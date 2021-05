De Gea ou Henderson? La place n ° 1 de Man United doit enfin être réglée pour la finale de la Ligue Europa

Ole Gunnar Solskjaer entame sa première grande finale en tant que manager de Manchester United, contre Villarreal en Ligue Europa mercredi, des sources indiquant à ESPN que la sélection de son équipe est sur le point de résoudre la question sans réponse de savoir si David de Gea ou Dean Henderson se dirigeront vers la porte de sortie Old Trafford cet été.

Alors que Solskjaer reste déchiré entre les deux gardiens de but en raison de leur tempérament, de leur fiabilité et de leurs compétences contrastés, des sources ont déclaré qu’il admettait que celui qui manquera à Gdansk le considérera comme la fin de sa carrière à United.

Solskjaer a évité d’oindre De Gea ou Henderson en tant que n ° 1 depuis le retour d’Henderson à United l’été dernier après deux saisons en prêt à Sheffield United. Mais avec la finale contre Villarreal représentant le plus grand match de la période de deux ans et demi de Solskjaer en charge après le limogeage de Jose Mourinho en décembre 2018, il doit surmonter les doutes concernant les deux gardiens pour prendre une décision ferme sur qui il fait confiance pour aider à livrer. son premier trophée en tant que manager de United.

De Gea a fait 35 apparitions pour United cette saison tandis que Henderson a disputé son 26e match contre les Wolves à Molineux dimanche. Des sources ont déclaré que De Gea, qui a disputé le match nul 1-1 contre Fulham mardi dernier, remportait la course pour commencer contre Villarreal. Cette décision obligerait Henderson à envisager son avenir alors qu’il se prépare à entrer dans l’Euro 2020 en tant que gardien de deuxième choix de l’Angleterre derrière Jordan Pickford, en raison d’une blessure au genou excluant Nick Pope de Burnley.

Mais bien que l’expérience et la réputation de De Gea en tant que l’un des meilleurs gardiens du monde – un statut qui a expiré au cours d’une période de trois ans sujette aux erreurs – garantissent qu’il conserve la foi de Solskjaer, le joueur de 30 ans continue de préoccuper son manager. .

De Gea a commis un certain nombre d’erreurs coûteuses cette saison et des sources ont déclaré à ESPN que sa personnalité décontractée, qui s’étend à son travail sur le terrain d’entraînement, a contribué à des manques de concentration qui ont causé les erreurs. Solskjaer et son équipe trouvent De Gea difficile à motiver et que même le défi fourni par Henderson n’a pas fait grand-chose pour susciter un avantage concurrentiel qui intensifierait sa concentration et aiderait à éradiquer les erreurs. Mais tant que ces problèmes persistent, De Gea est considéré à United comme un meilleur gardien technique que Henderson et qu’il est assez jeune pour retrouver sa meilleure forme et continuer comme premier choix pendant encore 5-6 ans au moins.





Solskjaer a soutenu Henderson en tant que n ° 1 de la Premier League depuis le début du mois de mars, le joueur de 24 ans étant sélectionné pour tous les matches de championnat sauf deux depuis le retour de De Gea en Espagne pour la naissance de son enfant. Henderson est considéré comme un meilleur communicateur et organisateur défensif que De Gea, et des sources ont déclaré que les défenseurs de United jouent avec plus de certitude que Henderson patrouillera dans la moitié défensive du terrain que De Gea, qui préfère rester dans la surface de réparation. Mais les deux gardiens se sont avérés sensibles aux balles hautes dans la surface et sujets à des erreurs de jugement qui mènent à la confusion avec les défenseurs.

Statistiquement, il y a peu de choses à séparer les deux, De Gea affichant 9 feuilles blanches en 26 matchs de Premier League cette saison et Henderson en enregistrant 4 en 13 apparitions. Mais des sources ont déclaré que Old Trafford craignait que Henderson puisse être trop confiant et que son impatience d’être déclaré n ° 1 ne soit pas un trait entièrement positif. Des sources ont déclaré qu’il pouvait être un personnage difficile et que les spéculations le liant à des clubs intéressés, qui ont émergé le jour où il a été renvoyé sur le banc contre Fulham la semaine dernière, n’ont pas été bien accueillies par les hauts responsables de United.

Ce n’est un secret pour personne que United cherche activement un nouveau gardien de but pour améliorer ses options cet été avec Sergio Romero et Lee Grant tous deux sans contrat. ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que United était désireux de signer à nouveau Sam Johnstone de West Bromwich Albion relégué, trois ans après le départ du joueur de 28 ans pour des frais de transfert de 6,5 millions de livres sterling, tandis que Tom Heaton d’Aston Villa est également intéressé. – un autre ancien jeune de United.

Johnstone et Heaton sont principalement considérés comme des gardiens remplaçants de De Gea ou d’Henderson, il est très peu probable que les deux soient à Old Trafford la saison prochaine. Mais pour l’instant, on ne sait pas encore si ce sera De Gea ou Henderson qui passera à la recherche d’un football régulier en équipe première.

Avec deux ans à courir avec un contrat de 350000 £ par semaine, peu de clubs pourraient se permettre de signer De Gea, mais un certain nombre d’équipes de Premier League s’intéressent à Henderson.

Il est indéniable que Solskjaer a des doutes sur les deux gardiens, mais il doit se contenter de l’un d’entre eux et, lorsqu’il nomme son équipe en Pologne mercredi, son choix de gardien contre Villarreal marquera presque certainement la fin de la route. pour l’homme qui manque.