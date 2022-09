De Ganpati à l’oignon à Ganesha à la noix de coco, les Pandals deviennent “écologiques” avec une touche

Ganesh Chaturthi est l’un des plus grands festivals célébrés en Inde et les festivités sont souvent à grande échelle. Par exemple, le célèbre Lalbaugcha Raja ou les idoles Chinchpokli Chintamani à Mumbai. Le festival revêt une grande importance parmi tous les festivals hindous et est célébré de bon augure dans des États comme le Maharashtra, le Telangana, Goa, le Madhya Pradesh et le Karnataka. Cependant, cette année, les gens essaient de rendre le festival respectueux de l’environnement.

Un pandal Ganesh Puja à Hyderabad est devenu un point d’attraction pour son idole écologique Ganesh. L’idole créative de Ganesh est composée de 17 000 noix de coco et il a fallu huit jours pour l’achever.

S’adressant à l’agence de presse ANI, Kumar, un organisateur, a déclaré que le pandal de Ganesh est magnifiquement orné de divers thèmes. Un artiste basé au Kerala s’est rendu jusqu’à Hyderabad pour orner un pandal de Ganesh en noix de coco. Il a déclaré: «L’idole de Ganesh, qui est construite en noix de coco, attire vraiment les habitants d’Hyderabad. Je suggère à tout le monde de s’abstenir d’acheter des idoles PoP. Pour avoir un environnement sûr autour de nous, il est important pour nous tous de suivre l’achat d’idoles écologiques.

Ce n’est pas seulement confiné à Hyderabad. Dans le Maharashtra, l’idole de Lord Ganesha a été fabriquée avec 60 kg d’oignons dans le village de Kamargaon. L’idole a été fabriquée par Jai Bhavani Ganesh Mandal à Washim.

Maharashtra | Une idole de Lord Ganesh fabriquée à partir de 60 kg d’oignons, établie par Jai Bhavani Ganesh Mandal à Kamargaon, Washim pic.twitter.com/WAHhuaUdPl — ANI (@ANI) 1er septembre 2022

Pendant ce temps, le responsable du Service forestier indien, Parveen Kaswan, a pris son compte Twitter officiel et a partagé une image de l’idole de Ganesha, âgée de 1100 ans, à Bastar. “L’idole, fabriquée à l’époque de la dynastie Nagvanshi, est placée au sommet d’une colline en forme de ‘dhol’ qui se trouve à 14 km à l’intérieur de la forêt”, écrit-il dans la légende.

Établie au sommet de la colline Dholkar à Dantewada, la statue a été réalisée sous le règne de la dynastie Nagvanshi. Outre l’atmosphère sereine qui l’entoure, l’idole est également connue pour son histoire.

Il est vénéré comme un sauveur par les tribus locales Bhogami, qui se considèrent comme les descendantes des femmes prêtres de Dholkal. Si l’on en croit les mythes, la colline est le site d’une bataille entre Lord Ganesha et le voyant Parashuram. Au milieu de la bataille, la dent de Ganesha a été cassée et est tombée ici.

