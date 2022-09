De Gagarine à Poutine — RT World News

Tout au long de son long règne, Elizabeth II a rencontré trois dirigeants soviétiques et russes et un certain nombre de célébrités

Montée sur le trône britannique en 1952, la reine Elizabeth II a eu sa juste part de rencontres avec des chefs d’État étrangers et d’autres personnalités. Au fil des ans, elle a également eu l’occasion de se familiariser avec la Russie, ayant à la fois reçu des dignitaires du pays et même effectué une fois une visite d’État elle-même.

Ces occasions ne suivaient pas nécessairement le protocole royal strict d’un «T», comme l’explique RT.

Youri Gagarine Premier à voyager dans l’espace, le cosmonaute russe Youri Gagarine s’est immédiatement fait un nom non seulement en URSS, mais aussi au-delà. Malgré les relations tendues entre l’Occident et Moscou à l’époque, Gagarine entreprit un tour du monde peu après son retour de mission, visitant le Royaume-Uni en cours de route. Là, il a été reçu par la reine et son mari le prince Philip le 14 juillet 1961. Selon TASS, à un moment donné, Gagarine a mangé une tranche de citron de sa tasse de thé, et la reine l’a suivi. De plus, le livre d’Andrew Morton “The Queen” affirme que le premier homme dans l’espace a même posé sa main sur la jambe du monarque juste au-dessus du genou, probablement pour s’assurer qu’elle était réelle. Racontant leur temps ensemble, Elizabeth II a déclaré à propos de Gagarine en mars 2021: “Il était fascinant, et je suppose qu’étant le premier, c’était particulièrement fascinant.”

Mikhail Gorbatchev Le 7 avril 1989, Sa Majesté a accueilli le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev au château de Windsor. Il a, à son tour, invité la famille royale à effectuer une visite dans son pays, à laquelle la reine a répondu en exprimant l’espoir qu’elle pourrait se prévaloir de l’occasion plus tard, “pratique” temps. En deux ans, l’Union soviétique a été dissoute et Gorbatchev a quitté ses fonctions.

Boris Eltsine Le premier dirigeant post-soviétique de la Russie, Boris Eltsine, a rencontré la reine à deux reprises. La première fois, c’était lors d’une visite à Londres en novembre 1992. Selon le traducteur du ministère des Affaires étrangères, KA Bishop, le président russe a enfreint le protocole à plusieurs reprises par des gestes d’affection excessive. En plus d’obtenir un “demi-étreinte à SAR le duc d’York« Le président Eltsine »a également pris deux fois le bras de la reine et a même tenté une fois d’encercler sa taille, mais a été contrecarré (sans offenser) par l’habileté sans effort d’une personne avec des années d’entraînement», raconte Bishop.

La seule visite en Russie Deux ans plus tard, le 17 octobre 1994, le couple royal effectue sa seule visite officielle (conformément au protocole) en Russie. L’occasion de trois jours était la première fois qu’un monarque britannique mettait le pied sur le sol russe. La presse russe et occidentale n’a pas tardé à décrire l’arrivée de la reine comme une indication historique d’une amélioration majeure des relations entre Moscou et l’Occident. Le président Eltsine organisa un somptueux banquet, digne de l’occasion. Une attention particulière a été accordée aux bijoux que la reine porterait pendant son séjour en Russie, car de nombreuses pièces de sa collection provenaient de la Russie impériale. La grand-mère de Sa Majesté, la reine Mary, avait acheté les bijoux aux descendants de réfugiés aristocratiques russes après la révolution de 1917. Au final, Elizabeth II a opté pour des joyaux sans rapport avec les pages dramatiques de l’histoire russe. Les médias ont suggéré à l’époque que cela avait été fait spécifiquement pour éviter de causer une infraction.