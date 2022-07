De fortes rafales sont prévues près de Lytton, en Colombie-Britannique, alors que les incendies de forêt restent hors de contrôle

Des averses sont probables à l’extrémité nord du canyon du Fraser en Colombie-Britannique, aidant potentiellement les équipages à lutter contre un incendie de forêt de 17 kilomètres carrés juste à l’ouest du village de Lytton.

Mais Environnement Canada affirme que toute pluie sera également accompagnée de vents très violents.

Le bureau météorologique annonce une probabilité de 60 % d’averses autour de Lytton et met en garde contre le risque d’orages, tandis que les vents devraient souffler jusqu’à 70 km/h plus tard dans la journée.

Ces conditions couvrent la même zone où l’incendie incontrôlable de Nohomin Creek a détruit au moins six propriétés et forcé plus de 100 personnes à quitter leurs maisons du côté ouest du fleuve Fraser.

Le BC Wildfire Service a déclaré que les flammes se déplaçaient vers l’ouest au cours du week-end, mais les vents de dimanche ont alimenté la croissance sur le flanc sud de l’autre côté de la rivière, mais plus près de Lytton, qui se trouve à environ 150 kilomètres au nord-est de Vancouver.

La reprise ne fait que commencer à Lytton, qui a été en grande partie anéantie par un incendie de forêt il y a un an.

REGARDER | BC Wildfire Service fait le point sur l’incendie de Nohomin Creek :

Incendie près de Lytton, en Colombie-Britannique, «émouvant» pour les pompiers et les travailleurs des incendies de forêt, selon un responsable Un an après qu’un incendie de forêt massif a détruit une grande partie de Lytton, en Colombie-Britannique, les pompiers et autres travailleurs des incendies de forêt sont aux prises avec un autre incendie dans la région. La situation est difficile et émotionnelle, a déclaré Jean Strong, agent d’information sur les incendies pour le BC Wildfire Service.

Mike Flannigan, titulaire de la chaire de recherche de la Colombie-Britannique sur les services prédictifs, la gestion des urgences et la science des incendies à l’Université Thompson Rivers à Kamloops, affirme que la région de Lytton est sujette à des vents violents et à des conditions chaudes et sèches qui favorisent la propagation du feu.

“C’est une zone où le danger d’incendie est élevé. Et si vous vous allumez … alors parfois vous n’avez que 15, 20 minutes pour allumer ce feu avant qu’il ne devienne incontrôlable”, a-t-il déclaré à CBC. Lever du jour nord.

Flannigan dit qu’un danger accru d’incendie est probable pour le reste de la province, alors que les prévisions deviennent plus chaudes et plus sèches dans les prochains jours.

On s’inquiète également d’un incendie localisé à proximité trouvé tôt dimanche près du début du sentier pédestre du parc du patrimoine Stein Valley Nlaka’pamux, fermant partiellement le parc.

Une équipe d’attaque initiale et 10 pompiers de la Première Nation de Lytton ont patrouillé le sentier pédestre pendant la nuit, après que les équipes aient construit une ligne humide autour du point chaud et surveillé la propagation.

Le service des incendies de forêt indique que plus de 80 personnes ont été affectées à l’incendie de Nohomin Creek, soutenues par quatre appels d’offres d’eau, 10 hélicoptères et d’autres équipes opérationnelles et de soutien.

Une enquête sur la cause de l’incendie se poursuit.