De grandes universités américaines cherchent à apaiser le sentiment anti-israélien suite aux attaques du Hamas

À la faculté de droit de l’université de New York, le président de l’association du barreau étudiant a été rapidement réprimandé mardi après avoir écrit dans le bulletin d’information de l’association de « ne pas condamner la résistance palestinienne ».

« Cette semaine, je veux exprimer, avant tout, ma solidarité inébranlable et absolue avec les Palestiniens dans leur résistance contre l’oppression vers la libération et l’autodétermination », Ryna Workman a écrit dans un bulletin d’information message. « Israël porte l’entière responsabilité de cette énorme perte de vies humaines. »

La missive – qui a été largement partagée sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter – a suscité de nombreux commentaires indignés de la part de dirigeants, de défenseurs et de législateurs.

« Si vous parlez à une mère israélienne dont l’enfant a été décapité, je ne peux penser à rien de plus insensé et cruel que de dire à une mère en deuil : vous l’avez compris », a déclaré le représentant. Ritchie Torres (DN.Y.) a riposté.

Les étudiants et anciens élèves juifs de l’école se sont également engagés à agir, et les responsables de l’université ont cherché à se distancier du communiqué.

« La déclaration publiée par la Student Bar Association ne reflète en aucun cas le point de vue de NYU », a déclaré John Beckman, porte-parole de NYU, dans un communiqué. « Les actes de terrorisme sont immoraux. » Linda Mills, présidente de NYU, et Evan Chesler, président du conseil d’administration surnommé l’assaut une « attaque terroriste meurtrière et à plusieurs volets contre Israël ».

Ouvrier plus tard perdu une offre d’emploi chez Winston & Strawn, un cabinet d’avocats, à cause des commentaires.

Les batailles idéologiques sur les campus servent souvent d’indicateurs des problèmes de guerre culturelle nationale – et en particulier des divisions au sein du Parti démocrate. Un mécontentement similaire éclatait dans les villes côtières des États-Unis, poussant certains progressistes de premier plan à se distancier de la rhétorique anti-israélienne.

Après que la section new-yorkaise des Socialistes Démocrates d’Amérique ait encouragé un rassemblement pro-palestinien ce week-end, le Représentant. Alexandra Ocasio-Cortez (DN.Y.) – l’un des six membres du DSA au Congrès – s’est prononcé contre les messages antisémites du rassemblement.

Cornel West, ancien professeur de l’Université Harvard et candidat indépendant à la présidence, a déclaré qu’il était en partie d’accord avec une déclaration menée par des étudiants imputant l’attaque à Israël et a réprimandé certains critiques de Harvard pour ne pas s’être montrés préoccupés par les Palestiniens.

Certains anciens élèves politiques de Harvard, dont Cruz (R-Texas) et l’ancien président de Harvard Larry Summers, ont critiqué l’école pour ne pas avoir condamné la déclaration des étudiants.

Claudine Gay, présidente de Harvard a soutenu mardi qu’aucun groupe d’étudiants parle au nom de Harvard ou de ses dirigeants.

À l’Université de Columbia, une autre institution de l’Ivy League, les étudiants de Columbia pour la justice en Palestine ont soutenu que la responsabilité de la guerre et des victimes « incombe indéniablement au gouvernement extrémiste israélien et aux autres gouvernements occidentaux ».

La présidente de Colombie, Minouche Shafik, a déclaré qu’elle « dévasté » par l’attentat et « la violence qui s’ensuit et qui touche tant de personnes ».

L’Université de Stanford est confrontée à des réactions négatives suite à la réponse de certains étudiants aux attaques en Israël et aux commentaires pro-palestiniens sur le campus. | Ben Margot/AP

L’Université de Stanford est également critiquée pour refusant de dénoncer les banderoles célébrant les bombardements.

Membres des étudiants de Stanford pour la justice dans la direction de la Palestine a écrit un éditorial mardi arguant que les Palestiniens ont le droit légal de résister à l’occupation. Plusieurs sections californiennes du groupe pro-palestinien ont signé une déclaration affirmant que l’attaque du Hamas « constitue désormais un moment révolutionnaire dans la résistance palestinienne contemporaine ».

Plusieurs banderoles étaient accrochées sur le campus pendant le week-end, selon le papier, lisant « L’illusion d’Israël brûle » et « La terre se souvient de son peuple ». Depuis, ils ont été démontés.

Les étudiants pro-palestiniens de la CSU Long Beach ont prévu un rassemblement mardi après-midi, écrivant dans un Post Instagram annonçant les plans, intitulés « De la Palestine aux Philippines, arrêtez la machine de guerre américaine ».

Les bureaux californiens de l’Anti-Defamation League ont suivi et condamné les rassemblements et déclarations d’étudiants à Stanford, UC Berkeley et CSU Long Beach.

« Il est douloureux de voir la glorification de la violence par ces groupes d’étudiants malavisés », a déclaré Marc Levine, directeur régional du Bureau du Pacifique central et ancien membre de l’Assemblée démocrate.

À l’Université de Georgetown, les étudiants en droit pour la justice en Palestine ont réaffirmé leur « soutien et leur pleine solidarité » avec les Palestiniens après que le président de l’université, John DeGioia, évoqué l’offensive comme « un acte terroriste sans précédent ».

D’autres groupes ont eu une réponse plus mesurée. L’association du barreau étudiant de la faculté de droit de l’Université Fordham critiqué tous les actes de violence contre des civils innocents et ont reconnu les victimes israéliennes, palestiniennes et américaines.

« Reconnaissant que le conflit israélo-palestinien déclenche souvent à la fois l’antisémitisme et l’islamophobie, nous vous demandons de garder à l’esprit la gravité et l’immédiateté de ces événements au cours des jours et des semaines à venir, et de vous traiter les uns les autres avec attention, respect et gentillesse alors que nous traversons des moments difficiles et difficiles. conversations sensibles », a écrit le conseil étudiant de Fordham.

Blake Jones a contribué à ce rapport.