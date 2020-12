À Bruxelles, les dirigeants de l’Union européenne ont dévoilé des propositions visant à affaiblir le pouvoir des plates-formes «gardiennes» comme Amazon, Apple, Facebook, Google et Microsoft, qui, selon les décideurs, méritent davantage de surveillance compte tenu de leur influence démesurée. Les lois européennes proposées exigeraient des entreprises qu’elles fassent davantage pour empêcher la propagation du discours de haine et la vente de produits contrefaits, et divulgueraient davantage d’informations sur le fonctionnement des services tels que la publicité ciblée.

LONDRES – Les autorités de l’Union européenne et de Grande-Bretagne ont donné un élan mardi pour une surveillance plus stricte de l’industrie technologique, en introduisant de nouvelles réglementations pour faire pression sur les plus grandes entreprises technologiques du monde pour qu’elles suppriment les contenus préjudiciables et s’ouvrent à plus de concurrence.

«L’Union européenne veut être le leader de la réglementation technologique», a déclaré Christoph Schmon, directeur de la politique internationale de l’Electronic Frontier Foundation.

Mais la région n’est plus seule dans ses efforts pour limiter la puissance de la Big Tech. Aux États-Unis, les régulateurs ont poursuivi Facebook la semaine dernière pour avoir illégalement écrasé la concurrence, et Google a été frappé d’un procès antitrust en octobre. En Chine, le gouvernement a commencé à sévir contre les géants locaux de la technologie comme Alibaba. L’Australie, l’Inde et le Brésil débattent entre autres de nouvelles réglementations.

Les gouvernements examinent de plus en plus les entreprises technologiques qui sont devenues des infrastructures essentielles pour que des milliards de personnes et d’entreprises puissent communiquer, faire des achats, s’informer sur le monde et se divertir. Le résultat pourrait être que le secteur de la technologie ressemble davantage à la banque, aux télécommunications et aux soins de santé – des industries d’une telle taille et d’une telle importance qu’elles sont soumises à davantage de surveillance gouvernementale.

«2021 sera l’année de la réglementation pour les géants de la technologie – ils sont maintenant une industrie mature, pas de jeunes start-up brillantes», a déclaré James Lewis, vice-président senior du Center for Strategic and International Studies. «Nous avions l’habitude de dire trop gros pour faire faillite pour les banques, mais les banques sont très réglementées et ces types évoluent également dans cette direction.

Les propositions de l’Union européenne présentées mardi à Bruxelles présentent le plus grand risque pour l’industrie technologique, car le bloc des 27 nations abrite environ 450 millions de personnes et ses réglementations deviennent souvent un modèle pour d’autres dans le monde.