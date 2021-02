De Four More Shots Please à Bombay Begums, Girl Power règle l’espace OTT new-age

Les thèmes centrés sur les femmes ont trouvé un nouveau souffle avec la montée en puissance des plateformes OTT. Une série de séries destinées aux femmes a attiré l’attention du public. Plus que la télévision et le grand écran, les cinéastes ont trouvé une plateforme idéale pour expérimenter plus librement des sujets centrés sur la féminité et les enjeux liés aux femmes dans l’espace numérique.

Qu’il s’agisse de l’histoire d’une petite fille d’une petite ville jouant un opérateur de sexe par téléphone ou de femmes affirmant leurs droits dans la société, il existe diverses nuances.

L’actrice Nyra Banerjee, qui joue le rôle d’un téléphoniste dans la série « Hello Jee », a déclaré: « Je pense que les gens trouvent les situations et les personnages plus relatables. De plus, OTT a un public comparativement plus ouvert à divers scénarios que les femmes sont. Ils acceptent mieux. «

L’actrice Maanvi Gagroo, qui va bientôt commencer à tourner pour la troisième saison de Four More Shots Please, déclare: «Jusqu’à présent, nous n’avions pas vu de tels personnages à l’écran, mais cela ne signifie pas qu’ils n’existent pas dans la vraie vie. Bien sûr, ce sont des versions légèrement dramatisées, mais ces choses arrivent. Il y a des femmes qui boivent et font la fête, font leur propre argent et font des erreurs. Elles vivent leur vie selon leurs propres conditions. Ce sont des gens ordinaires qui essaient de vivre selon leurs conditions. «

Voici quatre émissions sur OTT qui témoignent de manière crédible de l’autonomisation des femmes et valent le détour.

Bombay Begums

La série à venir met en vedette Pooja Bhatt, Shahana Goswami, Amruta Subhash, Plabita Borthakur et Aadhya Anand. L’histoire tourne autour de quatre femmes de Mumbai qui viennent de différentes couches de la société. La série est réalisée par Alankrita Shrivastav, créateur de « Lipstick Under My Burkha », et sera diffusée à partir du 8 mars.

Dev DD 2

Le spectacle a sculpté un espace spécial avec la première saison, car il réinvente l’œuvre littéraire classique de Sarat Chandra Chattopadhyay « Devdas » avec inversion de genre. Ici, Devdas est Devika, joué par Asheema Vardaan. Sanjay Suri est une version masculine new-age de Chandramukhi, comme Anurag. Akhil Kapur est Parth (Paro). Rashmi Agdekar est Chandni, ou une femme Chunnilal, qui est lesbienne.

Quatre autres clichés 3

L’émission commencera bientôt à tourner pour la troisième saison, les deux saisons précédentes ayant gagné en popularité. La série présente la vie de quatre femmes, interprétée par Sayani Gupta, Bani J, Kirti Kulhari et Maanvi Gagroo. Alors que l’émission a d’abord été critiquée pour son récit non conventionnel présenté dans certaines sections, le public OTT dans son ensemble l’a adoré.

Bonjour Jee

Le personnage principal, interprété par Nyra Banerjee, est un téléphoniste. L’histoire raconte comment la jeune fille, originaire d’une petite ville indienne, trouve un moyen unique de gagner sa vie. Actuellement en streaming, « Hello Jee » a attiré un énorme succès.