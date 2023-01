De Gingrich à McCarthy, les racines de la gouvernance par le chaos

“Le mouvement Tea Party visait davantage à combattre l’administration Obama, Pelosi et Reid”, a déclaré un membre de cette classe, le représentant Jeff Duncan, républicain de Caroline du Sud.

Mais, à la fois comme un écho de ce que M. Gingrich a rencontré en 1998 et un signe avant-coureur des bagarres intra-muros actuelles du GOP, plusieurs ultraconservateurs rétifs ont jeté leur dévolu sur leurs dirigeants élus. En 2015, ils ont effectivement forcé la démission du président John Boehner. Trois douzaines d’entre eux, dont M. Duncan, ont formé le House Freedom Caucus, un groupe de purs et durs fiscaux qui semblaient exister principalement pour déranger leurs chefs de parti jusqu’en 2017, lorsque ce chef était le président Donald J. Trump. .

M. McCarthy, qui était alors le chef de la majorité à la Chambre, a prédit que le Freedom Caucus ne serait pas en mesure de tenir tête à M. Trump.

“Il n’y a pas de place pour eux pour survivre dans ce monde”, m’a-t-il dit.

Il s’est trompé. En quelques mois, le Freedom Caucus s’est transformé en un club de combat populiste des mini-moi de Trump, bien que celui-ci ne semble pas toujours stratégiquement solide. « Le seul problème que j’ai eu avec le Freedom Caucus », a déclaré M. Duncan, « était qu’ils ne définissaient pas souvent à l’avance à quoi ressemblait une victoire. À un moment donné, il faut être prêt à obtenir un oui.

Parmi leurs nouveaux membres en 2017 figurait M. Gaetz, un étudiant de première année de Floride. M. Duncan a ironiquement noté que le casting de soutien de M. Gaetz dans la révolte contre M. McCarthy comprenait 11 membres qui sont soit des étudiants de première année, soit qui n’ont servi qu’un seul mandat.

“Ils ne savent pas comment fonctionner dans la majorité, et ils écoutent simplement ce que les autres disent au sujet de ces changements de règles”, a déclaré M. Duncan. “Et puis, quand Kevin leur a donné 90% de ce qu’ils avaient demandé, ils ont déplacé les poteaux de but.” En fin de compte, M. Gaetz a cédé la place à M. McCarthy lors du 14e vote et de nouveau lors du 15e vote final tôt samedi, lorsqu’il a voté «présent» les deux fois, plutôt que non.

Jusqu’à la lutte pour la présidence, le plus grand allié de M. Gaetz à la Chambre était la représentante Marjorie Taylor Greene, une loyaliste indéfectible de Trump qui, la semaine dernière, a aidé à persuader l’ancien président de mettre par écrit son soutien à M. McCarthy. Dans une interview Vendredi après-midi, avant que la Chambre ne se réunisse pour deux autres tours de scrutin, Mme Greene a déclaré qu’elle avait décidé de soutenir la candidature de M. McCarthy à la présidence il y a plusieurs mois, lorsqu’il a signalé sa volonté de soutenir des positions budgétaires strictes, y compris de ne pas augmenter la dette. plafond sauf si certaines conditions sont remplies.