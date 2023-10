De Golda à Frasier : un guide complet des divertissements de cette semaine

Sortir: Cinéma

Golda

Dehors maintenant

Mettant en vedette Helen Mirren dans le rôle du Premier ministre israélien Golda Meir, ce biopic de Guy Nattiv se concentre sur le mandat de Meir pendant la guerre du Yom Kippour dans les années 1970. Avec également Liev Schreiber dans le rôle d’Henry Kissinger.

NoirBaie

Dehors maintenant

Comédie dramatique canalisant des gens comme The Social Network, sauf que ce sont les inventeurs un peu plus maladroits du terminal portable BlackBerry dont l’ascension et la chute sont là pour nous rendre heureux de ne pas être des frères technologiques, quel que soit le montant d’argent qu’ils finissent par gagner. Avec Glenn Howerton (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Jay Baruchel (En cloque).

L’Exorciste : croyant

Dehors maintenant

Comme nous l’a si bien conseillé le groupe Journey, n’arrêtez pas d’y croire, car si vous ne pensiez pas voir Ellen Burstyn reprendre son célèbre rôle de mère inquiète ultime dans L’Exorciste de sitôt, ayez un peu confiance : elle est de retour, et les démons aussi. Cette fois, cela signifie deux petites filles présentant un vocabulaire au-delà de leur âge.

Le grand évadé

Dehors maintenant

Tout le monde a quelque chose pour lequel il tenterait un jailbreak. La motivation du vétéran de la Seconde Guerre mondiale Bernard Jordan pour s’échapper de sa maison de retraite était d’assister aux commémorations du 70e anniversaire du jour J en France en 2014 – fournissant ainsi le rôle principal parfait, basé sur une histoire vraie, pour Michael Caine. Catherine Bray

Sortir: Concerts

High five… (de gauche à droite) Bradley McIntosh, Jo O’Meara, Rachel Stevens, Tina Barrett et Jon Lee du S Club. Photographie : Leigh Keily

Club S

12 au 29 octobre ; la tournée commence à Manchester

Désormais composé de cinq musiciens après la mort tragique de Paul Cattermole et le départ d’Hannah Spearritt, le S Club de la pop racaille des années 2000 célèbre son 25e anniversaire avec cette tournée des arènes. Attendez-vous à un high sucré grâce aux bops durables Reach et Don’t Stop Movin’, ainsi qu’à un pathos inattendu alors qu’ils rendent hommage à leur défunt camarade de groupe Cattermole. Michael Cragg

Clignotement-182

du 11 au 16 octobre ; la tournée commence à Londres

Les pop-punkers, désormais réunis avec le guitariste-chanteur Tom DeLonge, partent en tournée pour soutenir le prochain album, One More Time… Alors que la chanson titre est une ballade sombre et acoustique, More Than You Know devrait bien s’intégrer aux côtés de les trucs les plus purs de la setlist. MC

Andrew McCormack

Conservatoire de Birmingham, 12 octobre ; Phare, Poole, 13 octobre ; en tournée jusqu’au 31 octobre

Le pianiste britannique Andrew McCormack couvre de nombreux domaines, du prog-jazz au postbop et aux commandes pour le LSO, mais Terra Firma de 2022 a réaffirmé la profondeur de ses racines jazz. Son beau trio acoustique joue ici, avec quelques concerts auxquels s’ajoute le puissant saxophoniste coltranesque Denys Baptiste. John Fordham

Sinfonia royale du Nord

La Serre, Gateshead, 13 octobre

La violoniste Maria Włoszczowska, nouvelle directrice artistique du Royal Northern Sinfonia, prend en charge un programme avec la grande Sinfonia Concertante K364 de Mozart comme pièce maîtresse, rejoint par le Sogno di Stabat Mater de Lera Auerbach, basé sur Pergolesi, et l’arrangement pour orchestre à cordes de Mahler du ré mineur de Schubert. quatuor à cordes, Death and the Maiden. André Cléments

Sortir: Scène

Prenez la pose… Aditi Mangaldas interprète le Kathak. Photographie : Rehmat Rayatt

Aditi Mangaldas : Interdit

Sadler’s Wells, Londres, 13 au 14 octobre

Aditi Mangaldas, danseuse et chorégraphe indienne de kathak, âgée de 63 ans, peut toujours tenir le public dans sa paume et n’a pas peur d’aborder des sujets puissants. Le solo Forbidden demande pourquoi le corps et les désirs des femmes sont réprimés, contrôlés et punis dans les cultures du monde entier. Visites à Newcastle après les spectacles de Londres. Lyndsey Winship

