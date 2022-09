De grandes questions avant les matches amicaux du Mexique avant la Coupe du monde

Deux mois seulement séparent l’équipe nationale masculine du Mexique de son match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde contre la Pologne le 22 novembre. Avant le déplacement au Qatar, Le Tri ont deux matches amicaux à venir en Californie, contre le Pérou (24 septembre) au Rose Bowl de Pasadena et contre la Colombie (27 septembre) au Levi’s Stadium de Santa Clara.

Avant les matchs, il y a eu peu de signes que le Mexique se débarrasse de la rouille qui a fait des qualifications pour la Coupe du monde et des matches amicaux précédents une épreuve ardue pour le manager Gerardo “Tata” Martino et son alignement. Lors d’une conférence de presse mardi, les thèmes des soucis de blessures, du mécontentement des fans et des problèmes de leadership ont entouré l’équipe qui n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses cinq dernières.

Le Mexique a été loin d’être à son meilleur, et avec l’espoir qu’il gagne la confiance dont il a tant besoin ce mois-ci, voici quelques questions qui continuent de planer au-dessus d’eux avant la Coupe du monde.

Les blessures intempestives vont-elles hanter le Mexique ?

Idéalement, Martino aurait ses meilleurs joueurs disponibles pour les prochains matches amicaux alors qu’ils se préparent pour la Coupe du monde. Au lieu de cela, il devra désormais poursuivre son travail de fond sans certains de ses noms les plus en vue.

Martino a déclaré que l’attaquant vedette Raul Jimenez n’avait “aucune chance” de jouer cette semaine en raison d’une blessure. Martino n’a pas non plus garanti que le leader des Wolverhampton Wanderers serait à la Coupe du monde, déclarant que “je n’aurais jamais pensé que nous serions dans cette situation. … Je dois y réfléchir beaucoup.”

Pendant qu’il fait partie de l’équipe, Jimenez suit un entraînement de récupération avec Jorge Sanchez de l’Ajax Amsterdam et le duo de Monterrey Rogelio Funes Mori et Luis Romo, qui sont tous prêts à quitter le camp avant le match contre la Colombie. Le milieu de terrain du Houston Dynamo FC, Hector Herrera, est également incertain et est actuellement évalué par l’équipe médicale.

En plus de la grave blessure à la jambe de Jesus “Tecatito” Corona de Séville en août, qui l’empêchera probablement de participer à la Coupe du monde – bien que Martino ait noté qu’ils allaient le réexaminer début octobre – le Mexique a maintenant soudainement un un peu plus d’un tiers de leur meilleur XI n’est pas en parfaite santé.

Cela signifie maintenant que les deux prochains matchs seront essentiels pour trouver ceux qui peuvent intervenir en tant que remplaçants possibles. Des remplaçants comme Henry Martin, Santiago Gimenez, Diego Lainez, Orbelin Pineda, Erick Gutierrez, Luis Chavez, Kevin Alvarez et d’autres devraient tous avoir la possibilité de réclamer des minutes et de repousser toute inquiétude concernant les blessures. Cela dit, si des solutions ne se présentent pas, le scepticisme autour Le Tri ne fera que se renforcer avant la Coupe du monde.

Y’a-t-il un Le Tri vide de direction ?

Lorsque les choses sont devenues difficiles pour le Mexique, ce qui a été essentiellement l’année dernière, de nombreux fans et médias ont aspiré à des leaders de la vieille école comme Cuauhtemoc Blanco, excentriquement impétueux, ou Rafael Marquez, plus stoïque et résolu.

Un manque perçu de conseils volontaires est devenu un sujet de discussion, mais est-ce nécessairement valable ?

“Ils disent qu’il n’y a pas de leaders dans l’équipe nationale, ce n’est pas vrai. Ils le disent parce qu’ils recherchent le leader du passé : le grincheux, le grondeur, celui qui manifeste, et cela a changé”, a déclaré le capitaine Andres. Guardado mardi à propos d’un prétendu manque de noms dominants.

