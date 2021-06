De Ghoonghat Ki Aad Mein à Lal Lal Honthon Pe, ces chansons de Juhi Chawla ont interrompu l’audition 5G – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: les chansons à succès de l’actrice de Bollywood Juhi Chawla ont interrompu l’audience 5G mercredi peu de temps après son arrivée par vidéo. Apparemment, un homme a commencé à chanter ses chansons à succès lors de l’audience virtuelle relative au plaidoyer de la star de Bollywood contre le réseau sans fil 5G.

Lorsque Juhi Chawla a rejoint l’audience vidéo, l’un des présents de la personne a fait irruption dans sa chanson populaire de Bollywood ‘Ghoonghat ki aad mein dilbar ka didaar adhura’ de son film à succès ‘Hum hai rahi pyar ke’. Sur ce, le juge JR Midha a demandé à ce « chanteur non identifié » de « rester muet ». Mais encore une fois, quelqu’un a commencé à chanter la chanson de Juhi Chawla ‘Lal lal honthon pe gori kiska naam hai’, après quoi la personne a été expulsée.

‘Ghoonghat ki aad mein dilbar ka didaar adhura’

‘Lal lal honthon pe gori kiska naam hai’

https://www.youtube.com/watch?v=P6uJ6iozoïque

La troisième fois, une personne a chanté ‘Meri banno ki aayegi baraat ke dhol bajao ji’ du film Aaina. Après quoi le tribunal a dit : « Veuillez identifier la personne et émettre un avis d’outrage ».

‘Meri banno ki aayegi baraat ke dhol bajao ji’

Le juge Midha a demandé au juge d’instruction d’« identifier la personne » qui a interrompu l’audience avec les chansons et l’avis à émettre contre lui.

Pendant ce temps, pour les non avertis, la Haute Cour de Delhi a interrogé mercredi l’actrice et environnementaliste Juhi Chawla pour avoir directement déposé une plainte contre la mise en place de réseaux sans fil 5G dans le pays sans donner aucune représentation au gouvernement sur ses préoccupations liées à la technologie, selon PTI. rapport.

Le juge JR Midha a déclaré que les plaignants, Chawla et deux autres, devaient d’abord s’adresser au gouvernement pour faire valoir leurs droits et que, en cas de refus, ils devraient se présenter devant le tribunal. Le tribunal, après avoir entendu les arguments des différentes parties, a réservé son ordonnance sur la poursuite.

Le plaidoyer affirmait que les plans de technologie sans fil 5G menaçaient de provoquer des effets graves et irréversibles sur les humains et des dommages permanents aux écosystèmes terrestres.

La plainte, déposée par Chawla, Veeresh Malik et Teena Vachani, a déclaré que si les plans de l’industrie des télécommunications pour la 5G se concrétisent, aucune personne, animal, oiseau, insecte et plante sur terre ne pourra éviter l’exposition, 24 heures sur 24, 365 jours par an, à des niveaux de rayonnement RF 10 à 100 fois supérieurs à ce qui existe aujourd’hui.

Sur une note plus légère, l’avocat de Chawla a déclaré que la personne était peut-être déjà affectée par les radiations.

(Avec entrées PTI)