Les beaux garçons et amis

Club des papillons de nuit, Londres, 12 octobre

Les « freaks du Nord » Joe Kent-Walters et Mikey Bligh-Smith organisent leur soirée cabaret mensuelle méticuleusement étrange à Leeds. Maintenant, le duo de sketchs amène son étrange cabaret adjacent aux clowns dans la capitale, avec des amis dont Luke Rollason, Pravanya Pillay et le marionnettiste Freddie Hayes pour la balade. Rachel Aroesti

Chère Angleterre

Théâtre Prince Edward, Londres, 9 octobre au 13 janvier

La vision édifiante de James Graham sur les difficultés de l’équipe nationale de football d’Angleterre a fait sensation au National Theatre. Ce transfert dans le West End voit Joseph Fiennes reprendre le rôle de Gareth Southgate alors qu’il mène les gars à travers leurs victoires et leurs défaites. Tarif de bien-être avec en plus le drame captivant des tirs au but. Arifa Akbar

Le score

Théâtre Royal Bath, 12 au 28 octobre

Brian Cox est peut-être mieux connu comme le patriarche mégalomane de Succession, mais il revient ici sur scène dans le rôle du compositeur allemand Johann Sebastian Bach, dans la pièce biographique d’Oliver Cotton sur la relation de Bach avec le difficile et dangereux roi de Prusse Frédéric II. AA

Sortir: Art

Depuis le berceau… Avoir la conversation de Joy Labinjo, 2020. Photographie : Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Tiwani Contemporary

De vraies familles : histoires de changement

Le Fitzwilliam Museum, Cambridge, jusqu’au 7 janvier

Une expérience de reportage social qui associe une analyse académique radicale de la famille du XXIe siècle à certains des arts modernes les plus audacieux et les plus intimes. Tracey Emin, Joy Labinjo et Paula Rego peignent et documentent leur vie de près tandis que Lucian Freud voit les relations étroites avec une objectivité terrifiante.

Claudette Johnson

The Courtauld Gallery, Londres, jusqu’au 14 janvier

Des portraits et des études de la figure humaine puissamment observés qui portent également un regard ironique et provocateur sur l’histoire de l’art. Les représentations réalistes des femmes noires d’aujourd’hui contrastent avec les clichés d’œuvres telles que Standing Figure With African Masks. La conscience aiguë de Johnson du passé de l’art en fait une personne naturelle pour les Courtauld.

Nengi Omuku

Hastings Contemporain, 7 octobreer à 3 mars

Peintures oniriques de la nature d’un artiste basé à Lagos qui est également fleuriste et jardinier. Omuku s’est formé en Grande-Bretagne, mais il s’agit de la première grande exposition du visionnaire nigérian au Royaume-Uni. Ses idylles pastorales sont peintes sur le tissu traditionnel nigérian Sanyan et comprennent une nouvelle œuvre épique appelée tout simplement Eden.

Georg Baselitz

Serpentine South Gallery, Londres, jusqu’au 7 janvier

Sculptures en bois brut réalisées par l’un des artistes les plus puissants d’Allemagne après 1945. Depuis le début des années 1960, Baselitz frappe et inverse la figure humaine. Son sens aigu de notre situation existentielle humaine s’est intensifié avec l’âge. Ces sculptures d’il y a dix ans le montrent en pleine forme. Jonathan Jones

Rester à la maison: Streaming

Dernier souper… (de gauche à droite) Sauriyan Sapkota, Kate Siegel, Rahul Kohli, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Mark Hamill dans La Chute de la maison Usher. Photographie : Eike Schroter/Netflix

Automne de la maison Usher

Netflix, 12 octobre

Plus d’horreur – cette fois du genre sanglant et effrayant – alors que Mike Flanagan, créateur de The Haunting of Hill House, adapte librement la nouvelle d’Edgar Allan Poe à l’ère du streaming. Cette version (ci-dessus) est centrée sur le PDG d’une société pharmaceutique douteuse, dont la famille commence à supporter le poids sanglant de ses activités immorales.

Cours en chimie

Apple TV+, 13 octobre

Le roman de Bonnie Garmus de 2022 sur une chimiste des années 1960 devenue présentatrice de télévision qui introduit des enseignements scientifiques dans son programme de cuisine adapté aux femmes au foyer était une sorte de sensation littéraire rare. Cette adaptation rapide devrait capitaliser sur le succès du livre, avec Brie Larson, lauréate d’un Oscar, dans le rôle d’Elizabeth Zott, injustement mise à l’écart mais résolument déterminée.

