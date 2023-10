De grandes compagnies aériennes annulent leurs vols vers Israël pour des raisons de sécurité après des centaines de morts dans des violences sanglantes

Un certain nombre de grandes compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers Israël pour des raisons de sécurité après que le groupe terroriste Hamas a lancé une attaque surprise samedi.

Des centaines de personnes ont été tuées après que le Hamas ait « ouvert les portes de l’enfer » près de la frontière avec Gaza avant de prendre en otage des dizaines de civils et de soldats israéliens.

Un certain nombre de grandes compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers Israël pour des raisons de sécurité Crédit : Getty

Wizz Air a annulé ses vols du dimanche depuis les aéroports de Luton et Londres Gatwick vers Tel Aviv Crédit : Getty

Et après qu’Israël a lancé des frappes de représailles – qui auraient tué 232 Palestiniens – les principales compagnies aériennes ont pris la décision d’annuler leurs vols réguliers.

Cela inclut Wizz Air, qui a annulé ses vols du dimanche à destination et en provenance de Tel Aviv.

La compagnie aérienne relie l’aéroport de Luton et l’aéroport de Londres Gatwick, avec des avions atterrissant à l’aéroport Ben Gourion, à 19 km au sud de Tel Aviv.

Un porte-parole de Wizz Air a déclaré : « En raison de la situation en Israël, nous avons annulé les vols à destination et en provenance de Tel Aviv le dimanche 8 octobre.

« Nous continuons à suivre la situation de près et sommes en contact avec les autorités compétentes.

« La sûreté et la sécurité de nos passagers et de notre équipage sont notre priorité numéro un et tous les passagers concernés seront contactés par e-mail ou par SMS. »

Wizz Air a également annulé samedi un vol qui devait atterrir en provenance de Sofia à 16h25, ainsi qu’un vol en provenance de Vilnius qui devait atterrir à 18h40.

EasyJet a également annulé un vol en provenance d’Amsterdam qui devait atterrir à 13h10.

Cependant, les dernières informations de voyage sur leur site Web indiquent que l’aéroport Ben Gourion est actuellement ouvert et que les vols vers Tel Aviv fonctionnent comme prévu.

Leurs prochains vols directs au départ de Luton sont prévus lundi.

Ryanair a annulé ses vols vers Berlin, Milan, Bruxelles et d’autres destinations.

Cela survient après que tous les avions soient retournés vers leurs destinations d’origine samedi, selon les informations obtenues par Aviation24.be.

La compagnie aérienne espagnole Iberia a annulé un vol de Madrid vers Israël qui devait atterrir à 17h25, tandis que la compagnie aérienne allemande Lufthansa a annulé ses vols au départ de Francfort et de Munich pour le reste du week-end.

Lufthansa maintiendra toutefois un seul vol vers Francfort au départ de Tel-Aviv mais « tous les autres vols de Lufthansa à destination et en provenance de Tel-Aviv ont été annulés pour ce samedi », a indiqué un porte-parole à l’AFP.

Tous les vols de Delta Airlines qui devaient décoller samedi soir et dimanche matin, des États-Unis vers Israël, ont été annulés.

Le site d’information Walla indique que Swiss Air, Austrian Airlines, Air India et Turkish Airlines font partie des compagnies qui ont annulé leurs vols à destination et en provenance d’Israël.

Peu de temps après l’attaque, plusieurs avions à destination de Tel-Aviv ont été détournés vers l’aéroport de Larnaca à Chypre.

L’Autorité aéroportuaire israélienne a annoncé que les aéroports du sud et du centre du pays sont fermés aux vols privés et touristiques.

L’aéroport Ben Gourion reste ouvert conformément aux directives de sécurité et de sûreté.