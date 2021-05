De Frank Lampard à Thomas Tuchel, le redressement de Chelsea en 6 mois

Thomas Tuchel a rêvé de six mois à Chelsea et maintenant avec le Triomphe de l’UEFA Champions League (UCL), il est devenu une légende instantanée. Tuchel est arrivé à Chelsea en janvier de cette année après avoir été limogé par le Paris Saint-Germain le jour de Noël. Il avait guidé le PSG vers la finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais une première mi-temps mouvementée vers leur défense du titre de Ligue 1 et des différences avec la direction ont signifié que Tuchel a été ouvert la porte. Il a remplacé la légende du club de Chelsea Frank Lampard en tant que manager et en six mois, il a montré son astuce, sa clarté tactique et sa capacité à faire un clic d’équipe.

Lampard a commencé la saison de Chelsea avec de grandes signatures estivales à Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva et Edouard Mendy. Cependant, les trois attaquants ont eu du mal à s’installer sous la légende de Chelsea et n’ont pas montré leur meilleure forme. Werner a été extrêmement malchanceux et doit également beaucoup travailler sur son timing car il a marqué un certain nombre de buts hors-jeu tout au long de la saison. Cependant, Havertz montrait sa qualité en morceaux, mais ce n’est qu’après l’arrivée de Tuchel que la formation offensive de Havertz, Werner et Mason Mount a commencé à cliquer.

Au cours de la première moitié de la saison 2020-21 de Premier League, Chelsea n’a enregistré que huit victoires en 19 matchs, encaissant 23 buts. Ils ont subi des pertes inattendues contre Everton, Wolverhampton Wanderers et Arsenal. Cependant, après la prise en charge de Tuchel, il a mené l’équipe à 11 victoires en 18 matchs EPL, n’encaissant que 13 buts. Il a même remporté de grandes victoires contre Liverpool et Manchester City. Avec la victoire en Ligue des champions dimanche, Tuchel a fait trois contre trois sur Pep Guardiola, battant l’Espagnol en championnat, en demi-finale de FA Cup et en finale de l’UCL.

Avant Tuchel, Chelsea avait l’air d’une équipe brisée malgré un immense talent dans l’équipe. Ils ont eu une attaque imprévisible et une défense extrêmement fuyante et peu assurée. Lorsque l’Allemand a succédé à Lampard, il n’a eu besoin d’apporter aucun changement dans l’équipe mais a simplement modifié le système à 3-4-2-1 et a obtenu de meilleurs résultats.

Ce qui manquait à Lampard et Tuchel à l’équipe était une clarté dans la tactique et des rôles définis pour chaque individu sur le terrain et cela a aidé chaque joueur à briller. Antonio Rudiger est revenu à la vie et a été très solide sous Tuchel, Andreas Christensen a considérablement réduit ses erreurs, Cesar Azpilicueta s’est montré de retour ces dernières semaines, Chilwell a grandi dans son rôle d’ailier gauche et contribue énormément à le rythme de l’attaque de Chelsea et Jorginho n’a jamais été solide au milieu de terrain. N’Golo Kanté a retrouvé son rythme et Werner et Havertz ont récompensé la patience de Tuchel.

Le succès de Tuchel a été de trouver les forces de ses joueurs plutôt que de simplement polir les faiblesses. Il y a bien sûr des matchs où Chelsea est battu (comme une défaite 5-2 contre West Brom ou une défaite 2-1 contre Aston Villa lors du dernier match de la saison EPL), mais il y a une direction singulière dans laquelle se dirige toute l’équipe.

Lorsque Tuchel a pris le relais, Chelsea vacillait à la neuvième place de la Premier League. En six mois, il a guidé Chelsea vers le Top 4, la finale de la FA Cup et l’improbable triomphe de la Ligue des champions.