Le bilan

BBC One et iPlayer, 9 octobre21h

Le drame le plus controversé de l’année arrive enfin, trois ans après sa première annonce. Avec Steve Coogan dans le rôle de Jimmy Savile, The Reckoning revisite les crimes odieux du présentateur. Cela pourrait-il offrir un moment de catharsis nationale ? Ou cela finira-t-il par être une tentative nauséabonde d’exploiter le traumatisme pour en faire du contenu ?

Frayer

Paramount+, 13 octobre

Le snob préféré de tous, basé à Seattle, revient après deux décennies d’absence dans ce redémarrage de la sitcom classique de couverture confortable. Mais ne vous attendez pas à revoir l’ancien gang : de retour à Boston pour renouer avec son fils, le psychiatre titulaire de Kelsey Grammer a un nouveau partenaire d’entraînement sous la forme de son copain professeur Alan (Nicholas Lyndhurst). RA

Rester à la maison: Jeux

Voiture rapide… Forza Motorsport.

Forza Motorsport

Dehors 10 octobrePC, Xbox Série X/S

La simulation de course de longue date a été plutôt éclipsée par son spin-off Forza Horizon, mais ce modèle extrêmement amélioré (ci-dessus) devrait remettre l’original en lice. Avec plus de 500 voitures et 800 options de mise à niveau, ainsi qu’une maniabilité avancée et des visuels complexes, c’est une aventure sérieuse.

Guerre totale : Pharaon

Dehors 11 octobrePC

Présentant un empire égyptien de l’âge d’or contre les Cananéens et les Hittites, le dernier titre de la célèbre série de stratégies de combat possède toutes les armes et tactiques anciennes que vous pouvez espérer, avec en plus d’énormes tempêtes bibliques à affronter. Developer Creative Assembly est passé maître dans l’art de faire correspondre l’exactitude historique avec une action captivante, et ce sera sûrement un autre bon exemple. Keith Stuart

Rester à la maison: Albums

Cameron Mesirow alias Glasser. Photographie : Yao Yuan

Sufjan Stevens – Javelot

Dehors maintenant

Après une série de projets expérimentaux, Stevens (ci-dessus) revient en mode auteur-compositeur-interprète sur ce 10e album. Avec la guitare supplémentaire de Bryce Dessner du National et une petite chorale qui élève les singles So You Are Tired et Will Anybody Ever Love Me ?, c’est la bande originale parfaite de l’automne.

Dorian Electre – Fanfare

Dehors maintenant

Le provocateur art-pop texan revient avec cette suite à My Agenda, tout aussi dingue de 2020. Explorant la relation parasociale entre les fans et les idoles de la pop, Fanfare regorge de moments WTF, du freakout de synthétiseur industriel Sodom & Gomorrah à la version biaisée du récent single Puppet sur la musique classique.

Hannah Diamond – Image parfaite

Dehors maintenant

Jamais du genre à se précipiter, la pop star Hannah Diamond fait suite à Reflections, tout aussi long en préparation, de 2019 avec ce deuxième album. Produit par David Gamson, expert du clavier de Scritti Politti, avec des contributions supplémentaires d’AG Cook et Kesha, Perfect Picture explore l’artifice et la réalité à travers 12 glissades brillantes d’électropop améliorée.

Glasser – Crux

Dehors maintenant

Sur son premier album en une décennie, Cameron Mesirow, alias Glasser, transforme sa voix déjà assez extraordinaire en de nouvelles formes. Influencées par le style de chant des Balkans qu’elle a étudié pendant sa pause, des chansons telles que Easy et Drift s’épanouissent doucement en exercices vocaux aigus, soutenus par une électronique tremblante et des clins d’œil au folk. MC

Rester à la maison: Nourriture cérébrale

Notes sur l’amour

Podcast

La nouvelle série de la conservatrice Aliyah Hasinah s’inspire du livre de Bell Hooks, All About Love: New Visions, pour explorer les aspects quotidiens de l’amour. De l’amour du savoir à l’amour du processus de création, Hasinah organise des conversations passionnantes avec des universitaires et des artistes.

Dialectesarchive.com

En ligne

Ces archives de dialectes et d’accents anglais du monde entier ne constituent pas seulement une ressource inestimable pour les acteurs, mais leur section d’histoires orales offre également un aperçu fascinant d’histoires réelles, du Suffolk à Cuba.

Premières dames du hip hop

BBC Deux, Samedi 21h35

Alors que le hip-hop célèbre actuellement son 50e anniversaire, cette série en trois parties examine la contribution souvent négligée de ses artistes féminines. Les aperçus des premiers succès et des difficultés de MC tels que Debbie D et les Mercedes Ladies sont révélateurs. Ammar Kalia