Guardado a ensuite fait valoir un bon point en reconnaissant qu’il préfère être un type de capitaine plus ouvert et plus accessible. Au lieu de livrer les conversations “rigides et froides” auxquelles il a eu affaire en tant que jeune joueur, il aime être léger et a été plus impliqué dans la transition de nouveaux joueurs dans l’équipe.

Le Mexique s’appuiera sur des dirigeants vétérans comme Andres Guardado et Guillermo Ochoa à la Coupe du monde. Omar Véga/Getty Images

Cela dit, il devrait probablement y avoir également une transition vers différents dirigeants pour le Mexique. Aussi important que Guardado soit dans le vestiaire, on ne peut pas en dire autant sur le terrain où il n’est plus un membre garanti du onze de départ. D’autres vétérans tels que Herrera et Hector Moreno sont également sur le point d’être remplacés, sinon déjà, dans leurs positions de départ.

Guillermo Ochoa est un membre incontestable du XI, et sonnait presque comme un politicien mardi en proclamant qu'”à l’heure où un Mexicain doit serrer les rangs, nous resserrons tous les rangs”, mais son influence en tant que leader reste limitée au net et non en tant que joueur de terrain.

Il est peu probable que nous voyions soudainement le brassard de capitaine remis à un nom plus jeune au cours des deux prochains matches amicaux, mais il devrait y avoir une ambition pour des joueurs équilibrés ou travailleurs comme Edson Alvarez, Cesar Montes ou Gutierrez d’intensifier et potentiellement être de nouvelles forces motrices pour la Coupe du monde.

Et qu’en est-il de ça quinto partido?

C’est une obsession nationale qui est synonyme d’équipe nationale : le quinto partido.

Traduit en “cinquième match”, le dicton marque un désir désespéré pour le Mexique de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde – et donc de jouer un cinquième match – après avoir été précédemment sorti en huitièmes de finale pour sept tournois consécutifs.

Aussi impressionnant que soit le fait que le Mexique ait toujours dépassé la phase de groupes depuis la Coupe du monde de 1994, le fait que l’équipe ait connu un sort similaire en sept tournois semble symboliser une stagnation, et non une croissance, pour la structure de l’équipe nationale.

À l’heure actuelle, la stagnation conduisant à la régression semble être plus pertinente pour Le Tri. Martino lui-même a admis qu’il pensait que son équipe jouait à son meilleur en 2019-20 et non au cours de la dernière année environ – au cours de laquelle ils n’ont pas réussi à remporter la Ligue des Nations et la Gold Cup de la CONCACAF, tout en disputant quatre matchs consécutifs sans une victoire contre leurs rivaux américains.

Le temps presse pour lui de remettre le Mexique sur les rails et peut-être d’atteindre ce cinquième match, mais s’il y a la moindre chance que cela se produise, des résultats convaincants contre le Pérou et la Colombie seraient d’énormes pas dans la bonne direction.

jouer 1:26 Herc Gomez ne peut pas cacher son amour pour le maillot extérieur et la veste d’entraînement du nouveau Mexique.

Sur la voie de le faire, Alvarez s’est ouvert mardi sur l’équipe mexicaine visualisant que quinto partido.

“On y pense toujours, mais c’est quelque chose qu’il faut garder calme dans la tête, parce que si on y va [to Qatar] avec cela dans notre esprit, ce n’est pas bon pour nous”, a déclaré le milieu de terrain.

Ce sera un bon équilibre entre avoir un objectif mais ne pas trop réfléchir à l’objectif, et dans le processus de lutte pour l’accomplissement, deux victoires feraient des merveilles pour renforcer la confiance avant la Coupe du monde.

Jimenez a parlé de la quinto partido aussi bien. Il a peut-être eu la réponse la plus drôle, et peut-être même l’état d’esprit parfait, lorsqu’on lui a demandé quel était le facteur le plus important pour se qualifier pour le cinquième match : “Gagner le quatrième.”