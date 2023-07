De Gea laisse Man United une légende du club sur une fin douce-amère

Erik ten Hag avait des doutes sur David de Gea dès son premier jour à la tête de Manchester United, mais vers la fin de la saison dernière, il a atteint le point de non-retour. L’été dernier, premier responsable de Ten Hag, il a décidé qu’il avait hérité de plus gros problèmes qu’un gardien de but qui n’était pas tout à fait à l’aise avec le ballon à ses pieds et a plutôt dépensé son budget de transfert pour un défenseur central, un arrière gauche, un milieu de terrain. et un ailier.

Lorsque Ten Hag s’est entretenu avec le directeur du football John Murtough au début de cette année pour décider comment dépenser l’argent de cet été, l’opinion dominante était qu’il pourrait vivre avec De Gea comme son n°1 pendant une autre année. Mais ensuite, il a changé d’avis.

Des erreurs contre Séville, West Ham et lors de la finale de la FA Cup contre Manchester City ont convaincu Ten Hag qu’il était temps de changer. Au final, c’est De Gea qui a annoncé sa sortie samedi, mais seulement après s’être rendu compte que, s’il était resté, son rôle aurait été fortement réduit. Les publications de De Gea sur les réseaux sociaux ont été rapidement suivies d’une déclaration du club dans laquelle Murtough a déclaré que De Gea « quitterait Manchester United avec le plus profond respect et la plus chaleureuse appréciation de toutes les personnes associées au club ». Mais Ten Hag, pour sa part, sera soulagé de son départ.

S’il réussit, le gardien de l’Inter Andre Onana arrivera pour prendre la place de De Gea, même s’il doit encore y avoir un compromis sur les frais de transfert. United envisage d’autres cibles tandis que Dean Henderson, de retour de son prêt à Nottingham Forest, est également envisagé, mais Onana est le premier choix de Ten Hag, ayant travaillé ensemble à Ajax.

David de Gea quittera Manchester United après 12 ans au club. Photo par Catherine Ivill/Getty Images

Avant la finale de la Ligue des champions, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a désigné Onana comme l’un des joueurs les plus dangereux de l’Inter en raison des positions qu’il est capable d’occuper. De temps en temps, lors du match à Istanbul, l’international camerounais se promenait au milieu de terrain avec le ballon aux pieds. Pour tous les attributs de De Gea, en particulier sa capacité à arrêter le tir réflexe, c’est quelque chose qu’il n’a jamais compris. Il a été abandonné par l’ancien entraîneur espagnol Luis Enrique avant les Championnats d’Europe pour la même raison, et il ne faisait même pas partie de l’équipe pour la Coupe du monde au Qatar.

De Gea a déclaré samedi qu’il était « temps pour un nouveau défi », mais la question est où ? Le jeu a évolué depuis que le Real Madrid a désespérément tenté de le signer de United à l’été 2015, et il y aura peu de grands clubs qui décrocheront le téléphone même maintenant qu’il est agent libre. La plupart des managers à travers l’Europe partageront l’opinion de Ten Hag.

Au début de la saison dernière, Ten Hag et Murtough ont décidé qu’ils ne déclencheraient pas une prolongation automatique d’un an du contrat de De Gea d’une valeur d’environ 375 000 £ par semaine et chercheraient plutôt à négocier un accord plus long sur des salaires réduits. Les pourparlers ont été positifs et, à un moment donné, un accord était proche – bien que United insiste sur le fait qu’une offre de contrat formelle n’a jamais été faite – mais alors que De Gea se débattait en avril et mai, Ten Hag est devenu plus convaincu que, même en travaillant avec un nombre limité budget d’été en raison des restrictions du fair-play financier, un nouveau gardien de but devrait être une priorité dans la fenêtre de transfert.

De Gea a commis une mauvaise erreur contre West Ham, laissant le tir faible de Said Benrahma lui glisser entre les doigts, mais c’est sa prestation lors du match nul de la Ligue Europa contre Séville qui a mis en évidence le plus gros problème. Deux fois, il a été surpris avec le ballon à ses pieds et United a perdu 3-0. Ten Hag a défendu son gardien des critiques du public après West Ham et Séville, mais après la défaite finale de la FA Cup contre Man City, Ten Hag a changé de ton.

« Dites-le comme ça, nous sommes dans la bonne direction », a-t-il déclaré. « Mais il y a des occasions dans le jeu, des problèmes dans le jeu que nous devons améliorer, définitivement, si nous voulons passer à l’étape suivante et gagner des trophées. »

Malgré une fin molle de sa carrière à United, De Gea restera dans les mémoires – éventuellement – ​​comme une légende du club. Ses 545 apparitions le placent septième sur la liste de tous les temps et ses quatre récompenses de joueur de l’année en 2014, 2015, 2016 et 2018 n’ont d’égal que Cristiano Ronaldo. Il faisait partie de la dernière équipe United à remporter le titre de Premier League sous Sir Alex Ferguson en 2013, et en février a dépassé le record de Peter Schmeichel pour les draps les plus propres de l’histoire de United. Il en avait 17 en Premier League la saison dernière pour remporter son deuxième prix Golden Glove.

Il y a quelque chose de malheureux dans le fait que De Gea parte après son dernier match à Old Trafford sans grande fanfare car, à ce moment-là, il croyait toujours qu’il serait de retour la saison prochaine. Même Bruno Fernandes a déclaré dans son message d’adieu publié sur les réseaux sociaux que De Gea « méritait de dire au revoir au stade avec tous les fans qui vous applaudissent pour tous les beaux souvenirs ».

De nombreux fans seront d’accord avec Fernandes sur le fait que c’est une triste fin pour une grande carrière à United, mais la plupart seront également d’accord avec Ten Hag sur le fait qu’il est temps de passer à autre chose.