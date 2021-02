De grandes descentes de police menées autour de la capitale allemande après un groupe islamiste, qui a appelé à la mort de Juifs, interdit par les autorités

Plus de 800 officiers étaient en service alors que la police à Berlin et dans le Brandebourg a effectué 26 raids dans la région pour imposer une interdiction à un groupe salafiste qui prônait des attaques terroristes et le meurtre de Juifs.

Le sénateur de l’Intérieur de Berlin, Andreas Geisel, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que 19 membres du Jama’atu Berlin avaient été visés lors des raids et que le groupe était sous surveillance depuis deux ans.

Geisel n’a pas pu confirmer si des arrestations avaient été effectuées, mais a déclaré que 850 officiers étaient impliqués dans les raids et que la moitié des personnes ciblées dans l’opération étaient des citoyens allemands.

Dans un tweet aux petites heures de jeudi matin, le ministère de l’Intérieur de Berlin mentionné il avait interdit la Jama’atu Berlin, «Un jeune et très radical salafiste du jihad» association, également connue sous le nom de Tauhid Berlin.

«L’interdiction d’aujourd’hui est une autre pierre angulaire de la lutte résolue contre l’extrémisme violent», Geisel a ajouté lors de sa conférence de presse.

Le groupe se considérait comme le successeur de l’association interdite Fussilet 33 et aurait glorifié le combat de la milice terroriste. «État islamique», notamment sur Internet, et a appelé au meurtre de Juifs, selon le quotidien berlinois Der Tagesspiegel. L’organisation s’est également félicitée du meurtre du professeur de français Samuel Paty en octobre par un étudiant radicalisé.

«(Dans le groupe), il y a des antisémites sévères qui appellent à la mort des juifs», Le secrétaire de l’Intérieur de Berlin, Torsten Akmann, a déclaré dans un communiqué.

Des membres du groupe se seraient rencontrés régulièrement pour prier et comploter, distribuant également des dépliants dans les espaces publics et diffusant leur dangereuse idéologie en ligne. Plusieurs membres avaient été liés à un groupe islamiste interdit en 2017 qui avait été en contact avec Anis Amri, un demandeur d’asile tunisien débouté qui a conduit un camion sur le marché de Noël de Berlin, tuant 12 personnes.

Dans son rapport annuel, l’agence de renseignement allemande a déclaré qu’il y avait trois fois plus de salafistes dans le pays en 2019 qu’en 2011, au nombre de 12150 en 2019.

