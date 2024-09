De fortes pluies traversent la vallée, d’autres averses et orages sont à venir

Des rafales de vent et de fortes pluies ont traversé la vallée d’est en ouest lundi, Boise enregistrant près d’un quart de pouce

Du jour au lendemain:

Des averses et des orages apporteront de fortes pluies et quelques averses plus légères sont probables pendant la nuit. Températures dans les 50°.

Mardi

Les températures baisseront jusqu’à 15 °C et d’autres averses sont à venir. Attendez-vous à voir une autre série d’averses pendant le trajet du matin. Les averses seront dispersées ou isolées jusqu’en fin de soirée.

Totaux de précipitations : Le sud-est de l’Oregon et les montagnes centrales ont de bonnes chances de recevoir entre 0,6 et 2,5 cm de pluie. Les vallées Treasure et Magic devraient encore connaître des averses atteignant entre 0,5 et 1,2 cm jusqu’à mardi

Mercredi

Les conditions semblent beaucoup plus sèches alors que le système commence à sortir vers le nord-est, nous laissant avec des conditions nuageuses dans la vallée avec des températures supérieures à 60 degrés. Les montagnes centrales continueront de voir des averses, en particulier au nord.

Jeudi

Partiellement nuageux et températures douces autour de 70 degrés.

Vendredi-Dimanche

Beaucoup de soleil et des températures basses à moyennes de 70 degrés vous promettent un week-end incroyable !

