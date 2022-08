De grandes explosions secouent une base aérienne militaire russe en Crimée

De puissantes explosions ont secoué une base aérienne russe en Crimée et envoyé d’imposants nuages ​​de fumée sur le paysage mardi dans ce qui pourrait marquer une escalade de la guerre en Ukraine. Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées, ont indiqué les autorités.

Le ministère russe de la Défense a nié que la base de Saki sur la mer Noire avait été bombardée et a déclaré à la place que des munitions y avaient explosé. Mais les réseaux sociaux ukrainiens étaient en effervescence avec des spéculations selon lesquelles il aurait été touché par des missiles à longue portée tirés par l’Ukraine.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des baigneurs fuyant une plage voisine alors que d’énormes flammes et des colonnes de fumée s’élevaient à l’horizon à partir de plusieurs points, accompagnées de forts booms. Crimea Today News a déclaré sur Telegram que des témoins ont signalé un incendie sur une piste et des dommages aux maisons voisines à la suite de ce qu’il a qualifié de dizaines d’explosions.

Les gens se reposent sur une plage alors que la fumée et les flammes montent après les explosions à la base aérienne militaire russe de Novofedorivka. (Stringer/Reuters)

L’agence de presse russe Tass a cité une source non identifiée du ministère disant que la cause principale des explosions semblait être une “violation des exigences de sécurité incendie”. Le ministère a déclaré qu’aucun avion de guerre n’avait été endommagé.

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré sarcastiquement sur Facebook : “Le ministère ukrainien de la Défense ne peut pas établir la cause de l’incendie mais rappelle une fois de plus les règles de sécurité incendie et l’interdiction de fumer dans des endroits non spécifiés”.

Pendant la guerre, la Russie a signalé de nombreux incendies et explosions dans des sites de stockage de munitions sur son territoire près de la frontière ukrainienne, imputant certains d’entre eux aux frappes ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes sont pour la plupart restées muettes sur les incidents, maintenant une position ambiguë.

Si les forces ukrainiennes étaient, en fait, responsables des explosions, il s’agirait de la première attaque majeure connue contre un site militaire russe dans la péninsule de Crimée, que le Kremlin a annexé en 2014. Une petite explosion le mois dernier au siège de la Russie de la mer Noire flotte dans le port de Crimée de Sébastopol a été imputée à des saboteurs ukrainiens utilisant un drone de fortune.

Les avions de combat russes ont utilisé la base de Saki pour frapper des zones du sud de l’Ukraine à court préavis.

Le chef régional de Crimée, Sergei Aksyonov, a déclaré que des ambulances et des hélicoptères médicaux avaient été envoyés à la base et que la zone avait été bouclée dans un rayon de cinq kilomètres.

Une personne a été tuée, selon Aksyonov. Les autorités sanitaires de Crimée ont déclaré que six personnes avaient été blessées, dont l’une est restée hospitalisée. D’autres ont été soignés pour des coupures causées par des éclats de verre et ont été relâchés.

Les responsables à Moscou ont depuis longtemps averti l’Ukraine que toute attaque contre la Crimée déclencherait des représailles massives, y compris des frappes contre les “centres de décision” à Kyiv.

Des témoins locaux ont déclaré avoir entendu au moins 12 explosions vers 15h20 heure locale depuis la base aérienne près de Novofedorivka. (Stringer/Reuters)

Attaque contre une ville près d’une centrale nucléaire

Plus tôt mardi, des responsables ukrainiens ont signalé qu’au moins trois civils ukrainiens avaient été tués et 23 blessés par des bombardements russes en 24 heures, dont une attaque non loin de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie.

Les Russes ont tiré plus de 120 roquettes sur la ville de Nikopol, de l’autre côté du Dniepr depuis l’usine, a déclaré le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. Plusieurs immeubles d’habitation et sites industriels ont été endommagés, a-t-il dit.

L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé la centrale électrique, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, attisant les craintes internationales d’une catastrophe.

Dans son discours vidéo nocturne lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a évoqué la catastrophe de 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Il a appelé à de nouvelles sanctions contre la Russie, l’accusant de risquer une nouvelle catastrophe nucléaire.

“Nous informons activement le monde sur le chantage nucléaire russe”, a-t-il déclaré.

Un responsable installé par la Russie dans la région partiellement occupée de Zaporizhzhia a déclaré qu’un système de défense aérienne de l’usine serait renforcé à la suite du bombardement de la semaine dernière. Evgeny Balitsky, chef de l’administration soutenue par le Kremlin, a déclaré à la télévision d’État russe que les lignes électriques et d’autres parties endommagées de la centrale avaient été restaurées.

“L’usine fonctionne normalement mais, bien sûr, avec un degré de sécurité accru”, a déclaré Balitsky.

REGARDER | L’ONU demande la création d’une Agence atomique internationale accès au complexe nucléaire : Le bombardement de la centrale nucléaire ukrainienne suscite des craintes pour la santé et les menaces environnementales L’ONU exhorte les inspecteurs de l’Agence atomique internationale à être autorisés à accéder à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia pour vérifier les fuites de rayonnement après que le site a de nouveau été la cible de tirs ce week-end.

Risques «très élevés» dans une centrale électrique: le chef du nucléaire ukrainien

Le chef de la société ukrainienne d’énergie nucléaire a mis en garde mardi contre les risques “très élevés” de bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud occupé par la Russie et a déclaré qu’il était vital que Kyiv reprenne le contrôle de l’installation à temps pour l’hiver.

Le chef d’Energoatom, Petro Kotin, a déclaré à Reuters dans une interview que les bombardements russes de la semaine dernière avaient endommagé trois lignes qui relient l’usine de Zaporizhzhia au réseau ukrainien et que la Russie voulait connecter l’installation à son réseau.

Certains des bombardements ont atterri près des installations de stockage de combustible usé, une zone qui compte 174 conteneurs de matières hautement radioactives, a déclaré Kotin, avertissant des dangers qu’ils pourraient être touchés.

“C’est … la matière la plus radioactive de toute la centrale nucléaire. Cela (signifierait) la distribution (de celle-ci) autour de cet endroit, puis nous aurons comme un nuage de rayonnement, puis le temps décidera … lequel dans quelle direction va le nuage », a-t-il déclaré.

Kotin a déclaré que la Russie souhaitait connecter la centrale à son réseau, un processus techniquement difficile qui nécessite que la centrale soit séparée du système ukrainien avant de pouvoir être progressivement connectée au système russe.

“Leur plan est d’endommager toutes les lignes de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Après cela, elle ne sera plus connectée au système électrique ukrainien”, a-t-il déclaré.

La centrale nucléaire compte six réacteurs et produisait 20 à 21 % des besoins en électricité de l’Ukraine avant la guerre, a-t-il déclaré. Il a un besoin urgent de rénovations qui doivent encore être effectuées, a-t-il ajouté.

“Pour la saison hivernale, nous devons de toute urgence retirer ces Russes de là, puis rénover les infrastructures”, a-t-il déclaré.

Environ 500 soldats russes se trouvent actuellement dans l’installation avec des véhicules lourds, et l’usine est utilisée comme base, a-t-il déclaré.

Kotin a déclaré que la meilleure solution serait que les troupes russes se retirent et que l’usine soit remise sous contrôle ukrainien. Des soldats de la paix pourraient être envoyés pour garder l’installation, a-t-il déclaré.