music» vibrant de Paramount à Aurora – Shaw Local

Paramount Theatre fait les choses en grand. C’est une grande salle avec une grande scène. Ils proposent des comédies musicales à gros budget et n’épargnent aucune dépense. Ils importent des stars avec de gros CV vantant de nombreux crédits de Broadway. Dans l’équation « devenez grand ou rentrez chez vous », Paramount a pris la décision de simplement faire grandir sa maison.

Pour sa production de la saison des fêtes de “The Sound of Music”, prolongée jusqu’au 15 janvier, Paramount a encore une fois pleinement embrassé les choses en grand. Et c’est impressionnant.

Les décors qui remplissent l’immense scène de Paramount sont régulièrement excellents. Le décor de “The Sound of Music” du scénographe Jeffrey D. Kmiec est absolument incroyable. Cela fait facilement honte à la plupart des décors de Broadway. Cela en dit long.

La scène du Paramount Theatre devient une abbaye autrichienne gothique dans sa production de la saison des fêtes, The Sound of Music. La comédie musicale bien-aimée de Rodgers et Hammerstein se déroule du 9 novembre 2022 au 14 janvier 2023 au Paramount Theatre, 23 E. Galena Blvd. au centre-ville d’Aurora. Billets : paramountaurora.com ou (630) 896-6666. 1 crédit (Photo fournie par Liz Lauren)

Combiné aux voix époustouflantes des religieuses de l’abbaye de Nonnberg, le set de Kmiec transporte immédiatement le public dans le monde de l’Autriche de 1938, juste avant l’annexion forcée du pays par le Reich allemand d’Adolf Hitler. Les voix d’opéra des nonnes et le vaste ensemble d’ouverture qui atteint le ciel vous placent au centre de l’action.

En effet, la metteure en scène/chorégraphe Amber Mak a réuni toutes les pièces pour un succès éclatant. Elle les a habilement mis en scène pour offrir au public une expérience théâtrale à couper le souffle. Dans ses notes de mise en scène, Mak demande au public de voir la production comme s’il voyait “The Sound of Music” pour la première fois.

“The Sound of Music” est un classique intemporel des fêtes basé sur les expériences réelles de Maria von Trapp, comme en témoignent ses mémoires de 1949 “L’histoire des chanteurs de la famille Trapp”..” Dans l’histoire, Maria est une postulante à l’abbaye de Nonnberg qui est envoyée pour servir de gouvernante aux sept enfants du commandant de sous-marin à la retraite de la marine, le capitaine Georg von Trapp.

Alicia Kaori joue Maria dans la production de la saison des fêtes du Paramount Theatre, The Sound of Music. La comédie musicale bien-aimée de Rodgers et Hammerstein se déroule du 9 novembre 2022 au 14 janvier 2023 au Paramount Theatre, 23 E. Galena Blvd. au centre-ville d’Aurora. Billets : paramountaurora.com ou (630) 896-6666. 1 crédit (Photo fournie par Liz Lauren)

Maria, esprit libre élevé dans les Alpes avant de rejoindre l’abbaye, n’a rien à voir avec la famille Trapp. En peu de temps, Maria conquiert les enfants, puis, étonnamment, elle conquiert le cœur du capitaine. Tout cela sur la musique de Richard Rodgers et les paroles d’Oscar Hammerstein II, avec un livre de Howard Lindsay et Russel Crouse.

L’un des facteurs les plus importants pour un montage réussi de “The Sound of Music” est de s’assurer que vous avez une Maria forte. Alicia Kaori est une actrice très compétente avec une voix absolument magnifique qui remplit l’auditorium. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la nature libre d’esprit et l’exubérance juvénile du personnage, Kaori lui donne à Maria une dose de peur. Elle a peur de quitter l’abbaye. Elle a peur d’être gouvernante. Elle a peur de tomber amoureuse. C’est une approche plus sombre que certaines, mais qui fonctionne finalement.

(de gauche à droite) Emilie Lynn joue Elsa Schraeder, Stephen Schellhardt est Max Detweiler et Christopher Kale Jones est le capitaine Georg von Trapp dans la production de la saison des fêtes du Paramount Theatre, The Sound of Music. La comédie musicale bien-aimée de Rodgers et Hammerstein se déroule du 9 novembre 2022 au 14 janvier 2023 au Paramount Theatre, 23 E. Galena Blvd. au centre-ville d’Aurora. Billets : paramountaurora.com ou (630) 896-6666. 1 crédit (Photo fournie par Liz Lauren)

Le rôle du capitaine von Trapp est souvent confié à des acteurs sans connaissances musicales approfondies. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce que Maria et les enfants vivent dans un monde où les joies de la musique dansent dans l’air, et que ce monde est censé être étranger à Georg depuis la mort de la mère des enfants.

Pour la production Paramount, Mak et le directeur de casting Trent Stork nous donnent un vrai homme de la chanson et de la danse : Christopher Kale Jones. Jones est un délice. Non seulement il peut chanter, jouer de la guitare et bouger magnifiquement ses pieds agiles, Jones nous donne la caractérisation la plus complète et la plus développée du rôle que j’ai vue jusqu’à présent. Il donne à Maria une raison de tomber amoureuse de lui et au public de l’adorer, ce que tous les acteurs du rôle n’accomplissent pas.

(de gauche à droite) Milla Liss comme Brigitta, Gage Richey comme Friedrich, Julia Aragon comme Liesl, Alicia Kaori comme Maria, Savannah Lumar comme Marta, Maddie Morgan comme Louisa et Ezekiel Ruiz comme Kurt dans la production de la saison des fêtes du Paramount Theatre, The Sound of Music. La comédie musicale bien-aimée de Rodgers et Hammerstein se déroule du 9 novembre 2022 au 14 janvier 2023 au Paramount Theatre, 23 E. Galena Blvd. au centre-ville d’Aurora. Billets : paramountaurora.com ou (630) 896-6666. Crédit : Liz Lauren. Remarque : cette distribution pour enfants alterne les performances avec une deuxième compagnie pour enfants, plus une troisième série de doublures, dans Paramount’s The Sound of Music. (Photo fournie par Liz Lauren)

Trouver sept enfants capables de capturer la beauté de la partition et le cœur du public peut sembler intimidant pour certains, mais Paramount a réuni deux groupes d’enfants, ainsi qu’une foule de doublures pour gérer la charge de travail.

Les enfants incluent: Gage Richey et Brody Tyner comme Friedrich, Maddie Morgan et Kara Rivera comme Louisa, Charlie Long et Ezekiel Ruiz comme Kurt, Genevieve Jane et Milla Liss comme Brigitta, Avelyn Choi et Savannah Lumar comme Marta, et Ava Barabasz et Lena Soszynski comme Gretl. Les doublures pour les rôles de jeunesse incluent Kirin Pauline, Juliana Filapek, Elias Totleben et Layla Joan.

Liesl (Julia Aragon (à gauche) a 16 ans, bientôt 17 ans, et c’est Rolf (Michael Harp) qui a suscité son intérêt pour la production de la saison des fêtes du Paramount Theatre, The Sound of Music. La comédie musicale bien-aimée de Rodgers et Hammerstein se déroule du 9 novembre 2022 à janvier. 14 2023 au Paramount Theatre, 23 E. Galena Blvd. au centre-ville d’Aurora. Billets : paramountaurora.com ou (630) 896-6666. Crédit : Liz Lauren (Photo fournie par Liz Lauren)

À cheval sur le monde entre enfant et adulte se trouve la fille aînée Liesl – une beauté de 16 ans qui commence tout juste à explorer les sentiments du cœur avec le livreur de télégrammes local Rolf Gruber. Julia Aragon est merveilleuse dans le rôle de Liesl. Bien qu’adolescente dans la vie réelle, Aragon se démarque parmi les adultes. Elle a un sourire magnifique, un charisme éclatant et une voix chantante étonnante et mature.

Michael Harp mérite une mention pour son rôle de Rolf. Dans quelques courtes scènes tachetées tout au long du spectacle, Harp démontre un arc de personnage complet dans son excellente interprétation.

La centrale électrique de Broadway, Susan Moniz, est en pleine forme en tant que Mother Abbess – la confidente, la protectrice et la lumière directrice de Maria. La voix de Moniz est incroyable. Fait intéressant, j’ai failli partager la vedette avec Moniz dans la reprise de “Grease” de Jeff Calhoun à Broadway dans les années 1990, mais j’ai fini par décider de faire “Tony n ‘Tina’s Wedding” à la place. Le monde est petit. C’est super de la voir démolir la maison de la Paramount.

Les personnages d’Elsa Schraeder et de Max Detweiler jouent également un rôle déterminant dans l’histoire. Emilie Lynn donne une solide performance en tant que baronne Schraeder, qui est fiancée pour épouser le capitaine, et Stephen Schellhardt est bon en tant que futur créateur de stars Detweiler.

En tant que metteur en scène et chorégraphe, Mak prouve certainement qu’elle sait structurer un spectacle pour qu’il soit amusant, émouvant et divertissant. Et bravo à elle pour la brillante décision de mise en scène d’insérer des vignettes pour couvrir les changements de scène. Ils sont créatifs, ajoutent à l’histoire et font en sorte que le spectacle se déroule de manière transparente.

Mak utilise également la grandeur de la scène du Paramount Theatre pour montrer à quel point la prise de contrôle nazie était vraiment écrasante et effrayante. Son placement de drapeaux à croix gammée et d’officiers nazis au festival de musique de Kaltzberg dans lequel la famille Trapp se produit vers la fin de la pièce m’a littéralement fait haleter à haute voix. Mak note : … l’histoire semble aussi contemporaine et poignante que jamais dans notre monde actuel.

Avec les succès éprouvés “Do-Re-Mi”, “My Favorite Things” “So Long, Farewell”, “Edelweiss”, “Climb Ev’ry Mountain” et la chanson titre, cette production Paramount de “The Sound of La musique » est quelque chose que toute la famille peut apprécier.

• Rikki Lee Travolta est apparu dans tout le pays en tant que tête d’affiche théâtrale, ainsi qu’au cinéma et à la télévision. Visite www.RikkiLeeTravolta.com .

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Le son de la musique”

OÙ: Théâtre Paramount, 23 E. Galena Blvd., centre-ville d’Aurora

LORSQUE: du mercredi au dimanche jusqu’au 15 janvier; sauf le jour de Noël